Suu Kyi'nin yakın arkadaşı Myanmar Devlet Başkanı Kyaw istifa etti

Myamnar'ın fiili lideri Aung San Suu Kyi'nin yakın dostu ve Myanmar Devlet Başkanı Htin Kyaw görevinden 'dinlenmek istediği' gerekçesiyle istifa etti. Ülkenin geçici yönetimini ordunun daha önce devlet başkanı yardımcısı olarak atadığı eski korgeneral Myint Swe üstlenecek.

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Myanmar Devlet Başkanlığı'nın Facebook hesabından yapılan açıklamada 71 yaşındaki Kyaw'ın dinlenmek istediği için istifa ettiği açıklandı.

Dha önce Kyaw'ın sağlık sorunları nedeniyle geçen sene iki kez yurtdışında tedavi olmaya gitiği yönünde haberler de çıkmıştı.

Açıklamda Myanmar anayasasına göre 7 iş günü içinde devlet başkanlığına yeni bir ismin getirilmesi gerektiği vurgulandı.

ASKERİ DARBE SONRASI ÜLKENİN İLK SİVİL DEVLET BAŞKANIYDI

2016'da devlet başkanı seçilen Kyaw, 1962'deki askeri darbenin ardından Myanmar'ın ilk seçilmiş devlet başkanı olmuştu. Kyaw'ın göreve gelmesinin ardından bir zamanlar ülkenin demokrasi mücadelesinin en öndeki ismi olan Nobel Barış Ödüllü Suu Kyi Devlet Danışmanı görevine getirilmiş ve ülkenin fiili lideri olmuştu.

Aynı zamanda Myanmar Dışişleri Bakanı olan Suu Kyi'nin devlet başkanı olması ise anayasa tarafından engellenmişti. Myanmar anayasası yabancı eş veya çocuğu olanların bu göreve gelmesini yasaklıyor. Suu Kyi'nin vefat eden eşi ve hayattaki 2 oğlu İngiltere vatandaşı.

YERİNE GEÇİCİ OLARAK BİRİNCİ YARDIMCISI MYİNT SWE BAKACAK

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Myanmar'da iki Devlet Başkanı Yardımcısı bulunuyor. 66 yaşındaki Birinci Devlet Başkanı Yardımcısı Myint Swe ülkenin liderliğini geçici olarak üstlenecek. Eski bir korgeneral olan ve eski cunta hükümetinde genelkurmay başkanı olarak çalışmış olan Swe ülkenin sivil hükümeti üzerinde hala azımsanmayacak bir güce sahip olan ordu tarafından bu göreve getirilmişti.

Myanmar'da ordu parlamentodaki koltukların 4'te birini ayrıca kabinede güvenlikle ilgili 3 makamı kontrol altında tutuyor.

Swe cuntanın antidemokratik uygulamaları nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı tarafından 2007'de yaptırım listesine dahil edilmiş, 2016'da ABD'nin Suu Kyi'nin hükümetine desteği amacıyla diğer Myanmarlı yetkililerle birlikte yaptırım listesinden çıkarılmıştı.

'SUU KYI'NİN GELECEĞİ GARANTİ ALTINDA DEĞİL'

Associated Press'e (AP) konuşan analist Khin Zaw Win "Htin Kyaw anayasal devlet başkanıydı ve yetkileri sembolikti. Yeni devlet başkanı kim olursa olsun daha sıkı tavır almaaı ve her şeyi devlet danışmanının yapmasına izin vermemeli" dedi.

Suu Kyi'nin geleceği ile ilgili de uyarıda bulunan analist "Ordu devlet danışmanlığı pozisyonunun yaratılmasına baştan beri karşıydı. Bu daima geçmeyen bir kırgınlık konusu oldu. Ayrıca yeni devlet başkanının yönetimi tamamen Suu Kyi'den alabileceği de akılda tutulmalı. Suu Kyi'nin geleceği garanti altında değil" ifadelerini kullandı.