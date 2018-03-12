Çin Devlet Başkanı Şi: ABD-Kuzey Kore görüşmelerini destekliyoruz

Chung'u Kuzey Kore ve ABD'ye gönderdiği için Moon'u takdir ettiğini belirten Çin Devlet Başkanı Şi, nisan ayı sonunda Moon ile Kuzey Kore lideri Kim Jong ve mayıs ayında planlanan ABD Başkanı Donald Trump ile Kim arasındaki görüşmelerin "pürüzsüz geçmesini umduklarını" dile getirdi.
'İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ YÖNÜNDE İLERLEME BEKLİYORUZ'
Özel Temsilci Chung da, Yarımada'da olumlu gelişmelerin yaşanmasında önemli rol oynadıklarını belirtti. Şi'ye bu konuda teşekkürlerini sunan Chung, Seul yönetiminin Yarımada'da mevcut durumun sürdürülebilmesi için Pekin yönetimi ile yakın koordinasyonu sürdürmek istediğini ifade etti.
NİSAN AYI SONUNDA GÖRÜŞMELERİ BEKLENİYOR
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore tarafı ile PyeongChang Kış Olimpiyat oyunlarında gerçekleştirdikleri samimi görüşmelerin ardından Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung'u bir heyetle bu ülkeye özel temsilci sıfatıyla göndermişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jıng-un ile temaslarda bulunan Chung'un ziyaretinde, Seul ve Pyongyang yönetimlerinin liderlerinin nisan ayı sonunda bir zirvede bir araya gelmesi kararlaştırılmıştı.
Bu ülkedeki temaslarının ardından ABD'ye yola çıkan Chung, Kim'in mesajını ABD'ye iletmişti. ABD Başkanı Trump'ın da, Kim'in mesajını aldığı ve davetini kabul ettiği bildirilmişti.
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