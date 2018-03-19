Kayıt
14:04 19 Mart 2018
Ankara+ 21°C
İstanbul+ 8°C
Canlı Yayın
    Arama
    ABD Başkanı Donald Trump- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

    'ABD istihbaratı Kuzey Kore ile gizli iletişim kanalı kurdu'

    © AFP 2018/ Jung Yeon-je
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    ABD medyası, ABD'li istihbarat kurumlarının mevcut iletişim kanallarını devre dışı bırakarak Kuzey Kore ile çoktan 'gizli bir iletişim kanalı' kurduğunu duyurdu.

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    'Trump, Kuzey Kore görüşmelerinden önce yeni bir ekip kurmak için Dışişleri ve CIA'de değişiklik yaptı'
    İddiasını iki mevcut ve bir eski ABD'li yetkiliye dayandıran CBS News'un haberine göre, Kuzey Kore ile gizli iletişim kanalının kurulmasında Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) öncü rol oynadı. 

    Kanala göre CIA'in görevden ayrılıp Dışişleri Bakanı olmaya hazırlanan direktörü Mike Pompeo  bu tarz bir iletişim kanalının kurulmasına destek veriyor.

    CBS söz konusu gizli iletişim kanalının ABD Dışişleri'nin Birleşmiş Milletler'de oluşturduğu diplomatik iletişim kanalını devre dışı bıraktığını da vurguladı. 

    ​5-6 Mart'ta Güney Koreli üst düzey heyet Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmek için Kuzey'i ziyaret etmişti. Güney Koreli diplomatlar görüşmenin ardından Kim'in ABD ile doğrudan görüşme yapma isteğini içeren bir mektubu ABD Başkanı Donald Trump'a teslim etmişti.

    ABD Başkanı Donald Trump- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © AFP 2018/ Jung Yeon-je
    AB heyetinin Kuzey Kore ile gizli nükleer görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı
    Trump da mayıs sonu itibarıyla Kim ile görüşmeyi kabul etmişti. Ancak görüşmenin yeri ve kesin tarihi henüz netleşmedi. Kim'in gelecek ay ayrıca Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile de düzenlenecek zirvede biraraya gelmesi bekleniyor.

    'DEVRE DIŞI KALDIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM'

    CBS'teki 'Face The Nation' programına konuk olan Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha'ya da söz konusu gelişmenin diplomatları devre dışı bırakıp bırakmadığı soruldu.

    Güney Koreli bakan soruya "Devre dışı kaldığımızı düşünmüyorum. Bence bu kadar önemli bir şey oluşturmaya çalıştığınızda ve en üst düzeydeki liderlerin siyasi iradesine ihtiyacınız olduğunda ihtiyatlı olmanız gerekir " dedi.

    ​Kang röportajda ayrıca Kuzey Kore lideri Kim'in Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda 'doğrudan söz verdiğini' söyledi.

    Kang "İlk kez Kuzey Kore liderinin kendisinden doğrudan bu yönde söz verildi. Bu daha önce hiç olmamıştı" diye konuştu.

    'PYONGYANG VE WASHINGTON KUZEY KORE'DE TUTUKLU 3 ABD'LİNİN SALIVERİLMESİNİ GÖRÜŞÜYOR'

    Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho
    © AFP 2018/ Vilhelm STOKSTAD
    İsveç, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'nı ağırladı: 'İyi ve yapıcı görüşmeler yaptık'
    Diğer yandan ABD ve Güney Kore basını Kuzey Kore ile ABD'nin 1 haftadan uzun süredir, birden fazla kanal vasıtasıyla, Kuzey Kore'de tutuklu olan 3 ABD vatandaşının salıverilmesi için görüştüğünü duyurdu.

    Seul merkezli MBC TV dün Pyongyang ile Washington'ın ABD vatandaşları Kim Hak-song, Kim Sang-duk ve Kim Dong-chul'un serbest bırakılması için 'neredeyse nihai anlaşmaya vardığını' açıkladı.

    Televizyona konuşan Güney Koreli diplomatik bir kaynak "Serbest bırakmanın zamanlamasını belirlemeye çalışıyorlar" dedi. Kaynak görüşmelerin Kuzey Kore'nin BM misyonu ile ABD Dışişleri Bakanlığı arasında yürütüldüğünü de belirtti.

    ABD'li CNN televizyonu da ABD vatandaşlarının serbest bırakılması konusunun İsveç'in başkenti Stokholm'de Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ile İsveçli mevkidaşı arasında 3 gün süren görüşmelerde ele alındığını belirtti.

    ABD'nin Kuzey Kore'deki çıkarlarını İsveç temsil ediyor. Dün ayrıca üst düzey bir Kuzey Koreli diplomat  ABD ve Güney Koreli eski yetkililer ve akademisyenlerle Kore krizi hakkında görüşmek üzere Finlandiya'ya gitmişti.

    İlgili konular:

    Çin Devlet Başkanı Şi: ABD-Kuzey Kore görüşmelerini destekliyoruz
    Trump: Kuzey Kore'nin sözünü tutacağına inanıyorum
    Güney Kore, ABD'den duyurdu: Trump ve Kuzey Kore lideri Kim yan yana gelecek
    Etiketler:
    İletişim kanalı, Nükleer silah, CBS, CIA, Kim Dong-chul, Kim Hak-song, Kang Kyung-Wha, Ri Yong-Ho, Kim Sang-duk, Donald Trump, Kim Jong-un, İsveç, Güney Kore, Kuzey Kore, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Doğu Guta'daki durum
    Yüzde 70’i kurtarılan Doğu Guta’dan kareler
    Karikatür
    Amerikalı Amrial: Rusya, ABD’ye nükleer saldırı taklidi yapıyor
    İnfografik
    Doğu Guta'da son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam