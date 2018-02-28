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    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

    'Kuzey Kore lideri Kim ile babası, Batı ülkelerine seyahat için Brezilya pasaportları kullandı'

    © REUTERS/ KCNA
    Asya & Pasifik
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    Reuters haber ajansının özel haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ülkenin eski lideri babası Kim Jong-Il, 1990'lı yıllarda Batı ülkelerinden vize alabilmek için hileli yollarla Brezilya pasaportu aldı.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © REUTERS/ KCNA
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    Reuters Batı Avrupalı 5 üst düzey güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde  Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ülkenin eski lideri babası Kim Jong-Il'in 1990'lı yıllarda Batı ülkelerinden vize alabilmek için hileli yollarla Brezilya pasaportu aldığını duyurdu.

    Ancak Reuters pasaportların sadece fotokopilerine ulaştığını bu nedenle herhangi bir montaj ihtimali hakkında bilgi sahibi olmadığını da vurguladı.

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    Kuzey Kore'de iktidardaki Kim ailesinin daha önce sahte isimler adına düzenlenmiş seyahat belgelerini kullandığı bilinse de Reuters'in ulaştığı Brezilya pasaportlarının fotokopileri daha önce hiç yayımlanmamıştı.

    Adını vermek istemeyen bir Batılı güvenlik yetkilisi "Bu Brezilya pasaportlarını yabancı büyükelçiliklerinden vize almak amacıyla kullandılar. Pasaportlarda Kim Jong-un ile Kim Jong-Il'in fotoğrafları açıkça görülüyor" dedi.

    Kim Jong-un için yapılmış sahte Brezilya pasaportu
    © REUTERS/
    Kim Jong-un için yapılmış sahte Brezilya pasaportu

    Aynı kaynak "Bu, yönetimdeki ailenin seyahat arzusuna ve olası bir kaçış güzergahı oluşturma girişimine işaret ediyor" yorumunu yaptı.

    Brezilya'daki Kuzey Kore büyükelçiliği konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, Brezilya İçişleri Bakanlığı konuyu soruşturduklarını açıkladı.

    Kim Jong-Il için yapılmış sahte Brezilya pasaportu
    © REUTERS/
    Kim Jong-Il için yapılmış sahte Brezilya pasaportu

    PASAPORTLARA VİZE VERİLİP VERİLMEDİĞİ BİLİNMİYOR

    Adını vermek istemeyen Brezilyalı bir kaynak ise söz konusu iki pasaportun büyükelçiliklerine işlenmesi için gönderildiğinde yasal olarak geçerli olduğunu söyledi.

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    © AFP 2018/
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    Ajansa konuşan 4 diğer Avrupalı güvenlik kaynağı ise Josef Pwag ve Ijong Tchoi adına hazırlanan iki pasaportun en az 2 Batı ülkesine vize almak için kullanıldığını doğruladı.

    Ancak bu pasaportlara vize verilip verilmediği bilinmiyor.

    Kaynaklar pasaportların Brezilya, Japonya ve Hong Kong'a gitmek için kullanılmış olabileceğini de belirtti.

    KİM JONG-UN'UN ÇOCUKKEN BREZİLYA PASAPORTU İLE JAPONYA'YA ZİYARETİ KAMUOYUNA YANSIMIŞTI

    Kuzey Kore lideri Kim’den Pyongyang'da troleybüslü gece gezisi
    © REUTERS/ via KCNA
    Kuzey Kore lideri Kim’den Pyongyang'da troleybüslü gece gezisi
    Japonya gazetesi Yomiuri Şimbun 2011'de yaptığı bir haberde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un  1991 yılında çocukken Brezilya pasaportu ile Japonya'yı ziyaret ettiğini duyurmuştu.

    Ancak söz konusu 10 yıllık iki pasaportun veriliş tarihi 1996 olarak gözüküyor.

    İki pasaportta da Prag'daki Brezilya Büyükelçiliği'nin damgası bulunuyor.

    Güvenlik kaynakları yüz tanıma teknolojisinin Kim Jong-un ile babasının fotoğraflarının orijinal olduğunu ortaya koyduğunu da vurguladı.

    KİM JONG-UN DOĞUM TARİHİ TARTIŞMALI

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © REUTERS/ KCNA
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    Pasaportta Kim Jong-un 'un doğum tarihi 1 Şubat 1983 olarak gösteriliyor. Ancak hakkında bilinenlerin çok az olduğu Kuzey Kore liderinin doğum tarihi konusunda tartışmalar sürüyor. Reuters pasaportın verildiği tarihte Kim'in 12-14 yaşlarında olabileceğini belirtti.

    Kim jong-un 'un İsviçre'nin Bern kentinde öğreniö gördüğü ve kendisinin bir büyükelçilik şoförünün oğlu olarak tanıttığı biliniyordu.

    Kim Jong-Il'in ise doğum tarihi pasaportta 1940 olarak gözüküyor. 2011'de vefat eden eski liderin gerçek doğum tarihi ise 1941.

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    Etiketler:
    Vize, Sahte pasaport, Reuters, Kim Jong-il, Kim Jong-un, Avrupa, Brezilya, Kuzey Kore
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