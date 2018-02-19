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    Trump ile Şi'nin Pekin'de Ulusal Halk Kongresi binası Büyük Halk Salonu'nu ziyareti

    Trump'ın Pekin ziyaretinde nükleer çanta yüzünden kavga çıkmış

    © AP Photo/ Andrew Harnik
    Asya & Pasifik
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin ziyaretinde kendisiyle birlikte her yere taşınan nükleer silah kumanda çantasının Halk Kongresi binasına sokulmasına engel çıkartılınca ABD'li ve Çinli yetkililer arasında kısa süreli kavga, dövüş yaşandığı ortaya çıktı.

    ABD Başkanı'nın nükleer saldırı düzenlemek için kullanması gereken çanta
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
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    Amerikan haber sitesi Axios,Trump'ın kasım ayındaki Pekin ziyaretinde ABD'li ve Çinli yetkililer arasında fiziksel arbede çıktığını belirtti.

    Olayları bilen 5 kaynağa dayandırılan habere göre sorun, ABD Başkanı'nın nereye gitse peşisıra gelen ve İngilizce 'nuclear football' diye ifade edilen 'nükleer silah kumanda çantası' yüzünden yaşandı.

    GİRİŞTE DURDURDULAR

    Trump'ın Ulusal Halk Kongresi binası olan Büyük Halk Salonu'nu ziyareti sırasında arkasından nükleer silah kumanda çantasını taşıyan askeri yetkili durduruldu.

    KELLY EL KOYDU

    Durumu fark eden Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly, hemen olay yerine gidip ABD'li askeri yetkililere ''Yürümeye devam edin'' talimatını verdi.

    ÇKP
    © REUTERS/ Jason Lee
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    Bunun üzerine Amerikalılarla Çinliler arasında itiş kakış yaşandı.

    KELLY İTTİ, GİZLİ SERVİS YERE DEVİRDİ

    Haberde ''Çinli bir güvenlik yetkilisi Kelly'yi yakalayınca Kelly de sert bir hamleyle adamın elini bedeninden ittirdi. (ABD Başkanı'nı korumakla görevli) Gizli Servis'ten bir ajan Çinli bir güvenlik yetkilisini yakalayıp yere düşürdü'' denildi. 

    ÇİNLİLER ÇANTAYA DOKUNMADI VE ÖZÜR DİLEDİ

    Habere göre arbede bir anda sona erdi ve Çinliler nükleer silah kumanda çantasına hiç dokunmadı. Pekin'deki güvenlik önlemlerinden sorumlu yetkili de özür diledi.

    Beyaz Saray'dan haberle ilgili sorulara geri dönüş yapmadı.

    Etiketler:
    nükleer silah kumanda çantası, nuclear football, Büyük Halk Salonu, Ulusal Halk Kongresi, John Kelly, Şi Cinping, Donald Trump, Pekin, Çin
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