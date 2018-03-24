Çin'den ABD'ye 'egemenliği ihlal' suçlaması

© REUTERS/ Jonathan Ernst Trump'tan Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirme kararıyla gerilen Pekin-Washington ilişkilerindeki tansiyon, ABD'nin Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgeye savaş gemi göndermesiyle daha da yükseldi.

'ABD, PROVOKATİF EYLEMLERE DERHAL SON VERMELİ'

© AFP 2018/ Nicolas ASFOURI Çin'den ABD'ye: Ticaret savaşı yapmak istemiyoruz ama böyle bir savaştan da korkmuyoruz Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgeye savaş gemisi gönderen ABD'nin Çin'in egemenliğini ihlal ettiğini söyledi. Çunying, "Çin tarafı, ABD'yi Pekin'in egemenliğini ihlal eden ve ülkenin güvenliğini tehdit eden provokatif eylemlerine derhal son vermeye çağırıyor" dedi.

'GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIYORUZ'

Washington'a Güney Çin Denizi için bölgesel güçlerin barış ve istikrarı temin çabalarına saygı gösterme çağrısı yaptıklarını belirten Çunying, Çin'in egemenliğini ve güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri almayı sürdürdüklerini vurguladı.

'BÖLGE ÜLKELERİNİN İRADESİYLE ÇELİŞİYOR'

Güney Çin Denizi'ndeki durumun Çin ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri sayesinde iyileştiğini savunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin bilinçli olarak sorun ve gerginlik yarattığını söyleyerek "Bu, istikrar, işbirliği ve kalkınma beklentisi içinde olan bölge ülkelerinin arzularıyla çelişiyor" dedi.

'TİCARET SAVAŞINDAN KORKMUYORUZ'

Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirme kararı sonrası Pekin misilleme olarak ABD'den ithal edilen mallara 3 milyar dolarlık gümrük vergisi koyabileceği uyarısı yapmıştı. Çin Ticaret Bakanlığı "Bir ticaret savaşı yapmak istemiyoruz, ancak kesinlikle bir ticaret savaşından da korkmuyoruz" demişti.

BİRÇOK ÜLKE HAK İDDİA EDİYOR

Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgelerde Brunei, Çin, Malezya, Tayvan, Filipinler ve Vietnam'ın hak iddiaları bulunuyor Ancak Çin bölgenin yüzde 90'ının kendi karasuları içinde yer aldığını savunuyor.