Pence: Yakında Kuzey Kore'ye yönelik en sert yaptırımları açıklayacağız

Kuzey Kore'nin Güney Kore ile ilişkileri yumuşatma adımları ABD'yi etkilemiş gözükmüyor. Asya temasları sırasında açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ülkesinin yakında 'Kuzey Kore'ye yönelik en sert ve en saldırgan ekonomik yaptırımları' hayata geçireceğini duyurdu.

ABD, 2018 ile birlikte Kuzey Kore'nin komşularına yönelik daha uzlaşmacı bir tavır takınması, Güney Kore ile ilşkilerin yumuşaması için adımlar atması ve Güney'deki Olimpiyatlar'a sporcularını ve üst düzey yetkililerini göndermesine rağmen bu ülkeye yönelik tutumunu yumuşatmıyor aksine daha da sertleştirmeye hazırlanıyor.

Asya temasları kapsamında Güney Kore'deki Kış Olimpiyatlar'ının açılış törenine de katılacak olan ABD Başkan Yardımcısı Pence Japonya'da yaptığı açıklamada, 'Washington'ın yakında Kuzey Kore'ye yönelik en sert yaptırımlarını açıklayacağını' ve 'Pyongyang'ın Olimpiyatlar'ı gasp etmesine izin verilmemesi gerektiğini' söyledi.

'AZAMİ BASKI KAMPANYASINI GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Washington'ın Japonya ile iş birliği halinde, Kuzey Kore'nin geri döndürülemez şekilde nükleer silahsızlanma konusunda somut adımlar atmasına kadar 'azami baskı kampanyasını güçlendireceğini' belirten Pence, "Bugün ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik en sert ve en agresif ekonomik yaptırımlarını yakında açıklayacağını ilan ediyorum" dedi.

Ancak Pence bu yaptırımların ayrıntılarını açıklamadı.

The United States of America will soon unveil the toughest and most aggressive round of economic sanctions on North Korea EVER – and we will continue to isolate North Korea until it ABANDONS its nuclear and ballistic missile programs once and for all. #VPinASIA pic.twitter.com/djVd46dJlC — Vice President Mike Pence (@VP) February 7, 2018

​'TÜM SEÇENEKLER MASADA'

Pence açıklamasında "Tüm seçenekler masada ve ABD ülkemizi ve müttefilerimizi korumak için sahip olduğu en gelişmiş askeri varlıklarının bir kısmını Japonya'ya ve bölgeye konuşlandırdı. Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yönündeki küresel hedefimize ulaşana ve Kuzey Kore'nin provokasyon ve tehditlerini sona erdirene kadar Japonya halkıyla, Güney Kore halkıyla ve bölgedeki müttefiklerimizle ve ortaklarıyla omuz omuza vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

© REUTERS/ Kiyoshi Ota ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence-Japonya Başbakanı Şinzo Abe

'KUZEY KORE'NİN HALKINI KÖLELEŞTİRDİĞİ GERÇEĞİNİ OLİMPİYAT BAYRAĞI ARKASINA SAKLAMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

© AP Photo/ Zeke Miller Asya turuna çıkan ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kuzey Kore heyetiyle görüşme ihtimalini dışlamadı

Pence dün Japonya yolundaki açıklamasında Güney Kore'ye Olimpiyatlar için gidecek olan Kuzey Kore heyetiyle görüşme ihtimalini dışlamamış ve "Görüşme talebim olmadı ama neler olacağını göreceğiz" demişti.

Ancak Pence, Tokyo'da Pyongyang'a yönelik daha sert bir tavır takınarak Kuzey Kore'nin 'Olimpiyat Oyunları'nın mesajını ve imgelerini gasp etmesine izin verilmemesi' gerektiğini savundu.

Pence "Kuzey Kore'nin halkını köleleştirdiği ve bölgeyi tehdit ettiği gerçeğini Olimpiyat bayrağı arkasına saklamasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"We will not allow North Korean propaganda to hijack the message and imagery of the Olympic Games," Vice President Mike Pence sayshttps://t.co/clh0Q03EbK pic.twitter.com/Ra5PrJwEPj — BBC News (World) (@BBCWorld) February 7, 2018

​ABE: KUZEY KORE'NİN NÜKLEER VE FÜZE PROGRAMI EMELLERİNİ SÜRDÜRDÜĞÜ GERÇEĞİYLE DÜRÜSTÇE YÜZLEŞMELİYİZ

© AFP 2018/ Ed Jones Kuzey Kore Olimpiyatlar için 1953'ten bu yana Güney'e en üst düzey yetkilisini gönderiyor

Pence ile ortak basın toplantısı yapan Japonya Başbakanı Abe ise "ABD asla nükleer silaha sahip Kuzey Kore'yi kabul etmeyeceğini doğruladı. Pyeongchang Olimpiyatları başarısına doğru Kuzey ve Güney arasındaki görüşmeleri takdir ediyorum. Diğer taraftan Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programı emellerini takip etmeyi sürdürdüğü gerçeği ile dürüstçe yüzleşmeliyiz" diye konuştu.

'PROVOKATİF EYLEMLER SÜRÜYOR'

Müttefiklerin diğer ülkeleri 'Kuzey Kore'nin cazibe saldırısına gönüllerini kaptırmamamaları' için uyardığını belirten Abe "Yarın Pyongyang'da büyük bir askeri geçit töreni bekleniyor. Provokatif eylemler devam ediyor" dedi.

Pence Güney Kore'ye geçmeden önce Tokyo dışındaki ABD hava üssündeki askerlerle de bir araya gelecek.

Pence ayrıca 'Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerini' vurgulamak için Kuzey Kore'de tutulduğu cezaevinden koma halindeyken bırakılan ve ülkesine gönderildikten kısa süre sonra ölen ABD'li öğrenci Otto Warmbier'in babası Fred Warmbier ile birlikte katılacak.

KCNA: ORTAK ASKERİ TATBİKATLARA GERİ DÖNÜLMESİ YARIMADA'YI AMANSIZ FELAKET EVRESİNE SOKAR

İki Kore geçen ay oldukça nadir olan üst düzey görüşmeleri gerçekleştirmiş, Kuzey Kore temsili Devlet Başkanı ve Kore Meclisi Başkanı Kim Yong-nam'ı Güney Kore'ye göndereceğini duyurmuştu.

İki ülke ayrıca Olimpiyatlar'ın açılış töreninde tek bayrak altında birlikte yürüme kararı anlaşmış ve kurulan ortak kadın buz hokeyi takımı ile Olimpiyat tarihinde bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanmıştı. ABD ve Güney Kore de Olimpiyatlar nedeniyle bölgedeki yıllık ortak askeri tatbikatını ertelemişti.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA ise dün tatbikatlara geri dönülmesinin Kore Yarımadası'nı yeniden 'amansız bir felaket evresine' sokacağı uyarısında bulundu.