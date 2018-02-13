Komünist kadın isyancıların 'vajinalarından vurulmasını' isteyen Filipinler lideri Duterte'ye kınama

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yine tartışma yaratacak açıklamalarla gündemde. Bir etkinlikte askerlere komünist kadın isyancıları 'öldürmemeleri ancak vajinalarından vurmaları' emrini vereceğini söyleyen Duterte'nin sözlerine insan hakları örgütleri sert tepki gösterdi.

Küfürlü, cinsiyetçi ve ayrımcı açıklamalarıyla sıklıkla gündeme gelen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte komünist isyancılar hakkındaki son sözleri nedeniyle yine tepki çekti.

Teslim olan komünist isyancıların katıldığı bir etkinlikte konuşan Duterte onlarca yıldır süren isyanın amaçsızlığını savunduğu konuşmasında kadın isyancılara yönelik cinsiyetçi ve şiddet içeren açıklamalarda bulundu.

'BURADA KİMİN 2 KARISI VAR?'

Duterte " Burada kimin 2 karısı var. Siz komünistler yalancısınız. Hepimiz aynı hastalığa sahibiz. Rol yapmayın. Hatta buradaki generaller bile. Generaller artık savaşa bile gitmiyor. Telefon açıp 'Tamam iyi savaşın' diyorlar. Alana gidip savaşan general var mı? Manila'da kalıyorlar.'Aa evet kaç ölü var?' diyorlar" dedi.

'SİZİ ÖLDÜRMEYECEĞİZ, VAJİNANIZDAN VURACAĞIZ'

Sözlerinin devamında hayali bir generalle bir asker arasındaki telefon konuşmasını canlandıran Duterte "Orada kadınlar var mı? Ellerinde silahlar var mı? Evet efendim var. Savaşçılar. Amazonlar. O zaman onları vajinalarından vurun. Ben de bunu yapacağım. Askerlere söyleyin. Valinin yeni bir emri var. Sizi öldürmeyeceğiz. Sadece vajinanızdan vuracağız, böylece vajina olmayacak, işe yaramaz olacaklar" ifadelerini kullandı.

Duterte'nin sözleri salondaki kimi dinleyiciler tarafından kahkahalarla karşılandı.

Duterte açıklamasını Bisaya lehçesiyle yaparken, devlet başkanının resmi konuşma metnine 'vajina' kelimesi ile diğer küfürlü ifadeler dahil edilmedi.

'AĞZI KÖPÜRMÜŞ FAŞİST OLARAK KENDİNİ GÖSTERDİ'

© AFP 2018/ Noel CELIS Filipinler lideri Duterte'den asker ve polise talimat: Diktatör olmak istersem beni vurun

İnsan hakları örgütleri ise Duterte'nin açıklamalarını kınadı.

Karapatan örgütünün Genel Sekreteri Cristina Palabay açıklamasında "Duterte, uluslararası insan hakları kanunlarının en kötü ihlallerini kışkırtan ağzı köpürmüş bir faşist olarak kendini gösterdi" dedi.

Duterte'nin sözlerinin cinsel şiddet ve savaş suçlarını teşvik edebileceğini söyleyen Parabay "Sözleri deli bir adamın tiranlığını, çılgınlığını ve maçoluğunu sergilediği son örnek" diye niteledi.

ABD merkezli İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütü de açıklamasında Duterte'nin sözlerinin 'kadınlar hakkında yaptığı mizojinik (kadın düşmanı), alçaltıcı ve onur kırıcı açıklamalarının devamı' olduğunu belirtti.