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    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

    Çin Devlet Başkanı Şi, ikinci dönem için yeniden seçildi

    © REUTERS/ Jason Lee
    Asya & Pasifik
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    Çin Ulusal Halk Kongresi'nde yapılan oylamayla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikinci dönem devlet başkanlığına seçildi.

    Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda yapılan Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Genel Kurul Toplantıları kapsamında devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı seçimi oylamaya sunuldu.

    Ülkede en üst düzey yasama organı olan ÇUHK'de 2970 delegenin katıldığı oylamada Şi, oyların tamamını alarak yeniden hem ülkenin Devlet Başkanı hem de Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı oldu.

    ESKİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE KAMPANYASI SORUMLUSU DEVLET BAŞKANI YARDIMCISI SEÇİLDİ

    Devlet başkanı yardımcılığına aday gösterilen eski yolsuzlukla mücadele kampanyası sorumlusu Vang Çişan ise 2969 oy alarak yeni devlet başkan yardımcısı seçildi. Ardından tören kıtasının selamladığı Şi ve Vang kürsüye gelerek anayasa üzerine yemin etti.

    ​Çin Komünist Partinin (ÇKP) geçen ekim ayında yaptığı 19. Ulusal Kongre'de ÇKP'nin Genel Sekreteri olarak seçilen Şi Cinping devlet başkanlığının ikinci dönemine resmen başladı.

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
    © REUTERS/ Jason Lee
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    ​Söz konusu seçimle Çin Devlet Başkanı Şi, 2018-2023 döneminde başkanlık görevini sürdürecek. Öte yandan devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı için geçerli olan 10 yıllık görev sınırının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği ÇUHK'da geçen hafta kabul edilmişti.

    Anayasa değişikliğinin kabul edilmesiyle Şi Cinping, ikinci dönem görev süresinin dolacağı 2023'den sonra da devlet başkanlığına devam edebilecek.

    Ülkenin kurucu lideri Mao Zıdong'dan sonra en güçlü lider konumuna gelen Devlet Başkanı Şi, ÇKP Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı görevlerini de üstleniyor.

    Çin Devlet Başkanı Şi, Devlet Başkanlığını Mart 2013'te Hu Cintao'dan devralmıştı.

    KABİNE YAPISINDA REVİZYON

    Çin Devlet Konseyince, ÇUHK'de 13. Dönem 1. Genel Kurul Toplantıları kapsamında kabul edilerek kanunlaşan 'Kurumsal Reform Taslağı'na göre, yeni kabine 26 bakanlık ve komisyondan oluşacak şekilde yeniden yapılandırıldı.

    Çin'de misafir karşılama hostesleri
    © AFP 2018/ Fred Dufour
    Pekin'deki Çin Ulusal Halk Kongresi'nin delegelerini karşılayan hostes kızları
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    Yapılan reformla hükümetin hizmet odaklı, daha etkili ve etkin yapıda olacağı belirtilirken, reform çevresinde kabineden 15 bakan veya bakan yardımcısı seviyesinde birimin çıkarılacağı kaydedildi. Ayrıca reform ile yetkililerin risk önleme, fakirlikle mücadele, kirliliğin kontrol altına alınması gibi konulara öncelik verdiği dile getirildi.

    Yeni kurulan bakanlık ve komisyonlar; Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Ekolojik Çevre Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu, Eski Muharip Askerler Bakanlığı olarak açıklanırken, Çevre Koruma Bakanlığı, Devlet İş Güvenliği İdaresi, Tıp ve Sağlık Reformu Gözetleme ve Yönetim Ofisi, İş Güvenliği, Sağlık Denetimi ve İdaresi, Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Komisyonunun ise lağvedileceği belirtildi.

    Ayrıca yeni kurulan bakanlıklara, mevcut ve lağvedilecek bakanlık ile komisyonların sorumluluklarının bir kısmı ya da tamamı devredilecek.

    Ülkede 1982'de 43 bakanlık ve komisyondan oluşan devlet kabinesi söz konusu reformla 8'inci kez yeniden yapılandırılıyor.

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    Etiketler:
    Seçim, Devlet başkanı, Çin Ulusal Halk Kongresi, Vang Cişan, Şi Cinping, Çin
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