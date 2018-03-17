Putin'den ikinci kez devlet başkanı seçilen Şi'ye tebrik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönderdiği telgrafla Çin Ulusal Halk Kongresi'nde yapılan oylamayla ikinci dönem devlet başkanlığına seçilen Şi Cinping'i tebrik etti. Putin, Rusya ile Çin arasındaki üst düzey ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

© REUTERS/ Jason Lee Çin Devlet Başkanı Şi, ikinci dönem için yeniden seçildi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, ikinci dönem devlet başkanı seçilen Şi'yi tebrik etti.

Açıklamada Şi Cinping'in kişisel çabaları sayesinde ulaşılan Rusya ve Çin arasındaki üst düzey ilişkilere dikkat çeken Putin'in, önde gelen bu iki gücün işbirliğinin eşit ve ortak fayda sağladığını belirttiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, yeni görüşmeler gerçekleştirmek ve ilişkileri daha da geliştirmekten memnuniyet duyacağını belirten Putin, Kongre'nin kararının Şi'nin ülkesini geliştirme ve uluslar arası arenada ülkesinin çıkarlarını koruma yönündeki başarısını gösterdiğini de ifade etti.