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    Arakan Müslümanları kaçıyor

    BM'den Arakan raporu: En az 319 köy imha edildi

    © AFP 2018/ FRED DUFOUR
    Asya & Pasifik
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    Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman, Myanmar'ın Arakan eyaletinde 25 Ağustos'ta Arakanlı Müslümanlara yönelik başlatılan "temizlik operasyonununda" uydu görüntülerine göre en az 319 köyün kısmen veya tamamen imha edildiğini açıkladı.

    Darusman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde devam eden İnsan Hakları Konseyi'nin 37. oturumunda üye ülkelere, misyonun Myanmar'da Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını içeren raporu hakkında bilgi verdi.

    Arakan Müslümanları kaçıyor
    © AFP 2018/ FRED DUFOUR
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    Arakanlı Müslümanlara karşı 25 Ağustos'tan bu yana uygulanan aşırı şiddet eylemlerini Bangladeş, Malezya ve Tayland'taki 600 kadar mağdur ve görgü tanıklardan dinlediklerini belirten Darusman, ekibinin ayrıca uydu görüntülerini, fotoğrafları ve bölgede çekilen videoları analiz ettiğini aktardı.

    "Uydu görüntüleri 25 Ağustos'ta başlatılan 'temizlik operasyonunda' en az 319 köyün kısmen veya tamamen imha edildiğini gösteriyor" diyen Darusman, raporda toplanan bütün bilgilerin son derece acımasız bir şiddete işaret ettiğinin altını çizdi.

    'SALDIRILAR PLANLI VE ORGANİZE'

    Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi
    © REUTERS/
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    Darusman, Arakanlı Müslüman kadınlara karşı toplu tecavüzler ve cinsel şiddet içeren saldırılar yapıldığına dair ellerinde geniş ve doğrulanmış bilgiler olduğu belirtti.

    Raporda, bölgedeki şiddetin bizzat Myanmar devletinin geniş ve sistematik politikasının ürünü olduğunun belirtildiğini aktaran Darusman, ellerindeki tüm verilerin bölgede Müslümanlara yönelik planlı ve organize saldırıları işaret ettiğini vurguladı.

    'SORUMLULAR HER KİMSE ORTAYA ÇIKARACAĞIZ'

    Darusman, Myanmar hükümetinin, Arakan eyaletine erişim izni vermeyi ve yaşananlara ilişkin soruşturma başlatılmasını reddettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

    "Elimizde pek çok bebeğin ve çocuğun öldürüldüğüne, gençlerin tutuklandığına ve kızlara tecavüz edildiğine ilişkin bilgiler var. Bu suçlara bulaşan güvenlik güçleri ve diğer kesimlerin komuta yapılarını ve ilgili rollerini analiz ediyoruz. Sorumlular her kimse ortaya çıkaracağız."

    'EVE DÖNÜŞ İÇİN GÜVENLİK GARANTİSİ ŞART'

    Myanmar ordusu, sivil ölümleri ve evlerin yakılmasından Arakanlı Müslüman militanları sorumlu tutarken, bölgedeki insan hakları aktivistleri Bangledeş'e ulaşan sivillerin kendilerine ordunun saldırdığını söylediğini aktarıyor. Bangladeşli yetkililer ayrıca iki ülke arasındaki Naf Nehri'nden ve denizden 53 Arakanlı'nın cesedini çıkardıklarını, sınırı geçmek isterken boğulmuş olanların sayısının daha yüksek olabileceğinden şüphelendiklerini açıkladı.
    © REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain
    ​Bangladeş: Arakan sorununun çözümü için sığınmacılar Myanmar’a geri dönebilmeli
    Bangladeş'e sığınan yüzbinlerce Arakanlı Müslümanların evlerine geri dönebilmesi için gerekli güvenlik garantilerinin sağlanmasının şart olduğunu dile getiren Darusman, aksi halde geri dönüşlerin imkansız olduğunu belirtti.

    'ORANTISIZ VE AYRIM GÖZETMEYEN SALDIRILAR'

    Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu'nun raporunda, güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgi ve verilere göre, Myanmar ordusunun Müslümanlara yönelik ayrım gözetmeyen ve orantısız saldırıları, yargısız infazları, özgürlüklerin gasp edilmesi, zorla yerinden etme, mülk ve malların yağmalanması, işkence ve insanlık dışı muameleler, tecavüz ve diğer cinsel suçlar, zorla çalıştırma ve çocukların zorla silah altına alınması gibi eylemler detaylı olarak yer alıyor.

    Darusman liderliğindeki Komisyon, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Myanmar'ın özellikle Arakan bölgesinde ordu ve güvenlik güçleri tarafından yaratılan hak ihlali ve istismar vakalarını araştırmakla görevlendirilmişti.

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    Etiketler:
    Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, Marzuki Darusman, Arakan
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