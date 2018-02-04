Çin'den ABD'nin yeni nükleer doktrinine tepki

© AFP 2018/ BRENDAN SMIALOWSKI Pentagon, nükleer silahları hangi şartlarda kullanabileceğini anlattı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'in kalkınma planları hakkında absürt öngörülerin yer aldığı, Çin'in nükleer güçlerinin tehdidinin abartıldığı yeni nükleer doktrinini yayınladı. Bu doktrine kesinlikle karşı çıkıyoruz" dendi.

Pekin'in barışçıl kalkınma ve savunma politikasına kati biçimde bağlı olduğunun altını çizen bakanlık, hiçbir zaman ve hiçbir halükarda nükleer silahı ilk kullanan taraf olmama, nükleer silahı olmayan ülkeleri tehdit etmeme prensibinin yükümlülüklerini yerine getirdiğini vurguladı.

'ABD'NİN SOĞUK SAVAŞ ZİHNİYETİNİ GERİDE BIRAKMASINI BEKLİYORUZ'

Bakanlık Sözcüsü Rın Guoçiang, yaptığı basın açıklamasında, nükleer silahların geliştirilmesi konusunda her zaman en üst seviyede itidalli davrandıklarını ve nükleer silah kapasitesini, ulusal güvenlik için gerekli asgari düzeyde tuttuklarını ifade etti.

'ABD'nin soğuk savaş zihniyetini geride bırakmasını ve nükleer silahsızlanma için kendi birincil sorumluluğunu üstlenmesini' beklediklerini dile getiren Rın, "Washington yönetiminin Çin'in stratejik niyetlerini doğru şekilde anlamasını, ulusal savunma ve askeri gelişimine adil şekilde bakmasını umuyoruz" dedi.

© AFP 2018/ ALEXANDER NEMENOV Rusya: ABD'nin yeni nükleer doktrini hayal kırıklığı yarattı

Sözcü ayrıca, ABD'ye Çin'in askeri ilişkilerini ikili ilişkilerde istikrar faktörü olarak kullanma çağrısında bulunarak, iki ülkenin dünyada barış, istikrar ve refahı korumak için ortaklaşa çalışması gerektiğini bildirdi.

Pentagon, dün yeni ABD Nükleer Doktrini'ni (Nükleer Durum İnceleme Belgesi) yayınlamıştı.

Doktrinde ABD'nin, nükleer silahların yayılmasını önleme ve nükleer silah sayısını azaltma taahhüdünü üzerine aldığı belirtilmişti.

Doktrinde ABD'nin Rusya ve Çin'i düşman olarak görmek istemediği ve bu ülkelerle istikrarlı ilişkiler kurmaya çalıştığı ifade edilmişti.

"ABD, Rusya ve Çin'i düşman olarak değerlendirmek istemiyor ve onlarla istikrarlı ilişkiler arıyor" denen belgede Rusya, Kuzey Kore, İran ve Çin, 'olası tehdit unsuru' ülkeler arasında yer almıştı.