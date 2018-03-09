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    Çin-Çelik

    ABD'nin alüminyum ve çelik vergisine Çin'den sert tepki

    © REUTERS/
    Asya & Pasifik
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    Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in Ticaret Bakanlığı, ABD'nin ulusal güvenliği koruma adı altında çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasının 'uluslararası ticaret düzenine zarar vereceğini' duyurdu. Avrupa Birliği, Güney Kore ve Japonya da gümrük vergilerinden muaf tutulmaları için ABD ile görüşme yapacaklarını açıkladı.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Leah Millis
    Trump imzaladı: Çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi
    Çin Ticaret Bakanlığı, Washington yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük tarifesi uygulanması kararını 'uluslararası ticaret düzenine saldırı' olarak niteledi.

    'ÇİN, ABD'Yİ ALDIĞI ÖNLEMLERİ ACİLEN İPTAL ETMEYE DAVET EDİYOR'

    Çin Ticaret Bakanlığı'nın ticari tedbir ve soruşturma ofisi şefi Wang Hejun açıklamasında "Çin, ABD'yi çok taraflı ricaret sistemine saygılı olmaya ve aldığı önlemleri acilen iptal etmeye davet ediyor" dedi

    'NORMAL ULUSLARARASI TİCARET DÜZENİNE SALDIRI'

    ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma gümrük tarifesi uygulamasının hem ABD'nin hem de diğer ülkelerin çıkarlarına zarar verdiğini belirten Wang, bunun 'normal uluslararası ticaret düzenine bir saldırı' olduğunu ifade etti.

    ABD'nin Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayette bulunmak yerine tek taraflı olarak hareket ederek uluslararası ticaret sistemine zarar verdiğini savunan Wang, "ABD'nin 'ulusal güvenlik istisnası' şartını yanlış şekilde kullanması DTÖ tarafından temsil edilen çok taraflı ticaret sisteminin mantıksızca yıkımı. Bunun normal uluslararası ticaret düzeninde kesinlikle ciddi etkisi olacaktır. Çin buna şiddetle karşı" ifadelerini kullandı.

    'SERT ÖNLEMLER ALACAĞIZ'

    Bakanlık yetkilisi Çin'in ABD'nin eylemleri nedeniyle yaşadığı ekonomik zararı inceleyeceğini ve 'kazanılmış hak ve çıkarları korumak için sert önlemler alacağını' söyledi.

    'ABD TİCARİ KORUMACILIK PEŞİNDE'

    Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz
    © AP Photo/ Ronald Zak
    Avusturya: ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına vergi uygulama planı ‘budalalık’
    Çin Demir ve Çelik Kurumu'ndan yapılan açıklamada da "ABD ticari korumacılık peşinde. Bu adım, küresel çelik endüstrisine ve tüketicilerin çıkarlarına ciddi zarar verecek" dendi.

    Trump tartışmalı gümrük vergisi için "Bugün aldığımız kararlar, bir seçenek değil, ulusumuzun güvenliği için bir zorunluluktu. Sonunda uzun süredir devam eden sorunu çözmek için adım atıyoruz. Bugün ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergileri getiriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    Yeni gümrük vergilerinin 15 gün içinde yürürlüğe gireceğini duyuran Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nda (NAFTA) yapılması istenen değişiklikler konusunda görüşmeler sürerken komşuları Kanada ve Meksika'nın bu vergilerden muaf tutulacağını açıklamıştı. Trump ayrıca kabine toplantısında Avustralya ve 'diğer ülkelerin' de gümrük vergisinden muaf tutulabileceğini söyleyerek bu önlemleri hafifletebileceği sinyalini vermişti.

    Ancak Kanadalı ve Meksikalı yetkilier NAFTA konusundaki görüşmelerin ayrı konular olduğunu savunuyor.

    GÜNEY KORE: ABD'YE ÇELİK İTHALATINDA CİDDİ ZARAR KAÇINILMAZ GÖZÜKÜYOR

    AB - Türkiye
    © Fotoğraf: Pixabay
    Trump'ın çelik kararına karşı AB-Türkiye ittifakı
    Güney Kore Ticaret Bakanı Paik Un-gyu ise düzenlediği acil toplantıda diğer ülkelere bir ticaret savaşını önlemeleri çağrısında bulundu.

    Güney Kore'nin vergi indirimi ya da vergilerden tamamen muaf tutulmak için ABD'ye teklifte bulunacağını duyuran Paik, reddedilmeleri halinde  bu konuda DTÖ'ye şikayette bulunmayı 'aktif olarak değerlendireceklerini' söyledi.

    "Aşırı korumacılıktan kaynaklanan bir ticaret savaşını önlemeliyiz. Uluslararası topluma serbest ticareti engelleyecek önlemler almaktan kaçınmaları çağrısı yapıyoruz" diyen Paik "Güney Kore'nin ABD'ye ithal ettiği çelikte ciddi bir zarar kaçınılmaz gözüküyor" ifadelerini kullandı.

    Güney Kore, Kanada ve Brezilya'nın ardından ABD'ye çelik tedarik eden en büyük 3. ülke konumunda.

