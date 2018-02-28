Afganistan lideri Gani'den Taliban'ı 'meşru siyasi örgüt' olarak tanıma önerisi

Gani'nin önerisinden önce hem Batı destekli Afganistan hükümetinden hem de Taliban'dan diyalog kurulmasına ilişkin istekli açıklamalar geliyordu.
ATEŞKES VE TUTUKLULARIN BIRAKILMASI ÖNERİSİ
25 ülkeden yetkililerin ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin katıldığı konferansın açılış konuşmasını yapan Gani "Hükümet Taliban ile koşulsuz barış görüşmeleri öneriyor" dedi.
Ateşkes ve tutukluların serbest bırakılmasını öneren Gani Taliban ile anlaşma kapsamında Anayasa'nın yeniden gözden geçirilmesini kabul etmeye hazır olduklarını açıkladı.
'ŞİMDİ KARAR VERME ZAMANI SİZDE, BARIŞI KABUL EDİN'
Afganistan hükümetinin, barış sürecine katılmak isteyen Taliban mensuplarına gerekli kolaylığı ve güvenliği sağlayacağını söyleyen Gani, "Barış görüşmelerinde Taliban'ın görüşlerini dikkate alacağız" ifadelerini kullandı.
Taliban'a seslenen Gani "Şimdi karar verme zamanı sizde. Barışı kabul edin. Bu ülkeye istikrar getirelim" dedi.
GANİ KARŞILIĞINDA TALİBAN'IN AFGANİSTAN HÜKÜMETİNİ TANIMASINI VE KANUNLARA UYMALARINI İSTEDİ
Taliban üyesi tutukluların serbest kalabileceğini ve isimlerinin uluslararası kara listelerden silinebileceğini belirten Gani, eski savaşçıların ve sığınmacıların yeniden topluma kazandırılabileceğini ve iş sahibi olabileceklerini söyledi.
PAKİSTAN'A HÜKÜMET DÜZEYİNDE GÖRÜŞME ÇAĞRISI
Gani ayrıca Pakistan'a da hükümet düzeyinde görüşme önerisinde bulundu. Afganistan Pakistan'ın düzenli olarak Taliban'ı desteklemekle suçlarken Pakistan bu suçlamaları binlerce vatandaşının örgütün saldırılarında öldüğünü gererekçe göstererek reddediyor.
Taliban'ın saldırıları ABD ve NATO güçlerinin 2014'te muharip görevlerini sonlandırmasının ardından da artmıştı. Ancak ABD geçen sene Afganistan'a yönelik askeri desteğini başta hava saldırılarının sayısını yükselterek arttırmıştı.
Washington'ın militanların direncini kırarak onları müzakere masasına gelmeye zorlamaya çalıştığı belirtiliyordu. Taliban dün de ABD'ye doğrudan barış görüşmeleri yapma çağrısında bulunmuştu.
Ancak şu an için örgütün tavrını değiştirip hükümetin önerisine olumlu yanıt verip vermeyeceği netlik kazanmış değil. Kabil Süreci konferasının ilki geçen sene haziranda yapılmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)