Tokyo'nun hak iddia ettiği Kuril Adaları'nın adını bilmeyen Japon bakan güldürdü

Japonya'da kısa süre önce göreve başlayan Okinawa ve Kuzey Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanı Teru Fukui, Tokyo'nun hak iddia ettiği Rusya'ya ait Kuril Adaları'nın adını yanlış telaffuz etti.

Yeni görevindeki ilk basın toplantısında Kuril Adaları'yla ilgili açıklamalarda bulunan Fukui, 'Şikotan' adlı bir adayı 'Şiyakotan' olarak telaffuz edince basın toplantısını takip eden gazeteciler arasında gülüşmeler yaşandı.

Fukui'nin gafı muhalefetin de tepkisini çekerken Japon bakan, parlamentodaki bütçe komisyonu toplantısında hatasından dolayı özür diledi.

Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.