Putin'den ikinci kez devlet başkanı seçilen Şi'ye tebrik

Açıklamada Şi Cinping'in kişisel çabaları sayesinde ulaşılan Rusya ve Çin arasındaki üst düzey ilişkilere dikkat çeken Putin'in, önde gelen bu iki gücün işbirliğinin eşit ve ortak fayda sağladığını belirttiği aktarıldı.
Açıklamaya göre, yeni görüşmeler gerçekleştirmek ve ilişkileri daha da geliştirmekten memnuniyet duyacağını belirten Putin, Kongre'nin kararının Şi'nin ülkesini geliştirme ve uluslar arası arenada ülkesinin çıkarlarını koruma yönündeki başarısını gösterdiğini de ifade etti.
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