Nepal'in başkenti Katmandu'da 70'ten fazla kişiyi taşıyan uçak düştü: 49 ölü

Nepal'in başkenti Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda Bangladeş merkezli US-Bangla Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, içindeki 70'ten fazla yolcu ve mürettebatla birlikte iniş sırasında düştü. Kazada 49 kişinin öldüğü açıklandı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'dan kalkan çift pervaneli 'Bombardier Dash 8 Q-400' tipi yolcu uçağı iniş sırasında havalimanının doğu kısmındaki bir futbol sahasına düştü.

Bangladeş merkezli US-Bangla Havayolları'na ait uçak alev alırken yangını söndürmeleri için olay mahalline onlarca itfaiye görevlisi gönderildi.

Görevliler uçağın yanmış enkazını parçalara ayırarak içeridekilere ulaştı.

A plane reportedly carrying 78 passengers crashes at Nepal's Kathmandu airport [12 Mar] #verified pic.twitter.com/yZzVWIm1VC — RTDigital (@RT_Digital) March 12, 2018

UÇAKTA 71 KİŞİ VARDI

Havalimanı sözcüsü Prem Nath Thakur "Uçakta 67 yolcu ve 4 mürettebat vardı" dedi.

BREAKING: Plane crash at Kathmandu Airport, Nepal. Reports say it belonged to US-Bangla Airlines of Bangladesh & was a Fokker F28 (although online fleet lists state 4 Boeing 737 & 4 Dash 8 are operated). Unconfirmed reports of no survivors. | Pic credits TBA. pic.twitter.com/VzWOW4amLp — Airport Webcams (@AirportWebcams) March 12, 2018

'49 KİŞİ ÖLDÜ, 22 YARALI'

AFP'ye konuşan polis sözcüsü Manoj Neupan 40 kişinin olay yerinde, 9 kişinin ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sözcü bazılarının durumu ağır olmak üzere 22 kişinin ise yaralı olarak kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını söyledi.

YOLCULARIN ÇOĞU NEPAL VE BANGLADEŞ VATANDAŞIYDI

AFP'ye konuşan havalimanı sözcüsü Kamrul İslam uçaktaki yolcuların 33'ünün Nepal, 32'sinin Bangladeş, birinin Çin ve birinin Maldivler vatandaşı olduğunu açıkladı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor ancak havalimanı yetkilileri uçağın iniş sırasında 'kontrloden çıkmış olduğunu' söyledi.

Görgü tanıkları da uçağın 2. kez inme denemesi yaparken düştüğünü söyledi.