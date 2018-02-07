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    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence-Japonya Başbakanı Şinzo Abe

    Pence: Yakında Kuzey Kore'ye yönelik en sert yaptırımları açıklayacağız

    © REUTERS/ Toru Hanai
    Asya & Pasifik
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    Kuzey Kore'nin Güney Kore ile ilişkileri yumuşatma adımları ABD'yi etkilemiş gözükmüyor. Asya temasları sırasında açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ülkesinin yakında 'Kuzey Kore'ye yönelik en sert ve en saldırgan ekonomik yaptırımları' hayata geçireceğini duyurdu.

    Kuzey Koreli ponpon kızlar
    © AFP 2018/ Ed Jones
    Kuzey Kore'nin 'güzeller ordusu', Olimpiyat Oyunları için Güney Kore'de
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    ABD, 2018 ile birlikte Kuzey Kore'nin komşularına yönelik daha uzlaşmacı bir tavır takınması, Güney Kore ile ilşkilerin yumuşaması için adımlar atması ve Güney'deki Olimpiyatlar'a sporcularını ve üst düzey yetkililerini göndermesine rağmen bu ülkeye yönelik tutumunu yumuşatmıyor aksine daha da sertleştirmeye hazırlanıyor.

    Asya temasları kapsamında Güney Kore'deki Kış Olimpiyatlar'ının açılış törenine de katılacak olan ABD Başkan Yardımcısı Pence Japonya'da yaptığı açıklamada, 'Washington'ın yakında Kuzey Kore'ye yönelik en sert yaptırımlarını açıklayacağını' ve 'Pyongyang'ın Olimpiyatlar'ı gasp etmesine izin verilmemesi gerektiğini' söyledi.

    'AZAMİ BASKI KAMPANYASINI GÜÇLENDİRECEĞİZ'

    Washington'ın Japonya ile iş birliği halinde, Kuzey Kore'nin geri döndürülemez şekilde nükleer silahsızlanma konusunda somut adımlar atmasına kadar 'azami baskı kampanyasını güçlendireceğini' belirten Pence, "Bugün ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik en sert ve en agresif ekonomik yaptırımlarını yakında açıklayacağını ilan ediyorum" dedi.

    Ancak Pence bu yaptırımların ayrıntılarını açıklamadı.

    'TÜM SEÇENEKLER MASADA'

    Pence açıklamasında "Tüm seçenekler masada ve ABD ülkemizi ve müttefilerimizi korumak için sahip olduğu en gelişmiş askeri varlıklarının bir kısmını Japonya'ya ve bölgeye konuşlandırdı. Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yönündeki küresel hedefimize ulaşana ve Kuzey Kore'nin provokasyon ve tehditlerini sona erdirene kadar Japonya halkıyla, Güney Kore halkıyla ve bölgedeki müttefiklerimizle ve ortaklarıyla omuz omuza vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence-Japonya Başbakanı Şinzo Abe
    © REUTERS/ Kiyoshi Ota
    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence-Japonya Başbakanı Şinzo Abe

    'KUZEY KORE'NİN HALKINI KÖLELEŞTİRDİĞİ GERÇEĞİNİ OLİMPİYAT BAYRAĞI ARKASINA SAKLAMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
    © AP Photo/ Zeke Miller
    Asya turuna çıkan ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kuzey Kore heyetiyle görüşme ihtimalini dışlamadı
    Pence dün Japonya yolundaki açıklamasında Güney Kore'ye Olimpiyatlar için gidecek olan Kuzey Kore heyetiyle görüşme ihtimalini dışlamamış ve "Görüşme talebim olmadı ama neler olacağını göreceğiz" demişti.

    Ancak Pence, Tokyo'da Pyongyang'a yönelik daha sert bir tavır takınarak Kuzey Kore'nin 'Olimpiyat Oyunları'nın mesajını ve imgelerini gasp etmesine izin verilmemesi' gerektiğini savundu.

    Pence "Kuzey Kore'nin halkını köleleştirdiği ve bölgeyi tehdit ettiği gerçeğini Olimpiyat bayrağı arkasına saklamasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    ABE: KUZEY KORE'NİN NÜKLEER VE FÜZE PROGRAMI EMELLERİNİ SÜRDÜRDÜĞÜ GERÇEĞİYLE DÜRÜSTÇE YÜZLEŞMELİYİZ

    Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Yong-nam ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © AFP 2018/ Ed Jones
    Kuzey Kore Olimpiyatlar için 1953'ten bu yana Güney'e en üst düzey yetkilisini gönderiyor
    Pence ile ortak basın toplantısı yapan Japonya Başbakanı Abe ise "ABD asla nükleer silaha sahip Kuzey Kore'yi kabul etmeyeceğini doğruladı. Pyeongchang Olimpiyatları başarısına doğru Kuzey ve Güney arasındaki görüşmeleri takdir ediyorum. Diğer taraftan Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programı emellerini takip etmeyi sürdürdüğü gerçeği ile dürüstçe yüzleşmeliyiz" diye konuştu.

    'PROVOKATİF EYLEMLER SÜRÜYOR'

    Müttefiklerin diğer ülkeleri 'Kuzey Kore'nin cazibe saldırısına gönüllerini kaptırmamamaları' için uyardığını belirten Abe "Yarın Pyongyang'da büyük bir askeri geçit töreni bekleniyor. Provokatif eylemler devam ediyor" dedi.

    Pence Güney Kore'ye geçmeden önce Tokyo dışındaki ABD hava üssündeki askerlerle de bir araya gelecek.

    Pence ayrıca  'Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerini' vurgulamak için Kuzey Kore'de tutulduğu cezaevinden koma halindeyken bırakılan ve ülkesine gönderildikten kısa süre sonra ölen ABD'li öğrenci Otto Warmbier'in babası Fred Warmbier ile birlikte katılacak.

    KCNA: ORTAK ASKERİ TATBİKATLARA GERİ DÖNÜLMESİ YARIMADA'YI AMANSIZ FELAKET EVRESİNE SOKAR

    İki Kore geçen ay oldukça nadir olan üst düzey görüşmeleri gerçekleştirmiş, Kuzey Kore  temsili Devlet Başkanı ve Kore Meclisi Başkanı Kim Yong-nam'ı Güney Kore'ye göndereceğini duyurmuştu.

    İki ülke ayrıca Olimpiyatlar'ın açılış töreninde tek bayrak altında birlikte yürüme kararı anlaşmış ve kurulan ortak kadın buz hokeyi takımı ile Olimpiyat tarihinde bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanmıştı. ABD ve Güney Kore de  Olimpiyatlar nedeniyle bölgedeki yıllık ortak askeri tatbikatını ertelemişti. 

    Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA ise dün tatbikatlara geri dönülmesinin Kore Yarımadası'nı yeniden 'amansız bir felaket evresine' sokacağı uyarısında bulundu.

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    Etiketler:
    Yaptırım, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları, Fred Warmbier, Kim Yong-nam, Şinzo Abe, Mike Pence, Kuzey Kore, Güney Kore, Japonya, ABD
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