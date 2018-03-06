76 yıl önce batırılan ABD gemisinin enkazı bulundu

Avustralya Yayın Kurumu'nda (ABC) yer alan habere göre, 8 Mayıs 1942'de Japonya tarafından torpidoyla batırılan 'Lady Lex' lakaplı uçak gemisinin enkazı, Queensland eyaleti açıklarında Mercan Denizi'nde tespit edildi.

We've located the USS Lexington after she sank 76 yrs ago. #RVPetrel found the WWII aircraft carrier & planes more than 3000m (~2mi) below Coral Sea near Australia. We remember her brave crew who helped secure 1st strategic US win in the Pacific Theater https://t.co/20ehjafD7d pic.twitter.com/HIvxNUDbsX — Paul Allen (@PaulGAllen) March 5, 2018

​Kıyadan 800 kilometre uzaklıkta, denizin 3 bin metre derinliğinde bulunan enkaza, Microsoft'un kurucularından ABD'li milyarder Paul Allen tarafından finanse edilen ekip ulaştı.

Allen, ABC'ye yaptığı açıklamada, "Cesaret, sebat ve fedakarlıkla ülkemize hizmet eden herkese şükran borçluyuz" ifadelerini kullandı. ABD, enkazın görüntü ve resimlerini de yayınladı.

Wreckage of WWII aircraft carrier USS Lexington has been found in the Coral Sea — off the coast of Australia https://t.co/nVShyK0IHK pic.twitter.com/1j4Ezhg18k — AFP news agency (@AFP) March 6, 2018

​USS Lexington'dan kurtulan denizcilerden Teğmen Harry Binkley Harris'in oğlu ve ABD'nin Pasifik Donanma Komutanı Amiral Harry Harris de enkazın bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Harris, "USS Lexington'dan sağ kurtulan bir denizcinin oğlu olarak Paul Allen'ı ve Lady Lex'in yerini bulan Araştırma Gemisi Petrel'in keşif ekibini tebrik ederim" dedi.

USS Lexington wreckage found after 76 years by expedition team led by Microsoft co-founder Paul Allen. https://t.co/mQqQk36mQT



The ship, one of the first aircraft carriers, went down during 1942's Battle of the Coral Sea. In all, 216 crew members died in the battle. pic.twitter.com/aXUHkZfAZC — ABC News (@ABC) March 6, 2018

​İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Pasifik'te ilerlemesini durdurmak için ABD'nin diğer uçak gemisi USS Yorktown ile Japon kuvvetlerine karşı savaşa katılan Lady Lex, 8 Mayıs 1942'de torpidoyla vurulmuş, 216 kişilik mürettebat ve 35 uçakla batmıştı.