Pakistan'da intihar saldırısı: En az 9 ölü

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da, dini bir cemaatin toplantısında güvenliği sağlamak için caddede oluşturulan polis güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 5'i polis en az 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Pakistan'da yayın yapan Dawn News internet sitesinin eyalet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Lahor'un çevre mahallelerinden Raiwind'de Tebliğ Cemaatinin toplantısı için kurulan polis güvenlik noktasına motorsikletli bir kişi tarafından intihar saldırısı düzenlendi.

Suicide bomber kills at least nine people — five police and four civilians — in Pakistan's Lahore https://t.co/HfUMwPWWb5 pic.twitter.com/DaIXb5DMKH — AFP news agency (@AFP) 14 March 2018

​Pencap Sağlık Bakanı Salman Refik, saldırıda 5'i polis en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Polis yetkilileri, bomba imha ekiplerinin olay yerinde incelemeler yaptığını, saldırganın ve olası iş birlikçilerinin kimliğine dair soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

At least four policemen and two civilians killed in explosion on outskirts of Pakistan's Lahore https://t.co/PhMxHW9NSR pic.twitter.com/mbA23hPqjj — Al Jazeera English (@AJEnglish) 14 March 2018

​Lahor'da geçen yıl temmuz ayında Lahor-Kasur Otoyolu'ndaki bir bina yakınında polis noktasını hedef alan motorsikletli intihar saldırısı düzenlenmişti. Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlenmişti.

Öte yandan, yine geçen yıl şubat ayında bir grup kimyagerin başkent Lahor'da Pencap Eyalet Meclisi önündeki protesto gösterisi sırasında bölgeyi çembere alan polisleri hedef alan bir başka saldırı meydana gelmiş, saldırıda aralarında üst düzey 2 polis şefinin de olduğu 6 polis hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı Pakistan Talibanı'ndan ayrılan Cemaat'ül Ahrar adlı grup üstlenmişti.