Çin’den Kuzey ve Güney Kore’nin görüşmesine destek

Pekin yönetimi, Güney Kore ve Kuzey Kore'nin, gelecek ayın sonunda liderler zirvesi düzenleme konusunda mutabakata varmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, Kore Yarımadası'nda uzlaşma ve işbirliği için çabaların sürmesini beklediklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kore'den Kuzey Kore'ye yapılan ziyaretin olumlu sonuçlar almasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

© REUTERS/ Jonathan Ernst Kuzey-Güney Kore zirvesine Trump kayıtsız kalmadı

Bu çabaların ilgili ülkelerin ve yarımada halklarının ortak çıkarları ile bölgesel barışa katkı sağlayacağına inandıklarına dikkati çeken Gıng,"Kuzey ve Güney Kore'nin samimi bir şekilde konsensüsü uygulamasını, uzlaşma ve işbirliğini geliştirmek için çabalarını sürdürmelerini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü Gıng, Çin'in Kore Yarımadası'na yakın bir komşu olarak, daima iki Kore'nin ilişkilerini geliştirmek için harcadıkları çabaları ve ilgili tüm tarafların diyalog ve müzakere yoluyla Yarımada'nın nükleerden arındırılması, bu iki ülkenin meşru endişelerine yönelik çabalarını desteklediğini vurguladı.

'ÇİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR'

Ayrıca tüm tarafların, mevcut fırsatı değerlendirebilmelerine, ortak amaç için çalışmalarını, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasını teşvik etmelerini ve Yarımada'daki sorunu siyasi yollarla çözmek üzere çabalarını yoğunlaştırmalarını beklediklerinin altını çizen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in bu konuda üzerine düşeni yapma konusunda istekli olduğuna işaret etti.

Güney Kore'den bugün yapılan açıklamada, Seul ve Pyongyang yönetimlerinin nisan ayı sonunda liderler zirvesi düzenleme konusunda mutabakata vardığı bildirilmiş, zirvenin iki ülke sınırındaki Panmunjeom ortak güvenlik bölgesinde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.