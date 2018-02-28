Afganistan lideri Gani'den Taliban'ı 'meşru siyasi örgüt' olarak tanıma önerisi

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ülkede 16 yılı aşkın devam eden çatışmaları sonlandırmak amacıyla yapılması planlanan barış müzakerelerinin önünü açmak için Taliban'ı meşru siyasi grup olarak tanıma önerisi yaptı. Gani 'Hükümet Taliban ile koşulsuz barış görüşmeleri öneriyor" dedi.

© AFP 2018/ WAKIL KOHSAR Taliban'dan ABD'ye doğrudan görüşme çağrısı

Afganistan Devlet Başkanı öneriyi başkent Kabil'de Taliban ile barış görüşmelerini yeniden başlatmaya ve bölge ülkeleri ile terörle mücadelede iş birliğine odaklanan '2. Kabil Süreci' adlı uluslararası konferansta yaptı.

Gani'nin önerisinden önce hem Batı destekli Afganistan hükümetinden hem de Taliban'dan diyalog kurulmasına ilişkin istekli açıklamalar geliyordu.

ATEŞKES VE TUTUKLULARIN BIRAKILMASI ÖNERİSİ

25 ülkeden yetkililerin ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin katıldığı konferansın açılış konuşmasını yapan Gani "Hükümet Taliban ile koşulsuz barış görüşmeleri öneriyor" dedi.

Ateşkes ve tutukluların serbest bırakılmasını öneren Gani Taliban ile anlaşma kapsamında Anayasa'nın yeniden gözden geçirilmesini kabul etmeye hazır olduklarını açıkladı.

'ŞİMDİ KARAR VERME ZAMANI SİZDE, BARIŞI KABUL EDİN'

Afganistan hükümetinin, barış sürecine katılmak isteyen Taliban mensuplarına gerekli kolaylığı ve güvenliği sağlayacağını söyleyen Gani, "Barış görüşmelerinde Taliban'ın görüşlerini dikkate alacağız" ifadelerini kullandı.

© AP Photo/ Rahmat Gul 2. Kabil Süreci Konferansı

Taliban'a seslenen Gani "Şimdi karar verme zamanı sizde. Barışı kabul edin. Bu ülkeye istikrar getirelim" dedi.

GANİ KARŞILIĞINDA TALİBAN'IN AFGANİSTAN HÜKÜMETİNİ TANIMASINI VE KANUNLARA UYMALARINI İSTEDİ

Barış görüşmeleri için siyasi çerçevenin ateşkes ve resmi siyasi ofise sahip olacak Taliban'ın meşru siyasi örgüt olarak tanınması ile yaratılması gerektiğini kaydeden Gani, bunun karşılığında Taliban'ın Afganistan hükümetini tanıması ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Taliban üyesi tutukluların serbest kalabileceğini ve isimlerinin uluslararası kara listelerden silinebileceğini belirten Gani, eski savaşçıların ve sığınmacıların yeniden topluma kazandırılabileceğini ve iş sahibi olabileceklerini söyledi.

PAKİSTAN'A HÜKÜMET DÜZEYİNDE GÖRÜŞME ÇAĞRISI

Gani ayrıca Pakistan'a da hükümet düzeyinde görüşme önerisinde bulundu. Afganistan Pakistan'ın düzenli olarak Taliban'ı desteklemekle suçlarken Pakistan bu suçlamaları binlerce vatandaşının örgütün saldırılarında öldüğünü gererekçe göstererek reddediyor.

ABD'nin 2001'deki Afganistan işgalinin ardından Kabil'de kontrolünü kaybeden ancak günümüze kadar ülkedeki hükümet güçlerine, yabancı askerlere ve sivillere yönelik çok şiddetli saldırılarını sürdüren ve hala geniş bölgeleri kontrol altında tutan Taliban şu ana kadar Afganistan hükümeti ile doğrudan görüşmeyi reddetti.

Taliban'ın saldırıları ABD ve NATO güçlerinin 2014'te muharip görevlerini sonlandırmasının ardından da artmıştı. Ancak ABD geçen sene Afganistan'a yönelik askeri desteğini başta hava saldırılarının sayısını yükselterek arttırmıştı.

Washington'ın militanların direncini kırarak onları müzakere masasına gelmeye zorlamaya çalıştığı belirtiliyordu. Taliban dün de ABD'ye doğrudan barış görüşmeleri yapma çağrısında bulunmuştu.

Ancak şu an için örgütün tavrını değiştirip hükümetin önerisine olumlu yanıt verip vermeyeceği netlik kazanmış değil. Kabil Süreci konferasının ilki geçen sene haziranda yapılmıştı.