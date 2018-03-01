Kayıt
22:27 01 Mart 2018
Ankara-3°C
İstanbul+ 3°C
Canlı Yayın
    Arama
    10 Ekim 2009 Zürih Eduard Nalbandiyan Ahmet Davutoğlu AB Temsilcisi Javier Solana, İsviçre, Fransa, ABD, Rusya, Slovenya dışişleri bakanları Micheline Calmy-Rey, Bernard Kouchner, Hillary Clinton, Sergey Lavrov, Samuel Zbogar

    Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi protokollerini iptal etti

    © AFP 2018/ Partick B. Kraemer
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 164

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Türkiye ile 2009 yılında imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi protokollerini iptal ettiği duyuruldu.

    Ermenistan bayrağı.
    © Flickr/
    Ermenistan: Türkiye ile ilişkileri normalleştirme protokollerini iptal edeceğiz
    Ermenistan'ın Yerkir Media kanalı, Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın basın sözcüsü Vladimir Hakobyan'ın ağzından haberi verdi.

    Buna göre Sarkisyan, cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Ermenistan-Türkiye protokollerini iptal ettiğini açıkladı.

    ERMENİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: PROTOKOLLER ARTIK GEÇERSİZ

    Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tigran Balayan da sosyal medyadan ''Sarkisyan, Ermenistan-Türkiye protokollerini iptal ederek hükümsüz ilan etti'' açıklamasını yaptı.

    NEREDEN NEREYE

    Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandiyan İsviçre protokol imza
    © AFP 2018/ FABRICE COFFRINI
    Ankara'dan Nalbandiyan'a yanıt
    Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerinin normalleştirilmesini öngören protokoller, 10 Ekim 2009'da Zürih'te iki ülkenin dışişleri bakanları Ahmet Davutoğlu ile Eduard Nalbandiyan tarafından imzalanmıştı. Davutoğlu'nun 'komşularla sıfır sorun' söylemi eşliğinde protokollerin neredeyse bir asırlık sorunların çözümü için anahtar olacağı umudu doğmuştu.

    DAĞLIK KARABAĞ SORUNU

    Daha sonra iki ülke parlamentoları tarafından onaylanması gereken protokoller, Ankara'nın Dağlık Karabağ ile ilgili şartlar öne sürmesinin ardından onaya sunulmadı.

    ERMENİSTAN PARLAMENTOSU DONDURDU

    Hollanda bayrağı
    © AA/
    Hollanda parlamentosu 1915'te yaşananları 'Ermeni Soykırımı' olarak tanıdı

    Nisan 2010'da Ermenistan parlamentosunda çoğunluk koalisyonunu oluşturan partiler, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorunuyla sürekli bağlantılandırmasını kabul etmediklerini duyurdu. 

    Parlamentoda Türkiye'yle ilişkilerin normalleştirilmesine dair protokollerin onaylanması sürecini dondurma kararı alındı. 

    ERDOĞAN'DAN 'AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SORUNU ÇÖZÜLÜRSE' ŞARTI

    Erdoğan cumhurbaşkanı seçildikten sonra da ''Eğer Azerbayacan-Ermenistan sorunu çözülürse Türkiye-Ermenistan arasındaki sorun da çözülmüş olur ama bu çözülmediği sürece aynı şekilde öbür tarafta Türkiye-Ermenistan arasındaki sorun da bu haliyle aynı şekilde devam edecektir'' diye konuştu.

    Almanya Federal Meclis Bundestag
    Cüneyt Karadağ
    Alman Parlamentosu'nda kabul edilen 'Ermeni Soykırımı Tasarısı'nın tam metni

    'SONSUZA KADAR REHİN KALMAZ'

    Sarkisyan, Eylül 2017'de New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında, Erivan’ın 2018 ilkbaharında protokolleri iptal edeceğini açıkladı.

    Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandiyan, ''Bu belgeler sonsuza kadar rehin kalamaz, bu nedenle Cumhurbaşkanı Sarkisyan BM’de Ermenistan’ın protokolleri iptal edeceğini açıkladı, 2018 baharını bunlar olmadan karşılayacağız'' dedi.

    Etiketler:
    protokol iptal, Yerkir Media, Eduard Nalbandiyan, Vladimir Hakobyan, Tigran Balayan, Ahmet Davutoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Serj Sarkisyan, Ermenistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rusya'da Kediler Günü kutlanıyor
    Rusya’da Kediler Günü kutlanıyor
    Karikatür
    ABD: Birkaç yıl içinde uzaydan savaşabiliriz
    İnfografik
    Rusya Devlet Başkanı adaylarına destek oranı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam