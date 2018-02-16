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    Harry Harris

    ABD'li Amiral: Çin'le savaş ihtimaline karşı hazırlıklı olmalıyız

    © AFP 2018/ Roslan RAHMAN
    Asya & Pasifik
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    ABD'li Amiral Harry Harris, ABD'nin Çin ile savaş ihtimaline hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Çin'in Güney Çin Denizi'ne hükmetme niyetinin 'apaçık' olduğunu söyleyen Harris "Bunu görmezden gelerek kendimizi tehlikeye atıyoruz" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
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    ABD'nin yeni Avustralya Büyükelçisi olarak aday gösterdiği Donanma Amirali Harry Harris, ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada ABD'nin Çin'le savaşa hazır olması gerektiğini söyledi.

    Yakında Hawaii'deki ABD Pasifik Komutanlığı'nın başındaki görevinden emekli olmaya hazırlanan Harris, Çin'in Güney Çin Denizi'ne hükmetme niyetinin 'apaçık' olduğunu söyleyerek, Çin'in askeri gücünün yakında 'neredeyse her alanda' ABD'nin gücüne rakip olacağını savundu.

    'ÇİN'İN ULUSLARARASI KURALALRA DAYALI DÜZENİN ALTINI OYMAK İÇİN ÇALIŞACAĞINDAN ENDİŞELİYİM'

    'ABD ve müttefiklerinin Pekin'in bölgedeki askeri yayılmacılığına dikkat etmesi gerektiğini' belirten ve 'Çin'in dış müdahalelerini', yıkıcı ekonomik eylemlerini' ve 'komşularına yönelik baskılarını' kınayan Harris şu ifadeleri kullandı:

    "Çin'in niyeti apaçık. Bunu görmezden gelerek kendimizi tehlikeye atıyoruz. Çin'in uluslararası kurallara dayalı düzenin altını oymak için çalışacağından endişe ediyorum."

    'ÇİN'İN ETKİLEYİCİ ASKERİ BÜYÜMESİ YAKINDA ABD'YE NEREDEYSE HER ALANDA MEYDAN OKUYABİLİR'

    James Mattis
    © REUTERS/ Michaela Rehle
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    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping etrafında gelişen 'kişi kültü' konusunda da uyarıda bulunan Harris "Çin'in etkileyici askeri büyümesi yakında ABD'ye neredeyse her alanda meydan okuyabilir" ifadelerini kullandı. 

    Asya-Pasifik bölgesinde Avustralya'nın ABD'nin en önemli müttefiklerinden biri olduğunun altını çizen Harris "Avustralya uluslararası kurallara dayalı düzenin anahtarlarından biri. Avustralyalı mevkidaşlarımın desteğine bakınca onların savaş alanındaki ve dünyanın güç koridorlarındaki liderliğine hayran oluyorum" dedi.

    'GÜNÜN SONUNDA SAVAŞI SÜRDÜREBİLMEK ÖENMLİDİR AKSİ HALDE KAĞITTAN KAPLAN OLURSUNUZ'

    Harris Çin ile ABD arasında olası bir savaş riskine ilişkin soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

    "Caydırıcılık ve savaş kazanma fikrine gelirsek, ben bir askerim. Bir savaşı önlemeye çalışırken, bir yandan da savaş için plan yapmanın ve kaynak hazırlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda bir savaşı sürdürebilmek önemlidir aksi halde kağıttan kaplan olursunuz. Umarım iş Çin'le çatışma noktasına gelmez ama gelme ihtimaline karşılık hazırlıklı olmalıyız."

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    Etiketler:
    Savaş, Çatışma, Harry Harris, Şi Cinping, Güney Çin Denizi, Avustralya, Çin, ABD
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