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    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile üvey ağabeyi Kim Jong-nam

    ABD'den Kuzey Kore'ye 'kardeş suikasti' yaptırımı

    © AFP 2018/ Toshifumi KITAMURA, Ed JONES
    Asya & Pasifik
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    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın, geçen sene Malezya'da 'Pyongyang'ın emriyle yapılan kimyasal saldırıyla öldürüldüğü' yargısına varan ABD, Kuzey Kore'ye yeni yaptırım kararı aldı.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © REUTERS/ Damir Sagolj
    Kuzey Kore lideri Kim ile Güney Koreli mevkidaşı Moon nisandaki zirvede ilk kez görüşecek
    ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yeni yaptırım kararına Kim Jong-nam suikastı gerekçe gösterildi.

    "Kuzey Kore hükümeti, kimyasal savaş ajanı VX kullanarak Kuala Lumpur Havaalanı'nda Kim Jong-nam'ı öldürtmüştür" ifadesi kullanılan açıklamada, yaptırımın içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

    'KUZEY KORE'NİN UMURSAMAZ MİZACINI GÖSTERİYOR'

    Yeni yaptırımların 5 Mart itibarıyla yürürlülüğe girdiği belirtilen açıklamada Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, "ABD kimyasal silahların bir suikast için kullanılmasını şiddetle kınıyor. Kimyasal silahlara ilişkin evrensel normların umuma açık olarak bu şekilde küçümsenmesi Kuzey Kore'nin umursamaz mizacını gösteriyor ve hiçbir şekilde Kuzey Kore'nin bir kitle imha silahı programına hoşgörü göstermeyi göze alamayacağımızın altını çiziyor" ifadelerini kullandı.

    Son yaptırım ABD'nin resmi ilişki kurmadığı Kuzey Kore'ye halihazırda birçok yaptırım uygulaması nedeniyle sembolik düzeyde görülüyor.

    Kim Jong-nam suikasti zanlılarından Vietnamlı Doan Thi Huong
    © REUTERS/ Lai Seng Sin
    Kuzey Kore liderinin kardeşini öldürmekle suçlanan zanlılar cinayet mahallinde
    Kim Jong-nam geçen sene şubatta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Uluslararası Havalimanı'nda iki kadın tarafından Birleşmiş Milletler'in 'kitle imha silahı' olarak saydığı bir sinir ajanı olan 'VX' maddesine maruz bırakılarak öldürülmüştü.

    Yüzüne maddenin bulunduğu bir bez bastırılan Kim hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetmişti. 

    Malezyalı yetkililer suikastin arkasında Kuzey Kore yönetiminin olduğu yönünde açıklamalrda bulunmuş, Kuzey Kore ise suçlamayı reddetmişti.

    Suikasti gerçekleştirdikleri kamera kayıtlarında açıkça görülen Endonezyalı Siti Aisyah ve Vietnamlı Doan Thi Huong cinayet suçlamasıyla Malezya'da yargılanıyor. İki kadın suçlu bulunurlarsa idam cezası alabilirler.

    Ancak kadınların avukatları müvekkillerinin Kuzey Koreli ajanlarca kandırıldığını, bezdeki maddenin zararsız olduğunu zannettiklerini ve olayı bir televizyon şakası sandıklarını öne sürüyor.

    ABD'NİN YENİ YAPTIRIMI İKİ KORE ARASINDA TARİHİ KARARIN ALINDIĞI SIRADA GELDİ

    Donald Trump Beyaz Saray Washington
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    Kuzey-Güney Kore zirvesine Trump kayıtsız kalmadı
    ABD'nin kararı Kore Yarımadası'ndaki nükleer gerginliğin azaltılmasında ümit verici gelişmelerin yaşandığı sırada geldi.

    Dün Pyongyang'a giden 10 kişilik heyetin Güney'e dönmesinin ardından Kuzey Kore lideri Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında kırmızı hattın kurulacağı, liderlerin nisan sonundaki bir zirvede biraraya geleceğini, zirveden önce de ilk kez telefonda görüşecekleri açıklanmıştı.

    Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Başkanı Chung Eui-yong, Kim'in yarımadayı nükleer silahlardan arındırma konusunda ABD ile görüşmeye istekli olduğunu, ABD ile görüşmeler sürerken de nükleer silah ya da balistik füze denemesi yapmayacağı sözü verdiğini duyurmuştu. 

    MOON: HENÜZ İYİMSER OLABİLECEĞİMİZ NOKTAYA ULAŞMADIK  

    Diğer yandan son gelişmelerle ilgili siyasi parti liderleriyle yaptığı toplantıda son gelişmelerle ilgili açıklama yapan Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Pyongyang'a yaptırımların süreceğini vurgulayarak 'henüz iyimser olabilecekleri noktada olmadıklarını' söyledi.

    "Twitter'a ya da haberlere bakınca ABD Başkanı Trump'ın Güney Kore heyetinin Kuzey Kore ziyaretinin sonuçlarına olumlu baktığına inanıyorum. Ancak daha yolun başında olduğumuz için iyimser olabilecek bir noktada olduğumuza inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

    Moon zirvenin yapılması uğruna Kuzey'e uygulanan yaptırımlarda hafifletilmeye gidilmeyeceğini de belirtti. 

    Güney Kore Devlet Başkanı "Amacımız (Kore Yarımadası'nın) nükleer silahlardan arındırılması. Nükleer silahların yaygınlaşmasını önleme ya da nükleer morataryum anlaşması yapamayız" dedi.

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    Etiketler:
    Yaptırım, Suikast, Kimyasal madde, ABD Dışişleri, Heather Nauert, Kim Jong-nam, Kim Jong-un, Malezya, Güney Kore, Kuzey Kore, ABD
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