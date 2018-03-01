Vietnam Savaşı sonrası bir ilk: 43 yıl sonra ABD'ye ait bir uçak gemisi ülkeyi ziyaret edecek

ABD Donanmasına ait nükleer yakıtlı uçak gemisi USS Carl Vinson 43 yıl sonra Vietnam'a giden ilk ABD uçak gemisi olacak.
Bu ay içinde Vietnam'ın Danang kenti kıyılarına demirlemesi beklenen gemi Hint-Pasifik bölgesinde olası felaketlere verilecek yanıtlar için yapılacak çokuluslu tatbikata katılacak.
Geminin 5 Mart'ta Vietnam'a ulaşması ve 4 gün boyunca ülkede kalması bekleniyor.
USS Carl Vinson will make a 4-day port visit to Da Nang, Vietnam, on March 5, the first port call by a US aircraft carrier since the end of the Vietnam War, Vietnamese media reported on Monday. pic.twitter.com/HUjcYbVVlM— People's Daily,China (@PDChina) February 26, 2018
ÇİN'E KARŞI BİR ADIM OLARAK YORUMLANIYOR
Çin Vietnam'ın da arasında olduğu bölge ülkelerinin Güney Çin Denizi'ndeki toprak iddialarına karşı çıkıyor ve neredeyse bölgenin tamamını kontrol altında tutuyor.
ABD VİETNAM'A SİLAH SATIŞI AMBARGOSUNU 2 YIL ÖNCE SONLANDIRMIŞTI
Çin'in hak iddiaları nedeniyle Batı Pasifik'teki donanma üstünlüğü de tehdit altında olan Washington bu nedenle Asyalı müttefikleriyle daha yakın askeri ilişkiler kurmaya çalışıyor.
Savaşın sürdüğü 1960'lı ve 1970'li yıllarda ABD uçak gemileri Vietnam kıyılarında sıklıkla görülüyordu. İki ülke arasındaki ilişkiler 1995'te normalleşmiş ve Washington Vietnam'a silah satışı ambagosunu 2016'da sonlandırmıştı.
Geminin bölgeye gönderileceği haberi Japonya hükümetinin Çin'in yükselen donanma kabiliyetine karşı Okinawa adasının güneyine karadan gemiye atılan füze ünitelerini konuşlandırmayı düşündüğünü duyurduğu sırada geldi.
Japon basınına konuşan hükümet kaynakları konuşlandırmanın yıl sonunda hazırlanması planlanan Ulusal Savunma Tüzüğü'nde ayrıntılandırılmasını beklediklerini söyledi.
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