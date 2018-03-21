Güney Kore'den Kuzey Kore'ye tarihi zirve öncesi görüşme teklifi

Kuzey Kore'nin resmi yayın organlarından Kore Merkez Haber Ajansı'nda (KCNA) yayımlanan haberde de Kuzey Kore'nin yarımadada gerilimin azaltılmasına yönelik eylemlerinin, kendine olan güveninin ve ulusal gücünün kanıtı olduğu belirtildi.
Haberde, ülkenin ileriye dönük önlem ve barış yanlısı önerilerinin Kuzey ve Güney arasında uzlaşma yolunda önemli olduğu ifade edildi.
Seoul proposes high-level talks on summit with N. Korea on March 29 https://t.co/vVVSooOqOZ— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 21 Mart 2018
GÜNEY KORE LİDERİ MOON: ÜÇLÜ BİR ZİRVE DE YAPILABİLİR
Güney Kore'den yapılan açıklamada, Seul ve Pyongyang'ın nisan sonunda liderler zirvesi düzenleme konusunda mutabakata vardığı açıklanmıştı. Ayrıca Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmamayı ve ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurmayı taahhüt ettiği belirtilmiş, Seul ve Pyongyang yönetimlerinin askeri gerilimi düşürmek için de özel hat kurulmasına karar verdiği ifade edilmişti.
- RED VELVET VE SEOHYUN, KUZEY KORE'YE GİDİYOR: Bu arada sınıra yerleştirdiği dev hoparlörlerle Kuzey Kore’ye K-Pop (Güney Kore pop müziği) şarkıları dinleten Güney Kore, gelecek hafta müzik sektörünün önemli isimlerini Kuzey Kore’ye gönderiyor. Sınırdaki Panmunjom köyünde yürütülen görüşmeler sonrası yapılan açıklamaya göre Güney Kore, 31 Mart’ta Kuzey Kore’ye 160 kişilik sanatçı ekibi yollayacak. 4 Nisan’a kadar ülkede kalacak ve performans sergileyecek bu ekibin içinde Irene, Seulgi, Wendy, Joy ve Yeri’den oluşan Red Velvet grubu ile K-Pop’un dünyaya yayılmasını sağlamış en önemli gruplardan SNSD (Girls’ Generation) üyesi Seohyun da yer alıyor. Diğer önemli isimler de Yoon Do-hyun, Baek Ji-yung, Jung-in, Ali, Cho Yong-pil ve Lee Sun-hee. Bazı ajanslar bunun 2005’ten, bazıları da 2007'den bu yana bir ilk olacağını yazdı. Öte yandan yetkililer, bu şarkıcıların vereceği konserlerde hangi şarkıları söyleyeceklerinin dikkatlice seçileceğinin altını çizdi.© AP Photo/ Kin Cheung
- RED VELVET VE SEOHYUN, KUZEY KORE'YE GİDİYOR: Bu arada sınıra yerleştirdiği dev hoparlörlerle Kuzey Kore’ye K-Pop (Güney Kore pop müziği) şarkıları dinleten Güney Kore, gelecek hafta müzik sektörünün önemli isimlerini Kuzey Kore’ye gönderiyor. Sınırdaki Panmunjom köyünde yürütülen görüşmeler sonrası yapılan açıklamaya göre Güney Kore, 31 Mart’ta Kuzey Kore’ye 160 kişilik sanatçı ekibi yollayacak. 4 Nisan’a kadar ülkede kalacak ve performans sergileyecek bu ekibin içinde Irene, Seulgi, Wendy, Joy ve Yeri’den oluşan Red Velvet grubu ile K-Pop’un dünyaya yayılmasını sağlamış en önemli gruplardan SNSD (Girls’ Generation) üyesi Seohyun da yer alıyor. Diğer önemli isimler de Yoon Do-hyun, Baek Ji-yung, Jung-in, Ali, Cho Yong-pil ve Lee Sun-hee. Bazı ajanslar bunun 2005’ten, bazıları da 2007'den bu yana bir ilk olacağını yazdı. Öte yandan yetkililer, bu şarkıcıların vereceği konserlerde hangi şarkıları söyleyeceklerinin dikkatlice seçileceğinin altını çizdi.© Fotoğraf: Instagram
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