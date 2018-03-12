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    Filipinler-Timsah parkı

    Duterte'den BM yetkililerine tehdit: Bu o. çocuklarını timsahlara atın

    © AP Photo/ Bullit Marquez
    Asya & Pasifik
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    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucu ile mücadelede yargısız infaz iddialarını soruşturmak için ülkeye gelerek soruşturma yapacak Birleşmiş Milletler insan hakları yetkililerine yönelik ağır ifadelerini sürdürdü. Askerlerden soruşturmacıların sorularına yanıt vermemelerini isteyen Duterte "Bu o. çocuklarını timsahlara atın" dedi.

    Filipinler lideri Rodrigo Duterte
    © REUTERS/ Jorge Silva
    Filipinler lideri Duterte: 16 yaşındayken birini bıçaklayarak öldürdüm
    Yaptığı açıklamalarda sıklıkla küfürlü ifadeler kullanması nedeniyle uluslararsı arenada tepki çeken Duterte hız kesmiyor.

    Duterte'nin Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları yetkililerine yönelik son sözleri, bir gün önce BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'in Duterte'nin 'psikiyatrik muayeneden' geçirilmesi gerektini söylemesinin ardından geldi.

    Duterte'nin  Filipinler'e gidecek BM heyetinin başındaki BM Yargısız İnfaz Özel Raportörü Agnes Callamard'ı tokatlamakla tehdit ettiği sözlerini eleştiren El Hüseyin "BM İnsan Hakları Konseyi bir duruş sergilemeli. Bu saldırılar yanıtsız kalmamalı. Duterte kendisini bir tür psikayatrik muayeneden geçirmeli. Bu tarz sözler kabul edilemez" demişti.

    'ONLARIN SORULARINI YANITLAMAYIN'

    Zomboanga kentinde cumartesi günü askerlere seslenen Duterte, Zeyd için 'aptal ve o. çocuğu' ifadesini kullanarak "Onların (BM insan hakları yetkililerinin) sorularını yanıtlamayın" dedi.

    Eleştirilerin hedefindeki uyuşturucu ile mücadele kampanyasında 'tüm sorumluluğu kendisinin üstüne aldığını' ifade eden Duterte " Sadece işinizi yapın… Kanunlar çerçevesinde" dedi.

    Filipinler anayasasına göre kişinin sessiz kalma ve kendi aleyhinde tanıklık yapmama hakkı olduğunu savunan Filipinler Devlet Başkanı "Bana bırakın. Buraya geliyorlar. Burada insan yiyen türden timsahlarınız var mı? Bu o. çocuklarını onlara atın" sözlerini sarf etti.

    Duterte ayrıca "Bu insan hakları yetkilileri aptal. Ben uyuşturucu çetelerine 'benim ülkemi ya da şehrimi yok etmeyin yoksa sizi öldürürüm' dedim. Onlara 'bu toprakların gençlerini yok etmeyin yoksa sizi öldürürüm 'dedim" ifadelerini kullandı.

    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
    © AFP 2018/ Noel CELIS
    UCM'den Duterte'ye 'insanlığa karşı suç' soruşturması
    ​Resmi rakamlara göre Temmuz 2016'dan bu yana polisin düzenlediği uyuşturucu baskınlarında 4.000 kişi hayatını kaybetti.

    Filipiler İnsan Hakları Savunucuları İttifakı (PAHRA) adlı insan hakları örgütüne göre ise Duterte'nin politikaları nedeniyle bu baskınlarda 12.000 kişi öldürüldü.

    Bu ay başında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) olası insanlığa karşı suçları soruşturmak amacıyla Duterte'nin uyuşturucu ile mücadelesi konusunda önsoruşturma başlatmıştı.

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    Etiketler:
    BM İnsan Hakları Konseyi, UCM, PAHRA, Agnes Callamard, Zeyd Raad el Hüseyin, Rodrigo Duterte, Filipinler
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