    JAPONYA: EKONOMİK VE MÜŞTEREK İLİŞKİLER ÜZERİNDE CİDDİ ETKİLERİ OLABİLİR

    Japonya Ticaret Bakanı Taro Kono da yaptığı açıklamada "Bu önlemlerin, müttefik olan Japonya ve ABD arasındaki ekonomik ve müşterek ilişki üzerinde ciddi etkileri olabilir" dedi

    Japonya hükümet sözcüsü Yoşihide Suga da ABD'nin adımının küresel ticaret sistemine ve dünya ekonomisine zarar verebileceğini belirterek Tokyo'nun vergilerden muaf tutulmayı ABD'den isteyeceğini aktardı.

    AB: BU TEDBİRLERİN DIŞINDA TUTULMAMIZ GEREKTİĞİ GÖRÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYORUZ

    Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde
    © REUTERS/ Michaela Rehle
    IMF Başkanı Lagarde'dan 'Ticaret savaşları iyidir' diyen Trump'a: Kazananı olmaz
    Dün gece boyunca Brezilya, Arjantin ve Avrupa Birliği'nden (AB) de ABD'nin duyurduğu gümrük vergilerine tabii olmamaları ya da kendilerine istisna uygulanması yönünde benzer çağrılar geldi.

    AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, karara ilişkin, "AB, ABD'nin yakın müttefiki ve AB'nin bu tedbirlerin dışında tutulması gerektiği görüşünü sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

    Trump tarafından gümrük vergileriyle ilgili müzakereleri yürütmek için görevlendirilen ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'la yarın Brüksel'de görüşeceğini aktaran Malmström, durumu ilerleyen günlerde netleştirmeye çalışacağı bilgisini verdi.

    ​AB, ABD'ye yanıt olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı ürün listesi hazırlığına başlamıştı. Bu listede fıstık ezmesi, kot pantolon, motosiklet, nevresim, ruj, çelik gaz tankı, haddelenmiş çelik, boru, tüp, ızgara, lavabo, vantilatör, merdiven, yat, barbunya, pirinç, viski, yaban mersini, portakal suyu, tütün, puro gibi ürünlerin yer alması bekleniyor.

    İNGİLTERE: YANLIŞ BİR YOL 

    Çinli çelik işçisi
    © REUTERS/ Damir Sagolj
    Ticaret savaşı endişesi: Çin'den Trump'ın çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi kararına tepki
    BBC'ye konuşan İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox da ABD'nin gümrük vergisi kararıyla yanlış bir tutum içinde olduğunu söyledi.

    Dünyadaki fazla üretilen çeliğin Çin'den geldiğini söyleyen Fox buna rağmen 'korumacılığın asla gerçekten işe yaramadığını' söyledi. Fox "Çeliğin fazladan üretimiyle çok taraflı olarak mücadele edebiliriz ancak bu  (ABD'nin kararı) gidilecek yanlış yol" ifadelerini kullandı.

    ABD DÜNYANIN EN FAZLA ÇELİK İTHAL EDEN ÜLKESİ

    ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun verilerine göre geçen sene ABD, Çin'in toplam çelik ithalatının yüzde 1.1'ini, Güney Kore'nin toplam çelik ithalatının yüzde 12'sini, Japonya'nın ise toplam çelik ithalatının yüzde 5'ini satın aldı.

    2017'de 35 milyon ton çelik ithal eden ABD dünyanın en büyük çelik ithal eden ülkesi konumunda bulunuyor.

    TESLA VE SPACEX KURUCUSU MUSK, TRUMP'A DESTEK ÇIKTI

    Tesla'nın CEO'su Elon Musk
    © REUTERS/ Joe Skipper
    Tesla, tarihinin en büyük zararını yaşadı
    Uzun süredir Çin'de fabrika kurma girişimlerinde ilerleme sağlayamayan Tesla ve Spacex'in kurucusu Elon Musk ise Twitter'da 'Çin'in adaletsiz ticaret kurallarına karşı' ABD Başkanı Trump'tan yardım istedi.

    Twitter'da paylaştığı mesajlarda, Çin'in yabancı yatırıma yönelik sınırlamalarını ve ithal arabaya yönelik vergilerini eleştiren Musk, "İthalat vergilerine karşıyım ama şu anda Çin'in uyguladığı kurallar işleri çok zorlaştırıyor. Bu demir ayakkabılarla Olimpiyatlar'da yarışmaya benziyor" ifadelerini kullandı.

    ​Musk, tweet'lerinden birinde, "Örneğin ABD'den Çin'e giden bir otomobil yüzde 25 gümrük vergisi veriyor. Ancak Çin'den ABD'ye gelen otomobil sadece yüzde 2.5 oranında vergi ödüyor. 10 katlık bir fark var" diye yazdı. 

    Konuyu daha önce Barack Obama yönetimiyle paylaştığını ancak bu konuda bir gelişme olmadığını belirten Musk, "Sadece eşit gümrük tarifelerinin olduğu adil bir çözüm istiyoruz" dedi.

    ​ABD Başkanı Trump da, dün vergi kararını imzaladığı tören sırasında, Musk'ın ABD'li otomotiv şirketlerinin ticarette mağdur olduğunu belirttiği tweet'lerinden birine atıfta bulundu. Çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi getirme kararıyla tartışma yaratan Trump, konuşmasında "Siyasetçiler yıllardır bu konuda bir şey yapmadı. Ama artık bu durum değişecek. Biz bunu değiştireceğiz. Adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Alüminyum, Çelik, Gümrük vergisi, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA), DTÖ, Paik Un-gyu, Wang Hejun, Taro Kono, Liam Fox, Cecilia Malmström, Donald Trump, Yoşihide Suga, AB, Meksika, Kanada, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Çin, ABD
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