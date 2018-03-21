Kayıt
14:45 21 Mart 2018
Ankara+ 17°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    Heyet, Güney Kore Devlet Başkanı Moon-Jae-in'in yeni görüşmeler için Kim'i Güney'e davet ettiği mektubu da Kuzey Kore liderine teslim etti. KCNA'dan yapılan açıklamada Kim'in mektup konusunda 'fikir teatisinde bulunduğu ve tatmin edici bir anlaşma yaptığı' belirtilerek bu konuda harekete geçilmesi talimatı verdiğini aktardı. Ancak talimatlar konusunda ayrıntı verilmedi. 1950-1953 savaşı sonrası barış anlaşması imzalamadıkları için hala teknik olarak savaşta sayılan Kuzey ve Güney Kore'nin liderleri 70 yılda sadece 2 kez bir araya gelmişti.

    Güney Kore'den Kuzey Kore'ye tarihi zirve öncesi görüşme teklifi

    © REUTERS/
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Güney Kore, Kuzey ile 29 Mart'ta yüksek düzeyli görüşme yapılması önerisinde bulundu.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © REUTERS/ Damir Sagolj
    Kuzey Kore lideri Kim ile Güney Koreli mevkidaşı Moon nisandaki zirvede ilk kez görüşecek
    Yonhap'ta yer alan haberde, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında nisan ayında yapılması planlanan ve bir ilk niteliğindeki zirve öncesinde Güney Kore'nin Kuzey ile 29 Mart'ta yüksek düzeyli bir görüşme yapılmasını önerdiği aktarıldı.

    Kuzey Kore'nin resmi yayın organlarından Kore Merkez Haber Ajansı'nda (KCNA) yayımlanan haberde de Kuzey Kore'nin yarımadada gerilimin azaltılmasına yönelik eylemlerinin, kendine olan güveninin ve ulusal gücünün kanıtı olduğu belirtildi.

    Haberde, ülkenin ileriye dönük önlem ve barış yanlısı önerilerinin Kuzey ve Güney arasında uzlaşma yolunda önemli olduğu ifade edildi.

    GÜNEY KORE LİDERİ MOON: ÜÇLÜ BİR ZİRVE DE YAPILABİLİR

    Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong
    © REUTERS/ Leah Millis
    Güney Kore, ABD'den duyurdu: Trump ve Kuzey Kore lideri Kim yan yana gelecek
    Bu arada Moon, Kim ile ABD Başkanı Donald Trump arasında nisanın sonunda dek hayata geçirilmesi planlanan bir diğer tarih zirveyle ilgili konuştu. Kuzey Kore ile diyalog için kurulan yeni bir komitenin toplantısında konuşan Moon "Kuzey- Güney Kore zirvesinin ardından Kuzey Kore- ABD zirvesinin yapılması başlı başına tarihe geçecek bir olay. Bu zirvelerin sonuçlarına bağlı olarak Güney Kore- Kuzey Kore- ABD arasında üçlü bir zirve de yapılabilir."

    PyeongChang- Kuzey Kore- Güney Kore
    © REUTERS/
    Güney ve Kuzey Kore'yi 'birleştiren' PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları başladı
    Kuzey ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim'in, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

    Güney Kore'den yapılan açıklamada, Seul ve Pyongyang'ın nisan sonunda liderler zirvesi düzenleme konusunda mutabakata vardığı açıklanmıştı. Ayrıca Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmamayı ve ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurmayı taahhüt ettiği belirtilmiş, Seul ve Pyongyang yönetimlerinin askeri gerilimi düşürmek için de özel hat kurulmasına karar verdiği ifade edilmişti.

