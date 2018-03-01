Japonya'nın seks kölesi yaptığı Koreli kadınların toplu mezar görüntüleri yayımlandı

Japonya'nın üstünün örtülmesini istediği 2. Dünya Savaşı'nın seks köleleri hakkında önemli bir kanıt ortaya çıktı. Güney Koreli araştırmacılar, Amerikan arşivlerinden buldukları Japon ordusunun seks kölesi yaptığı Koreli kadınların toplu mezarına dair bir video yayımladı.

Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Güney Koreli kadınları 'rahatlama kadınları' adı altında seks kölesi yapması konusunda iki ülke arasındaki gerilim bitmezken çok önemli bir kanıt ortaya çıkarıldı.

Güney Koreli bir araştırma ekibi, ABD Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'nde 'rahatlama kadınlarının' toplu mezarına dair görüntülere ulaştı.

Bunun, Japon askerlerinin seks kölesi olarak kullandığı, çoğu Koreli olan kadınların içlerinde bulundukları şartlar altında öldükleri ve katlediklerine dair video niteliğinde ilk kanıtı oluşturduğu belirtildi.

ESİR ALINIP TECAVÜZ VE İŞKENCE EDİLEN KADINLARLA 'RAHATLAMA' © AP Photo/ Ahn Young-joon Japonya'nın seks kölesi olarak kullandığı kadınların ilk görüntüleri bulundu

2. Dünya Savaşı'nda Çin, Kore ve Güneydoğu Asya'yı işgal eden Japon ordusu zorla seks kölesi yaptığı çeşitli milliyet ve etnisiteden binlerce genç kadın ve kıza 'askerleri rahatlatıyorlar' gözüyle bakıp 'rahatlama kadınları' diyordu.

Yaşları 16-21 arasında değişen ve seks kölesi olarak tutuldukları genelevlerden çıkmalarına izin verilmeyen kadınlar, askerleri memnun edememeleri durumunda acımasızca cezalandırılıyordu. Sayılarının 400 bin olabileceği bile iddia ediliyor.

19 SANİYELİK VİDEO

Salı günü Seul'de düzenlenen savaş dönemlerinde seks köleliğiyle ilgili konferansta Sungkonghoe Üniversitesi profesörü Kang Sung-hyun 19 saniyelik bir video sundu. Videoda yerde yatan bir grup çıplak kadın bedeni görülüyor. Cesetleri denetleyen Çinli bir asker bir kadının ayağından bir çorabı çekip aldıktan sonra kadrajdan çıkıyor.

'DİĞER BELGELERLE UYUMLU' © REUTERS/ Jason Reed Seks kölesi heykeline kızan Japonya, Güney Kore Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Araştırmacılara göre çekimi, 15 Eylül 1944'te Çin'in Myanmar sınırı yakınındaki Yunnan eyaletinin Tengçong kentinde ABD ordusunun muhabere alayının fotoğraf biriminden er Baldwin yaptı.

Geçen yıl arşivde bulunan video aylarca araştırmacılar tarafından incelendi ve başka kayıtlarla da karşılaştırıldı. Videonun yine Amerikan arşivlerinde bulunan Japon ordusunun 30 Koreli kadın ve kızı katletmesiyle ilgili belge ve fotoğraflarla uyumlu olduğu sonucuna varıldı.

Kang arşivlerdeki belgelerin hemen hepsinin savaştaki olayları failinden söz etmeden aktardığını, sadece 14 Eylül 1944 tarihli bir belgede Japon askerlerin infaz ettiğinin belirtildiğini aktararak ''Sorumlu tarafı tanımlayan tek cümle bu'' dedi.

Japon ordusunun 70-80 Koreli kadını seks kölesi olarak tuttuğu Tengçong'u Eylül 1944'te kurtaran ABD-Çin müttefik güçleri sadece 23 kadına sağ salim ulaşabilmişti.

Yine 1944'te Yunnan eyaletinde çekilmiş bir başka videoda Çin askerlerinin konuştuğu yüzleri korku içindeki çıplak ayaklı kadınların Tengçong yakınlarındaki Longling'in genelevinde tutulan seks köleleri olduğu sanılıyor.

'ABD, JAPONYA ALEYHİNE KANITLARI SAKLIYOR'

ABD'nin Asya-Pasifik'teki çıkarlarına zarar vermemek için Japaon ordusuyla ilgili kanıtları saklı tutumaya çalışmasından yakınan Kang ''Japonya'nın savaş dönemindeki seks kölesi uygulamasından kaynaklanan ve uzun zamandır devam eden ihtilaftan ötürü kanıt göstermek çok önemli hale geldi. Bu video, savaş dönemindeki seks köleliği olgusunun yadsınamaz hale gelmesini sağlayacak nitelikte bir kanıt'' dedi.

'TOKYO İLE SEUL ARASINDA SEKS KÖLESİ MESELESİ HALLOLMADI' © AP Photo/ Shizuo Kambayashi Japonya seks kölelerini itiraf etmemiş gibi davrandı

Nitekim iki ülkenin bu konudaki kavgası yeniden tırmanışa geçti. Güney Kore Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanı Çung Hyun-back BM'de yaptığı konuşmada ''Japon ordusunun seks kölelerinin anılarını ve tecrübelerini korumamız önemli'' dediğinde Japon hükümeti ''Seks kölesi ifadesi tarihi olgularla çeliştiğinden kullanılmamalı'' diye protesto etti.

Ocak ayında Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, Koreli seks köleleri hakkında Japonya ile 2015'te varılan anlaşmadan ötürü mağdurlara özürlerini iletmesini de Tokyo hazmedemedi. Son olarak Moon Tokyo'nun seks kölesi meselesinin halledildiğini ilan edecek pozisyonda olmadığını söyleyince Japon hükümet sözcüsü Yoşihide Suga ''Son derece esef verici bir açıklama'' tepkisini gösterdi.