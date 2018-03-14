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    Filipinler lideri Rodrigo Duterte

    Filipinler lideri Duterte ülkesini UCM'den çekiyor

    © REUTERS/ Ezra Acayan
    Asya & Pasifik
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    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyeliğine son vermeyi planladığını açıkladı. UCM, Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele kampanyası kapsamında insanlığa karşı suç işlediği iddialarına yönelik önsoruşturma başlatmıştı.

    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
    © AFP 2018/ Noel CELIS
    UCM'den Duterte'ye 'insanlığa karşı suç' soruşturması
    Filipinler lideri Duterte yaptığı 15 sayfalık açıklamada ülkesini UCM'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekeceğini duyurdu.

    13 Mart tarihli açıklamada kararın gerekçesi olarak 'BM yetkililerinin temelsiz, emsalsiz ve ölçüyü aşan saldırıları' ve 'UCM'nin kanuni prosedürü ve masumiyet karinesini dikkate almayan eylemleri' gösterildi.

    Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı UCM, şubat ayında Filipinli bir avukatın, Duterte ve diğer üst düzey yetkililer hakkındaki şikayetinin ardından, Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele kampanyası kapsamında insanlığa karşı suç işlediği iddialarına yönelik önsoruşturma başlatmıştı.

    'UCM'NİN İNCELEMESİ ZAMANSIZDI'

    Açıklamada Duterte "Bu (önsoruşturma), BM özel raportörlerinin beni binlerce yargısız infaza neden olan acımasız ve kalpsiz bir insan hakları ihlalcisi olarak gösteme çabalarının bir parçası olarak gözüküyor. UCM'nin incelemesi zamansızdı. Bu, etkili şekilde benim ciddi suçlardan yargılanacağım izlenimini yarattı" ifadelerini kullandı.

    'UYUŞTURUCUYA KARŞI SAVAŞ MEVCUT KUŞAĞI ÖZELLİKLE GENÇLERİ YILLARDIR YOK EDEN UYUŞTURUCU BARONLARI VE TORBACILARA YÖNELİK'

    Filipinler-Timsah parkı
    © AP Photo/ Bullit Marquez
    Duterte'den BM yetkililerine tehdit: Bu o. çocuklarını timsahlara atın
    Duterte açıklamasında uyuşturucuyla mücadele kampanyasını da savundu.

    "Uyuşturucuya karşı savaş yasal şekilde şu andaki kuşağı ve özellikle gençleri yıllardır yok eden uyuşturucu baronları ve torbacılara yönelik. Ölümler meşru polis operasyonları sırasında öldürme niyeti olmadan yaşandı. Polis memurlarının şüphelilerin sert direnişi nedeniyle hayatları riske girdiğinde kendilerini savunması bizim ceza yasamıza göre haklı bir durum" dedi.

    Duterte hakkındaki önsoruşturma kararı, Filipinli avukat Jude Sabio'nun geçen yıl UCM'ye devlet başkanıyla ilgili iddiaları içeren 77 sayfalık rapor sunmasının ardından alınmıştı.

    Sabio, Duterte'nin 1988'de Davos'un belediye başkanı seçilmesinden bu yana yürüttüğü uyuşturucuyla mücadelede 'yargısız infazda bulunduğuna ve toplu cinayet işlediğine' dair delilleri UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'ya iletmişti.

    Resmi istatistiklere göre, Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine 'vur emri' vermesi sonucu yaklaşık 4.000 şüpheli, güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

    Sabio, bu sayının aslında 8.000'den fazla olduğunu ileri sürüyor.

    UCM'DEN AYRILMA SÜRECİ 1 YIL SÜRÜYOR

    Devlet başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı

    Duterte'nin UCM'den ayrılacağını açıklamasına karşın bu süreç yaklaşık bir yıl sürüyor. Roma Statüsü'ne göre üye ülke ancak hükümetinin BM Genel Sekreteri'ne resmen başvurması durumunda UCM'den çekilebiliyor. Yaklaşık bir yıl sonra yürürlüğe giren çekilme kararı, ülkenin halihazırda devam eden soruşturmalarla ilgili işbirliği yapma taahhüdünü etkilemiyor.

    Kenya, iç işlerine müdahale etmekle suçladığı UCM'den çekilen ilk ülke olmuştu.

    UCM, İtalya'nın başkenti Roma'da 15 Haziran-17 Temmuz 1998'de BM'nin girişimiyle toplanan konferansta alınan kararlar ve kabul edilen statüyle kuruldu. Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM, soykırım, insanlık karşıtı suçlar, savaş suçları gibi iddiaları inceliyor.

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    Etiketler:
    Uyuşturucu, UCM, BM, Rodrigo Duterte, Filipinler
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