'Kuzey Kore, Yongbyon nükleer tesisindeki reaktörü yeniden devreye sokmuş olabilir'

ABD'deki Johns Hopkins Üniveristesi'ne bağlı ABD-Kore Enstitüsü'nün sitesi 38 North'un haberine göre, 25 Şubat'ta elde edilen uydu görüntülerinde reaktördeki makine odasından çıkan su buharı bulutları ile reaktörün yakınındaki gölde eriyen buz kütleleri tespit edildi.

'PYONGYANG, PLUTONYUM ÜRETİMİNE BAŞLAMIŞ OLABİLİR'

Bu belirtilere göre Kuzey Kore'nin Yongbyon'daki reaktörlerden birini yeniden çalıştırmış olabileceğini kaydeden 38 North, "Eğer reaktör yeniden çalıştıysa bu, Pyongyang'ın muhtemelen kendi nükleer programı için plütonyum üretimine yeniden başladığı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

#NorthKorea — North Korea’s Yongbyon Nuclear Complex: 5 MWe Reactor is Likely Operating, New Military Encampment Established https://t.co/mUmOYmU8hI — - — #Korea pic.twitter.com/vTu6SHifRO — North Korea News (@NorthKorea247) March 5, 2018

​'BÖLGEDE ASKERİ KAMP DA KURULDU'

© REUTERS/ Damir Sagolj Kuzey Kore lideri Kim ile Güney Koreli mevkidaşı Moon nisandaki zirvede ilk kez görüşecek

Habere göre Kuzey Kore, Yongbyon'un güneyinde çok sayıda personelin bulunduğu bir askeri kamp da kurdu.

Kampın nasıl bir role sahip olduğunun anlaşılamadığını kaydeden site, tesisin yeni inşaat için ve güvenliğin artırılması amacıyla kullanılabileceğini de belirtti.

Yongbyon'daki reaktör 2007 yılında kapatılmıştı ancak Pyongyang yönetimi 2015'te reaktörün tekrar çalıştırıldığını açıklamıştı.

Yongbyon kullanılan yakıtları yeniden işleyerek Kuzey Kore'nin nükleer silah programı için plütonyum üreten önemli bir merkez.