AB heyetinin Kuzey Kore ile gizli nükleer görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı

Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyetin, nükleer programını sonlandırma konusunda müzakerelere katılmaya ikna etmek için Kuzey Kore ile yaklaşık 3 yıldır gizli görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı.

Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kore ile 3 yıl boyunca nükleer programı konusunda gizli görüşmeler yürüten heyetin başmüzakerecisi İngiliz milletvekili Nirj Deva basına açıklama yaptı.

AB HEYETİ KUZEY KORELİ ÜST DÜZEY YETKİLİLERLE 14 KEZ BİRARAYA GELDİ

The Telegraph'ın haberine göre Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu'ndaki basın toplantısında konuşan Deva, heyetin bakanlar dahil üst düzey Kuzey Koreli yetkililerle 14 kez görüştüğünü ve yakın gelecekte Kuzey Koreli yetkililerle Brüksel'de yine görüşeceklerini duyurdu.

'BİZ ONLARIN EDİŞELERİNİ ONLAR DA BİZİMKİLERİ ANLADI'

Deva "Üst düzey Kuzey Korelilerle 14 durumda gizlice görüştük. Biz onların endişelerini onlar da bizim endişelerimizi anladı" ifadelerini kullandı.

© AFP 2018/ GERARD CERLES İngiliz milletvekili Nirj Deva

Kapalı kapalı ardında yapılan görüşmeler hakkındaki açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir zirvede biraraya gelmeyi planladığını duyurduğu bir dönemde geldi.

Kim, Trump'ın yanı sıra gelecek ay Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile zirvede biraraya gelecek.

'ÖNŞARTSIZ OLARAK DİYALOG KURULMASINI İNATLA SAVUNDUK'

Deva kendisinin ve Avrupa Parlamentosu Kore Yarımadası ile İlişkiler Heyeti'ndeki meslektaşlarının görüşmeler boyunca, Kuzey Kore ile yaşanan nükleer gerilimi sonlandırma amacıyla 'önşartsız olarak diyalog kurulmasını inatla savunduğunu' söyledi.

Deva "Meslektaşlarımla birlikte bunun müdaafasını gizlilik içinde yaptım. Şimdi görüşme önerileri ışığında bunun daha geniş bir kamuoyuna açıklıyorum" dedi.

İngiliz milletvekili heyetin 'doğrulanabilir şekilde nükleerden arındırılmış bir Kore Yarımadası sonucuna ulaşmak için diyalog kurulması' amacıyla ABD, Çin, Japonya ve Güney Kore'den de yetkililerle görüştüklerini söyledi.

Deva, Kuzey Korelilerle yapılan düzenli gizli görüşmelerin Brüksel'de gerçekleştiğini belirterek görüşmelerde karşı tarafı bir nükleer savaşın riskleri konusunda ikna etmeye çalıştıklarını belirtti.

'GÖRÜŞMELERİN GERÇEKLEŞMESİNİN NEDENLERİNDEN BİRİ DE YAPTIRIMLARIN YOKSULLARI ETKİLEMEYE BAŞLAMASIYDI'

Deva "Eğer nükleer bomba ve füze programlarına devam ederlerse bunun sadece düşünülmesi hoş olmayan kaçınılmaz sonuca götüreceğini onlara açık şekilde söyledik" dedi.

Baikanlık ettiği heyetin ABD ile kuzey Kore arasında planlanan görüşmeleri desteklemek için 'güven inşa edici adımlar' geliştirmek konusunda rol oynadığını belirten Deva, AB'nin Kuzey Kore'ye yönelik sert yaptırımlarının Pyongyang'ın müzakerelere katılmayı kabul etmesinde önemli bir faktör olduğuna inandığını aktardı.

Deva "Bunun (görüşmelerin) gerçekleşmesinin nedenlerinden biri de yaptırımların elit kesimi değil yoksul insanları olumsuz etkilemeye başlamasıydı" diye konuştu.

KUZEY KORE DIŞİŞLERİ BAKANI İSVEÇ'E GİDİYOR

Bu arada Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho bugün 2 gün sürecek İsveç temaslarına başlıyor.

İsveç Dışişleri'nden yapılan açıklamada Ri ve İsveçli mevkidaşı Margot Wallstrom'un Kore Yarımadası'ndaki güvenlik durumunu ele alacakları belirtildi.

Pyongyang'daki İsveç Büyükelçiliği aynı zamanda ABD, Kanada ve Avustralya'nın diplomatik çıkarlarını da temsil ediyor.