    • RED VELVET VE SEOHYUN, KUZEY KORE'YE GİDİYOR: Bu arada sınıra yerleştirdiği dev hoparlörlerle Kuzey Kore’ye K-Pop (Güney Kore pop müziği) şarkıları dinleten Güney Kore, gelecek hafta müzik sektörünün önemli isimlerini Kuzey Kore’ye gönderiyor. Sınırdaki Panmunjom köyünde yürütülen görüşmeler sonrası yapılan açıklamaya göre Güney Kore, 31 Mart’ta Kuzey Kore’ye 160 kişilik sanatçı ekibi yollayacak. 4 Nisan’a kadar ülkede kalacak ve performans sergileyecek bu ekibin içinde Irene, Seulgi, Wendy, Joy ve Yeri’den oluşan Red Velvet grubu ile K-Pop’un dünyaya yayılmasını sağlamış en önemli gruplardan SNSD (Girls’ Generation) üyesi Seohyun da yer alıyor. Diğer önemli isimler de Yoon Do-hyun, Baek Ji-yung, Jung-in, Ali, Cho Yong-pil ve Lee Sun-hee. Bazı ajanslar bunun 2005’ten, bazıları da 2007'den bu yana bir ilk olacağını yazdı. Öte yandan yetkililer, bu şarkıcıların vereceği konserlerde hangi şarkıları söyleyeceklerinin dikkatlice seçileceğinin altını çizdi.
      RED VELVET VE SEOHYUN, KUZEY KORE'YE GİDİYOR: Bu arada sınıra yerleştirdiği dev hoparlörlerle Kuzey Kore’ye K-Pop (Güney Kore pop müziği) şarkıları dinleten Güney Kore, gelecek hafta müzik sektörünün önemli isimlerini Kuzey Kore’ye gönderiyor. Sınırdaki Panmunjom köyünde yürütülen görüşmeler sonrası yapılan açıklamaya göre Güney Kore, 31 Mart’ta Kuzey Kore’ye 160 kişilik sanatçı ekibi yollayacak. 4 Nisan’a kadar ülkede kalacak ve performans sergileyecek bu ekibin içinde Irene, Seulgi, Wendy, Joy ve Yeri’den oluşan Red Velvet grubu ile K-Pop’un dünyaya yayılmasını sağlamış en önemli gruplardan SNSD (Girls’ Generation) üyesi Seohyun da yer alıyor. Diğer önemli isimler de Yoon Do-hyun, Baek Ji-yung, Jung-in, Ali, Cho Yong-pil ve Lee Sun-hee. Bazı ajanslar bunun 2005’ten, bazıları da 2007'den bu yana bir ilk olacağını yazdı. Öte yandan yetkililer, bu şarkıcıların vereceği konserlerde hangi şarkıları söyleyeceklerinin dikkatlice seçileceğinin altını çizdi.
      © AP Photo/ Kin Cheung
    • RED VELVET VE SEOHYUN, KUZEY KORE'YE GİDİYOR: Bu arada sınıra yerleştirdiği dev hoparlörlerle Kuzey Kore’ye K-Pop (Güney Kore pop müziği) şarkıları dinleten Güney Kore, gelecek hafta müzik sektörünün önemli isimlerini Kuzey Kore’ye gönderiyor. Sınırdaki Panmunjom köyünde yürütülen görüşmeler sonrası yapılan açıklamaya göre Güney Kore, 31 Mart’ta Kuzey Kore’ye 160 kişilik sanatçı ekibi yollayacak. 4 Nisan’a kadar ülkede kalacak ve performans sergileyecek bu ekibin içinde Irene, Seulgi, Wendy, Joy ve Yeri’den oluşan Red Velvet grubu ile K-Pop’un dünyaya yayılmasını sağlamış en önemli gruplardan SNSD (Girls’ Generation) üyesi Seohyun da yer alıyor. Diğer önemli isimler de Yoon Do-hyun, Baek Ji-yung, Jung-in, Ali, Cho Yong-pil ve Lee Sun-hee. Bazı ajanslar bunun 2005’ten, bazıları da 2007'den bu yana bir ilk olacağını yazdı. Öte yandan yetkililer, bu şarkıcıların vereceği konserlerde hangi şarkıları söyleyeceklerinin dikkatlice seçileceğinin altını çizdi.
