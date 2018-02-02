NI: Kuzey Kore, yeraltı tünellerini gizli silah olarak kullanabilir

Amerikan National Interest (NI) dergisi, Kuzey Kore'nin yeraltındaki askeri tesislerinin Kore yarımadasında yaşanacak muhtemel bir savaşta gizli silah olarak kullanılabileceğini yazdı.

Kuzey Kore'de yeraltına inşa edilmiş ve savaş durumunda Kuzey Kore'yi üstün kılabilecek geniş askeri altyapının bulunduğunu ve 1974 yılında askerden arındırılmış bölgede bir yeraltı tüneli ortaya çıkarıldığını anımsatan NI, bir saat içinde 2000'den fazla Kuzey Kore askerinin tüneli geçebileceğinin altını çizdi.

1978 yılında daha büyük hacimli bir tünelin keşfedildiğini de hatırlatan dergi, "O zamandan bu yana 4 tünel daha açığa çıkarıldı. Bu tüneller, Kuzey Kore ordusunun Güney Kore'ye ait savunma tesislerini yeraltından giderek aşmasına imkan tanıyor" ifadelerini kullandı.

'BAZI TÜNELLER SEUL'UN MERKEZİNE ULAŞIYOR'

Tünellerin net sayısını belirlemenin imkansız olduğunu da dikkat çeken NI, General Han Sun Un'un 84 tünel bulunduğunu ve bazılarının Seul'un merkezine kadar uzandığını söylediğini aktardı.

'SEUL YÖNETİMİ TEHDİT GÖRMÜYOR'

NI'ye göre en son 1990 yılında bir tünelin açığa çıkarıldığını belirten ve bu nedenle Kuzey Koreli generale inanmayan Seul yönetimi, tünellerin Güney Kore için büyük bir tehdit oluşturmadığını savundu.