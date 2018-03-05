Çin Ulusal Halk Kongresi toplandı

Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Yıllık Genel Kurulu'nun açılış toplantısı, başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'ndaki Büyük Halk Salonu'nda yapıldı. Kongrede, devlet başkanlığı için geçerli olan iki dönem sınırlamasının kaldırılması da oylanacak.

Toplantıya Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Kıçiang, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Politbüro üyeleri ve 2 bin 970 delege katıldı.

Yerli ve yabancı 3 binden fazla basın mensubunun takip ettiği toplantılar, ÇKP'nin ekim ayında yapılan 19. Genel Kurulu'nda, Şi'nin ikinci dönem liderliğe seçilmesinin ardından yapılıyor.

Toplantılar süresince ayrıca, Şi'nin görev süresinin dolacağı 2023'den sonra da devlet başkanlığı görevini sürdürebilmesinin önünü açacak 2 dönemden 10 yıllık görev sınırının kaldırılmasını öngören anayasa değişiklik teklifi de oylamaya sunulacak.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 6.5 CİVARINDA BÜYÜME HEDEFİ

Hükümetin çalışma raporu ve bütçe planını kongreye sunan Başbakan Li, 'ülkenin 2018 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'nda (GSYH) bir önceki yıla oranla yüzde 6.5 civarında büyüme hedeflendiğini' duyurdu.

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Li, şehirlerde 11 milyon kişiye yeni istihdam sağlanacağını kaydetti. Li, kayıtlı işsizlik oranını yüzde 4.5 olarak tahmin edildiğini aktararak, halkın gelir artışı ile enflasyon oranının eşit olmasını beklediklerini belirtti.

Li, büyüme hedeflerinin '2020'ye kadar tamamen müreffeh bir toplum inşası amacı gözetilerek belirlendiğinin' altını çizerek, söz konusu beklentilerin, 'ülkenin hızlı kalkınma' evresinden 'kaliteli kalkınma' evresine geçiş için uygun olduğu değerlendirmesini yaptı.

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Ülkenin son 5 yılda çelik üretiminde 170 milyon ton ve kömür üretiminde 800 milyon ton kapasite azaltması sağladığını aktaran Li, para politikalarına ilişkin ise 'ulusal para birimi Yuan'ın istikrarlı seyrini sürdüreceğini' kaydetti.

2018 SAVUNMA BÜTÇESİ 1 TRİLYON 106 MİLYAR 951 MİLYON YUAN

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Öte yandan Devlet Başkanı Şi Cinping'in ÇKP liderliğini devraldığı 2012 yılından bu yana Çin'in başlıca uluslararası güçlerden biri haline geldiğini ifade eden Li, Pekin'in küresel problemlere yönelik kendi çözüm önerilerini sunan bir ülke olduğunu belirtti.

Çin'in 2018 yılı savunma bütçesinin yüzde 8.1 oranında artışla 1 trilyon 106 milyar 951 milyon yuan (yaklaşık 178 milyar dolar) olarak belirlendiğini söyleyen Başbakan Li, 'ülkenin güçlü ve etkili hava ve donanma kuvvetlerini inşasını sürdüreceğini' duyurdu.

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Bu arada Li, konuşmasında 'Tayvan'da ortaya koyulacak hiçbir ayrılıkçı harekete müsade etmeyecekleri' uyarısında da bulunarak, "Çin'in toprak bütünlüğü ve egemenliğini kesinlikle koruyacağı" ifadesini kullandı. Tayvan ile barışçıl ilişkilerin geliştirileceği ve barışçıl birleşme için gerekli şartların oluşturulacağına işaret eden Li, "Tayvan'ın bağımsızlığını savunan hiçbir aktivist ya da siyasi yapılanmayı tolere etmeyeceğiz" diye konuştu.

DELEGELERE İLK KEZ TELEFON YASAĞI

Delegelerin toplantı salonuna cep telefonuyla girmesi yasaklanırken, bu uygulamanın toplantının dikkatle ve ciddiyetle takip edilmesi maksadıyla bu yıl ilk kez yürürlüğe koyulduğu belirtildi.