'Kuzey Kore lideri Kim ile babası, Batı ülkelerine seyahat için Brezilya pasaportları kullandı'

Ancak Reuters pasaportların sadece fotokopilerine ulaştığını bu nedenle herhangi bir montaj ihtimali hakkında bilgi sahibi olmadığını da vurguladı.
'SEYAHAT ARZUSUNA VE OLASI BİR KAÇIŞ GÜZERGAHI OLUŞTURMA GİRİŞİMİNE İŞARET EDİYOR'
Kuzey Kore'de iktidardaki Kim ailesinin daha önce sahte isimler adına düzenlenmiş seyahat belgelerini kullandığı bilinse de Reuters'in ulaştığı Brezilya pasaportlarının fotokopileri daha önce hiç yayımlanmamıştı.
Adını vermek istemeyen bir Batılı güvenlik yetkilisi "Bu Brezilya pasaportlarını yabancı büyükelçiliklerinden vize almak amacıyla kullandılar. Pasaportlarda Kim Jong-un ile Kim Jong-Il'in fotoğrafları açıkça görülüyor" dedi.
Aynı kaynak "Bu, yönetimdeki ailenin seyahat arzusuna ve olası bir kaçış güzergahı oluşturma girişimine işaret ediyor" yorumunu yaptı.
Brezilya'daki Kuzey Kore büyükelçiliği konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, Brezilya İçişleri Bakanlığı konuyu soruşturduklarını açıkladı.
PASAPORTLARA VİZE VERİLİP VERİLMEDİĞİ BİLİNMİYOR
Adını vermek istemeyen Brezilyalı bir kaynak ise söz konusu iki pasaportun büyükelçiliklerine işlenmesi için gönderildiğinde yasal olarak geçerli olduğunu söyledi.
Ancak bu pasaportlara vize verilip verilmediği bilinmiyor.
Kaynaklar pasaportların Brezilya, Japonya ve Hong Kong'a gitmek için kullanılmış olabileceğini de belirtti.
KİM JONG-UN'UN ÇOCUKKEN BREZİLYA PASAPORTU İLE JAPONYA'YA ZİYARETİ KAMUOYUNA YANSIMIŞTI
Ancak söz konusu 10 yıllık iki pasaportun veriliş tarihi 1996 olarak gözüküyor.
İki pasaportta da Prag'daki Brezilya Büyükelçiliği'nin damgası bulunuyor.
Güvenlik kaynakları yüz tanıma teknolojisinin Kim Jong-un ile babasının fotoğraflarının orijinal olduğunu ortaya koyduğunu da vurguladı.
WATCH: North Korean leader Kim Jong Un and his late father Kim Jong Il used fraudulent Brazilian passports https://t.co/aD9KoLRzvd via @ReutersTV pic.twitter.com/SgB2hMgLs5— Reuters Top News (@Reuters) February 28, 2018
KİM JONG-UN DOĞUM TARİHİ TARTIŞMALI
Kim jong-un 'un İsviçre'nin Bern kentinde öğreniö gördüğü ve kendisinin bir büyükelçilik şoförünün oğlu olarak tanıttığı biliniyordu.
Kim Jong-Il'in ise doğum tarihi pasaportta 1940 olarak gözüküyor. 2011'de vefat eden eski liderin gerçek doğum tarihi ise 1941.
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