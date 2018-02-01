Çin-İngiliz ilişkilerinde Altın Çağ için dört maddeli yol haritası

AB'den çıkış (Brexit) sürecinin sancılarını hafifletmek için yeni ticari ortaklar arayan İngiltere Başbakanı Theresa May, beklenen Çin ziyaretini gerçekleştirdi. 2016'da başbakanlık koltuğuna oturduğundan beri Pekin'e ilk kez resmi ziyaret yapan May'e Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dört maddeli yol haritası sundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2015'te Londra'yı ziyaretinde iki ülkenin ilişkilerde Altın Çağ'a geçmeyi kararlaştırdığını hatırlatarak İngiltere Başbakanı Theresa May'e bunun pekiştirilmesi çağrısı yaptı.

'YENİ BİR ANLAM KATMALIYIZ'

Avrupa ve Afrika'ya uzanan yeni İpek Yolu niteliğindeki 'Bir Kuşak, Bir Yol' projesinin mimarı olan Şi, iki ülkenin zamanın eğilimlerine uyarak birbirlerinin kalkınmasına katkıda bulunması ve işbirliğini geliştirmesi yoluyla ikili ilişkilere yeni bir anlam katması gerektiğini belirtti.

Şİ'DEN MAY'E YOL HARİTASI

Asya topraklarını uzun yıllar sömürmüş olan ve Hong Kong'u Çin'e ancak 1997'de devreden İngiltere'nin 21. yüzyılda kapısını çalması karşısında Çin lideri, dört maddeli bir yol haritası sundu:

How will Sino-British ties develop in the future? #Xi meets UK PM @theresa_may, makes four proposals. Detail: https://t.co/YoPtKPJ2Zg pic.twitter.com/mEIF743xat — China Xinhua News (@XHNews) 1 Şubat 2018

STRATEJİ, TİCARET, ULUSLARARASI TOPLUM VE KÜLTÜR © REUTERS/ Charles Platiau Macron'dan Çin'le milyarlarca dolarlık ticaret anlaşmaları

1) İki ülke ilişkilerin gelecekteki gelişmesini stratejik bir bakış açısıyla kapsamlı şekilde değerlendirmeli ve tasarlamalı.

2) İki ülke ekonomik ve ticari işbirliğini teşvik etmek için birlikte çalışmalı.

3) İki ülke Birleşmiş Milletler, G20 ve Dünya Ticaret Örgütü gibi çok taraflı kurumlarda küresel sorunlara çözüm üretmek için görüş alışverişini ve işbirliğini pekiştirmeli.

4) İki ülke arasında halklar arası ilişkiler ve kültürel alışverişler artırılmalı.

© REUTERS/ Fabrizio Bensch Avrupa’nın yeni ‘sahibi’: Pekin'i AB’de büyük yatırımlar yapmaya iten nedenler

Şi ile ortak basın toplantısında May de "Kurduğumuz, küresel stratejik ortaklığı daha ileriye taşımak istiyoruz" vurgusu yaparken ticari ilişkilerin sıkılaşması gibi halklar arasındaki ilişkilerin de eğitim ve kültür alanlarında geliştiğinden söz etti.

'MAVİ DÜNYA' BELGESELİNİ HEDİYE ETTİ

Kadın başbakan, Çin yönetimiyle plastik atıklarla mücadele konusunda ortak çalışma arzusunun ifadesi olarak Şi'ye BBC tarafından hazırlanan 'Blue Planet-2' belgeselini hediye etti.

13 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMALAR

Çin'e İngiliz sanayi devlerinden yaklaşık 50 temsilciyle çıkarma yapan May, ziyaretinde iki ülke arasında 13 milyar dolarlık anlaşmalara imza amayı hedefliyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2017'de 79 milyar dolara yükselmişti.

May'in son durağı, Çin'in finans merkezi Şanghay kenti olacak.