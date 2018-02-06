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    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

    Asya turuna çıkan ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kuzey Kore heyetiyle görüşme ihtimalini dışlamadı

    © AP Photo/ Zeke Miller
    Asya & Pasifik
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    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence 6 gün sürecek olan Asya temaslarına başladı. Temasları öncesi Alaska'daki açıklamasında "Her durakta Kuzey Kore hakkındaki gerçeği söyleyeceğiz" diyen Pence, Güney Kore'deki Olimpiyatlar sırasında ülkede bulunacak Kuzey Kore heyetiyle görüşme ihtimalini dışlamadı.

    Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Yong-nam ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © AFP 2018/ Ed Jones
    Kuzey Kore Olimpiyatlar için 1953'ten bu yana Güney'e en üst düzey yetkilisini gönderiyor
    ABD Başkan Yardımcısı Pence, 6 gün sürecek olan Asya ülkeleri ziyaretiniden önce Alaska'da açıklamalar yaptı. 

    Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson ABD Kuzey Komutanlığı üssünde füze savunması konusunda brifing alan Pence, "Füze savunması ulusal güvenliğimiz için elzem" dedi.

    Pence açıklamasında Güney Kore'de 9-25 Şubat arasında yapılacak 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nı izlemeye gittiğinde ülkede bulunacak olan Kuzey Kore heyetiyle görüşme ihtimalini de dışlamadı.

    'GÖRÜŞME TALEBİM OLMADI, NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ'

    Pence "Şunu söylemeliyim, Başkan Trump her zaman konuşmaya inandığını söyledi. Ancak benim bir görüşme talebim olmadı. Neler olacağını göreceğiz" dedi.

    Kuzey Kore, PyeongChang Kış Olimpiyatları için 1953'teki ateşkesten bu yana Güney'i ziyaret edecek olan en üst düzey Kuzey Koreli yetkili olan Kuzey Kore Meclis Başkanı ve temsili Devlet Başkanı Kim Yong-nam'ı gönderecek.

    Ancak Pence Kuzey Kore heyetiyle olası bir görüşmede vereceği mesajın kamuoyu önündeki açıklamalarının aynısı olacağını vurguladı: "Bu, Kuzey Kore'nin kesin olarak nükleer programını ve balistik füze amaçlarını sonladırması gerektiği olacak."

    'HER DURAKTA KUZEY KORE HAKKINDAKİ GERÇEĞİ SÖYLEYECEĞİZ'

    Kuzey Koreli atletler
    © REUTERS/ Kim Hong-Ji
    Kuzey Koreli son Olimpik atlet grubu Güney'e giriş yaptı
    Pence'in, Alaska'nın ardından Güney Kore ve Japonya ile devam edecek Asya temaslarının odağında Kuzey Kore üzerindeki baskının arttırılması var.

    İsmini açıklamayan Beyaz Saray yetkililerine göre Pence bu ülkelerde 'Kuzey Kore'nin insan hakları ihlalleri ve nükleer emellerini' vurgulayacak sembolik faaliyetlerde bulunacak.

    "Her durakta Kuzey Kore hakkındaki gerçeği söyleyeceğiz. Bugün Olimpiyat takımları konusunda Güney ve Kuzey arasındaki işbirliği ne olursa olsun, bunun dünyadan izole edilmesi gereken bir rejimin gerçekliğini gölgelememesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

    OTTO WARMBIER'IN BABASI PENCE'İN ÖZEL KONUĞU OLARAK GÜNEY KORE'DEKİ OLİMPİYATLARI İZLEYECEK

    Otto Warmbier'i Cincinati'deki Lunken Havalimanı'na getiren uçak
    © AP Photo/ John Minchillo
    Kuzey Kore'den ABD'li öğrenciye işkence iddialarına yalanlama
    Japonya'da Başbakan Şinzo Abe ve ABD'li askerler ile biraraya gelecek olan Pence, Güney Kore'de Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşecek ayrıca 2010'da Kuzey Kore'nin torpido saldırısında ölen 46 Güney Koreli denizci için yapılan anıtı ziyaret edecek.

    Olimpiyatlar'daki ABD heyetinin başında olacak olan Pence,  Olimpiyat'ın açılış törenine de 2017'de Kuzey Kore'de cezaevinden koma halinde serbest bırakılıp ülkesine gönderilen ve kısa süre içinde hayatını kaybeden ABD'li öğrenci Otto Warmbier'in babası Fred Warmbier'i de götürecek.

    CNN: IVANKA TRUMP OLİMPİYATLAR'IN KAPANIŞ TÖRENİNE KATILACAK

    Diğer taraftan CNN bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı özel haberinde Trump'ın büyük kızı ve üst düzey danışmanı Ivanka Trump'ın Olimpiyatlar'ın kapanış törenine katılacağını ve Pence'in yokluğunda Kapanış Törenin'de ABD heyetine başkanlık edeceğini duyurdu.

    Beyaz Saray yetkilisi, Ivanka Trump'ın ABD'nin temsil edildiği bir dizi spor organizayonuna katılacağını ve heyetin diğer üyelerinin ilerleyen günlerde duyurulacağını açıkladı.

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    Etiketler:
    Balistik füze, Nükleer silah, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları, Fred Warmbier, Otto Warmbier, Moon Jae-in, Kim Yong-nam, Şinzo Abe, Alaska, Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore, ABD
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