Asya turuna çıkan ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kuzey Kore heyetiyle görüşme ihtimalini dışlamadı

Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson ABD Kuzey Komutanlığı üssünde füze savunması konusunda brifing alan Pence, "Füze savunması ulusal güvenliğimiz için elzem" dedi.
Pence açıklamasında Güney Kore'de 9-25 Şubat arasında yapılacak 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nı izlemeye gittiğinde ülkede bulunacak olan Kuzey Kore heyetiyle görüşme ihtimalini de dışlamadı.
Vice President Mike Pence and arrives in South Korea to lead the U.S. delegations to the Olympics. https://t.co/wJEAWFrqeP pic.twitter.com/T1ziiZQ4sr— NBC News (@NBCNews) February 6, 2018
'GÖRÜŞME TALEBİM OLMADI, NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ'
Pence "Şunu söylemeliyim, Başkan Trump her zaman konuşmaya inandığını söyledi. Ancak benim bir görüşme talebim olmadı. Neler olacağını göreceğiz" dedi.
Kuzey Kore, PyeongChang Kış Olimpiyatları için 1953'teki ateşkesten bu yana Güney'i ziyaret edecek olan en üst düzey Kuzey Koreli yetkili olan Kuzey Kore Meclis Başkanı ve temsili Devlet Başkanı Kim Yong-nam'ı gönderecek.
Ancak Pence Kuzey Kore heyetiyle olası bir görüşmede vereceği mesajın kamuoyu önündeki açıklamalarının aynısı olacağını vurguladı: "Bu, Kuzey Kore'nin kesin olarak nükleer programını ve balistik füze amaçlarını sonladırması gerektiği olacak."
'HER DURAKTA KUZEY KORE HAKKINDAKİ GERÇEĞİ SÖYLEYECEĞİZ'
İsmini açıklamayan Beyaz Saray yetkililerine göre Pence bu ülkelerde 'Kuzey Kore'nin insan hakları ihlalleri ve nükleer emellerini' vurgulayacak sembolik faaliyetlerde bulunacak.
"Her durakta Kuzey Kore hakkındaki gerçeği söyleyeceğiz. Bugün Olimpiyat takımları konusunda Güney ve Kuzey arasındaki işbirliği ne olursa olsun, bunun dünyadan izole edilmesi gereken bir rejimin gerçekliğini gölgelememesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
OTTO WARMBIER'IN BABASI PENCE'İN ÖZEL KONUĞU OLARAK GÜNEY KORE'DEKİ OLİMPİYATLARI İZLEYECEK
Olimpiyatlar'daki ABD heyetinin başında olacak olan Pence, Olimpiyat'ın açılış törenine de 2017'de Kuzey Kore'de cezaevinden koma halinde serbest bırakılıp ülkesine gönderilen ve kısa süre içinde hayatını kaybeden ABD'li öğrenci Otto Warmbier'in babası Fred Warmbier'i de götürecek.
The father of Otto Warmbier, the student who died after being released from a North Korean jail, will attend the Pyeongchang Winter Olympic games as the US vice-president's guest: https://t.co/DfyUoKdOLv— BBC News (World) (@BBCWorld) February 6, 2018
CNN: IVANKA TRUMP OLİMPİYATLAR'IN KAPANIŞ TÖRENİNE KATILACAK
Diğer taraftan CNN bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı özel haberinde Trump'ın büyük kızı ve üst düzey danışmanı Ivanka Trump'ın Olimpiyatlar'ın kapanış törenine katılacağını ve Pence'in yokluğunda Kapanış Törenin'de ABD heyetine başkanlık edeceğini duyurdu.
Beyaz Saray yetkilisi, Ivanka Trump'ın ABD'nin temsil edildiği bir dizi spor organizayonuna katılacağını ve heyetin diğer üyelerinin ilerleyen günlerde duyurulacağını açıkladı.
Getting ready for the upcoming Winter Olympics! #Olympics2018 #TeamUSA https://t.co/mUco2ai52V— Ivanka Trump (@IvankaTrump) January 29, 2018
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