Vietnam Savaşı sonrası bir ilk: 43 yıl sonra ABD'ye ait bir uçak gemisi ülkeyi ziyaret edecek

ABD ile Vietnam arasındaki savaşın sona erdiği 1975'ten beri ilk kez ABD Donanması'na ait bir uçak gemisi ülkeyi ziyaret edecek. USS Carl Vinson uçak gemisi bu ay içinde Danang kenti kıyılarına demir atacak.

ABD Donanmasına ait nükleer yakıtlı uçak gemisi USS Carl Vinson 43 yıl sonra Vietnam'a giden ilk ABD uçak gemisi olacak.

Bu ay içinde Vietnam'ın Danang kenti kıyılarına demirlemesi beklenen gemi Hint-Pasifik bölgesinde olası felaketlere verilecek yanıtlar için yapılacak çokuluslu tatbikata katılacak.

Geminin 5 Mart'ta Vietnam'a ulaşması ve 4 gün boyunca ülkede kalması bekleniyor.

USS Carl Vinson will make a 4-day port visit to Da Nang, Vietnam, on March 5, the first port call by a US aircraft carrier since the end of the Vietnam War, Vietnamese media reported on Monday. pic.twitter.com/HUjcYbVVlM — People's Daily,China (@PDChina) February 26, 2018

​ÇİN'E KARŞI BİR ADIM OLARAK YORUMLANIYOR

© REUTERS/ Courtesy James Griffin ABD’nin üç uçak gemisi Kore Yarımadası’nın sularına girdi

Ancak uçak gemisinin varlığı Çin'in Doğu ve Güney Çin Denizi'ndeki askeri varlığına karşı bir girişim olarak görülüyor.

Çin Vietnam'ın da arasında olduğu bölge ülkelerinin Güney Çin Denizi'ndeki toprak iddialarına karşı çıkıyor ve neredeyse bölgenin tamamını kontrol altında tutuyor.

ABD VİETNAM'A SİLAH SATIŞI AMBARGOSUNU 2 YIL ÖNCE SONLANDIRMIŞTI

Çin'in hak iddiaları nedeniyle Batı Pasifik'teki donanma üstünlüğü de tehdit altında olan Washington bu nedenle Asyalı müttefikleriyle daha yakın askeri ilişkiler kurmaya çalışıyor.

Savaşın sürdüğü 1960'lı ve 1970'li yıllarda ABD uçak gemileri Vietnam kıyılarında sıklıkla görülüyordu. İki ülke arasındaki ilişkiler 1995'te normalleşmiş ve Washington Vietnam'a silah satışı ambagosunu 2016'da sonlandırmıştı.

Geminin bölgeye gönderileceği haberi Japonya hükümetinin Çin'in yükselen donanma kabiliyetine karşı Okinawa adasının güneyine karadan gemiye atılan füze ünitelerini konuşlandırmayı düşündüğünü duyurduğu sırada geldi.

Japon basınına konuşan hükümet kaynakları konuşlandırmanın yıl sonunda hazırlanması planlanan Ulusal Savunma Tüzüğü'nde ayrıntılandırılmasını beklediklerini söyledi.