      RED VELVET VE SEOHYUN, KUZEY KORE'YE GİDİYOR: Bu arada sınıra yerleştirdiği dev hoparlörlerle Kuzey Kore’ye K-Pop (Güney Kore pop müziği) şarkıları dinleten Güney Kore, gelecek hafta müzik sektörünün önemli isimlerini Kuzey Kore’ye gönderiyor. Sınırdaki Panmunjom köyünde yürütülen görüşmeler sonrası yapılan açıklamaya göre Güney Kore, 31 Mart’ta Kuzey Kore’ye 160 kişilik sanatçı ekibi yollayacak. 4 Nisan’a kadar ülkede kalacak ve performans sergileyecek bu ekibin içinde Irene, Seulgi, Wendy, Joy ve Yeri’den oluşan Red Velvet grubu ile K-Pop’un dünyaya yayılmasını sağlamış en önemli gruplardan SNSD (Girls’ Generation) üyesi Seohyun da yer alıyor. Diğer önemli isimler de Yoon Do-hyun, Baek Ji-yung, Jung-in, Ali, Cho Yong-pil ve Lee Sun-hee. Bazı ajanslar bunun 2005’ten, bazıları da 2007'den bu yana bir ilk olacağını yazdı. Öte yandan yetkililer, bu şarkıcıların vereceği konserlerde hangi şarkıları söyleyeceklerinin dikkatlice seçileceğinin altını çizdi.
      © Fotoğraf: Instagram
    1 / 2
    © AP Photo/ Kin Cheung
    RED VELVET VE SEOHYUN, KUZEY KORE'YE GİDİYOR: Bu arada sınıra yerleştirdiği dev hoparlörlerle Kuzey Kore’ye K-Pop (Güney Kore pop müziği) şarkıları dinleten Güney Kore, gelecek hafta müzik sektörünün önemli isimlerini Kuzey Kore’ye gönderiyor. Sınırdaki Panmunjom köyünde yürütülen görüşmeler sonrası yapılan açıklamaya göre Güney Kore, 31 Mart’ta Kuzey Kore’ye 160 kişilik sanatçı ekibi yollayacak. 4 Nisan’a kadar ülkede kalacak ve performans sergileyecek bu ekibin içinde Irene, Seulgi, Wendy, Joy ve Yeri’den oluşan Red Velvet grubu ile K-Pop’un dünyaya yayılmasını sağlamış en önemli gruplardan SNSD (Girls’ Generation) üyesi Seohyun da yer alıyor. Diğer önemli isimler de Yoon Do-hyun, Baek Ji-yung, Jung-in, Ali, Cho Yong-pil ve Lee Sun-hee. Bazı ajanslar bunun 2005’ten, bazıları da 2007'den bu yana bir ilk olacağını yazdı. Öte yandan yetkililer, bu şarkıcıların vereceği konserlerde hangi şarkıları söyleyeceklerinin dikkatlice seçileceğinin altını çizdi.

    İlgili konular:

    Finlandiya Dışişleri Bakanı: Helsinki'deki ABD, Kuzey ve Güney Kore görüşmelerinde nükleerden arındırılma konusu ele alınmayacak
    'ABD istihbaratı Kuzey Kore ile gizli iletişim kanalı kurdu'
    AB heyetinin Kuzey Kore ile gizli nükleer görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı
    Etiketler:
    K-POP, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları, Girls Generation, Red Velvet, Moon Jae-in, Donald Trump, Kim Jong-un, Güney Kore, Kuzey Kore, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Eskişehir'de bir sarhoş adam: Şişede durduğu gibi durmaz
    Eskişehir Belediyesi heykelle uyardı: Şişede durduğu gibi durmaz
    Karikatür
    Pentagon Sözcüsü Manning: Menbiç'te çatışmaları önlemek için tedbir alacağız
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam