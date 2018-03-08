Çin'den ABD'ye: Gereken cevabı veririz

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kuzey Kore ile ABD’ye bir an önce görüşme çağrısı yaparken, Çin ile ABD arasında ticaret savaşı çıkması durumunda gereken cevabı vereceklerini söyledi.

© AP Photo/ Andy Wong Çin’den Kuzey ve Güney Kore’nin görüşmesine destek

Çin Ulusal Halk Kongresi Genel Kurulu çerçevesinde Pekin’deki Medya Merkezi binasında basın toplantısı düzenleyen Vang Yi, Kuzey Kore ile Güney Kore’nin mevcut sorunun çözülmesi için gösterdiği çabaları sonuna kadar desteklediklerini belirterek, "ABD ile Kuzey Kore'yi bir an önce görüşerek diyalog kurmaya çağırıyoruz” dedi.

'TARAFLARIN NÜKLEER KONUSUNU ÇÖZMEDEKİ SAMİMİYETİNİ TEST EDECEK ÇOK ÖNEMLİ BİR ZAMANDAYIZ'

Güney Kore'den yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin güvenliği konusunda garanti alması halinde Washington ile Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunu görüşmeye hazır olduğu belirtilmişti.

Gelişmeleri 'doğru yönde atılmış önemli bir adım' diye niteleyen Bakan Vang "Şimdi tarafların nükleer konusunu çözmedeki samimiyetini test edecek çok önemli bir zamandayız" dedi.

'KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TİCARET SAVAŞINA SARILMAK YANLIŞ BİR REÇETE'

Vang, ABD ile Çin arasında olası bir ticaret savaşına da değinerek, böyle bir durumda herkesin zarar göreceğini ve Pekin'in zamanı geldiğinde uygun cevabı vereceğini ifade etti.

Ticaret savaşının sorunları çözmek için doğru bir yol olmadığını savunan Vang, "Özellikle bugünün küreselleşen dünyasında ticaret savaşına sarılmak yanlış bir reçete” dedi.

Dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ve Çin’in sadece kendi halkları için değil dünyanın geri kalanı için de sorumluluğu bulunduğuna işaret eden Vang, etkili ve yapıcı diyalog kurarak sorunlara karşılıklı çıkarlara uygun ve kazan-kazan çözümüyle yanıt aramaları gerektiğinin altını çizdi.

'ÇİN ABD'NİN YERİNE GEÇME ARZUSUNDA DEĞİL'

Pekin'in 'küresel arenada ABD'nin yerine geçme arzusunda olmadığını' söyleyen Vang, 'Çin'in yolunun geleneksel büyük güçlerin halihazırda ilerledği yoldan tamamen farklı' olduğunu belirtti.

"Çin'in gelişimi ve modernleştirilmesi durdurulamaz" diyen Bakan "Bazı ABDliler Çin'in, ABD'nin uluslararası rolünün yerine geçmek istediğini düşünüyor ancak bu temel bir stratejik yanlış değerlendirme" dedi.

Çin ile ABD'nin 'rakip olmak zorunda olmadıklarını, ortak olmaları gerektiğini' ifade eden Bakan Vang "Çin ne kadar fazla gelişirse dünyaya o kadar katkı yapar" ifadelerini kullandı.