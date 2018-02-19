Trump'ın Pekin ziyaretinde nükleer çanta yüzünden kavga çıkmış

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin ziyaretinde kendisiyle birlikte her yere taşınan nükleer silah kumanda çantasının Halk Kongresi binasına sokulmasına engel çıkartılınca ABD'li ve Çinli yetkililer arasında kısa süreli kavga, dövüş yaşandığı ortaya çıktı.

© REUTERS/ Jonathan Ernst Trump'ın basacak düğmesi yok

Amerikan haber sitesi Axios,Trump'ın kasım ayındaki Pekin ziyaretinde ABD'li ve Çinli yetkililer arasında fiziksel arbede çıktığını belirtti.

Olayları bilen 5 kaynağa dayandırılan habere göre sorun, ABD Başkanı'nın nereye gitse peşisıra gelen ve İngilizce 'nuclear football' diye ifade edilen 'nükleer silah kumanda çantası' yüzünden yaşandı.

GİRİŞTE DURDURDULAR

Trump'ın Ulusal Halk Kongresi binası olan Büyük Halk Salonu'nu ziyareti sırasında arkasından nükleer silah kumanda çantasını taşıyan askeri yetkili durduruldu.

KELLY EL KOYDU

Durumu fark eden Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly, hemen olay yerine gidip ABD'li askeri yetkililere ''Yürümeye devam edin'' talimatını verdi. © REUTERS/ Jason Lee ÇKP'nin 19. Ulusal Kongresi başladı: 'Çin usulü sosyalizm yeni bir döneme girdi' 13

Bunun üzerine Amerikalılarla Çinliler arasında itiş kakış yaşandı.

KELLY İTTİ, GİZLİ SERVİS YERE DEVİRDİ

Haberde ''Çinli bir güvenlik yetkilisi Kelly'yi yakalayınca Kelly de sert bir hamleyle adamın elini bedeninden ittirdi. (ABD Başkanı'nı korumakla görevli) Gizli Servis'ten bir ajan Çinli bir güvenlik yetkilisini yakalayıp yere düşürdü'' denildi.

ÇİNLİLER ÇANTAYA DOKUNMADI VE ÖZÜR DİLEDİ

Habere göre arbede bir anda sona erdi ve Çinliler nükleer silah kumanda çantasına hiç dokunmadı. Pekin'deki güvenlik önlemlerinden sorumlu yetkili de özür diledi.

China deploys a soldier to watch Donald Trump’s feet in case he fell on the stairs after talks with Xi Jinping pic.twitter.com/5aNOLw1YsA — Neil Connor (@neilaconnor) 9 Kasım 2017

Beyaz Saray'dan haberle ilgili sorulara geri dönüş yapmadı.