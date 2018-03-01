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    USS Carl Vinson uçak gemisi

    Vietnam Savaşı sonrası bir ilk: 43 yıl sonra ABD'ye ait bir uçak gemisi ülkeyi ziyaret edecek

    © AFP 2018/ JAY DIRECTO
    Asya & Pasifik
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    ABD ile Vietnam arasındaki savaşın sona erdiği 1975'ten beri ilk kez ABD Donanması'na ait bir uçak gemisi ülkeyi ziyaret edecek. USS Carl Vinson uçak gemisi bu ay içinde Danang kenti kıyılarına demir atacak.

    ABD Donanmasına ait nükleer yakıtlı uçak gemisi USS Carl Vinson 43 yıl sonra Vietnam'a giden ilk ABD uçak gemisi olacak.

    Bu ay içinde Vietnam'ın Danang kenti kıyılarına demirlemesi beklenen gemi Hint-Pasifik bölgesinde olası felaketlere verilecek yanıtlar için yapılacak çokuluslu tatbikata katılacak.

    Geminin 5 Mart'ta Vietnam'a ulaşması ve 4 gün boyunca ülkede kalması bekleniyor.

    ÇİN'E KARŞI BİR ADIM OLARAK YORUMLANIYOR

    ABD’ye ait 3 uçak gemisinin Kore Yarımadası’nın sularına girişi
    © REUTERS/ Courtesy James Griffin
    ABD’nin üç uçak gemisi Kore Yarımadası’nın sularına girdi
    Ancak uçak gemisinin varlığı Çin'in Doğu ve Güney Çin Denizi'ndeki askeri varlığına karşı bir girişim olarak görülüyor.

    Çin Vietnam'ın da arasında olduğu bölge ülkelerinin Güney Çin Denizi'ndeki toprak iddialarına karşı çıkıyor ve neredeyse bölgenin tamamını kontrol altında tutuyor.

    ABD VİETNAM'A SİLAH SATIŞI AMBARGOSUNU 2 YIL ÖNCE SONLANDIRMIŞTI

    Çin'in hak iddiaları nedeniyle Batı Pasifik'teki donanma üstünlüğü de tehdit altında olan Washington bu nedenle Asyalı müttefikleriyle daha yakın askeri ilişkiler kurmaya çalışıyor.

    Savaşın sürdüğü 1960'lı ve 1970'li yıllarda ABD uçak gemileri Vietnam kıyılarında sıklıkla görülüyordu. İki ülke arasındaki ilişkiler 1995'te normalleşmiş ve Washington Vietnam'a silah satışı ambagosunu 2016'da sonlandırmıştı.

    Geminin bölgeye gönderileceği haberi Japonya hükümetinin Çin'in yükselen donanma kabiliyetine karşı  Okinawa adasının güneyine karadan gemiye atılan  füze ünitelerini konuşlandırmayı düşündüğünü duyurduğu sırada geldi.

    Japon basınına konuşan hükümet kaynakları konuşlandırmanın yıl sonunda hazırlanması planlanan Ulusal Savunma Tüzüğü'nde ayrıntılandırılmasını beklediklerini söyledi.

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    Etiketler:
    Uçak gemisi, USS Carl Vinson, Japonya, Çin, ABD, Vietnam
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