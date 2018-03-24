Kabil’de patlama: 1 ölü, 9 yaralı

Afgan 1TV kanalının haberine göre, olay Kabil’in Çamani Huzori bölgesindeki Gazi Stadyumu yakınlarında, Pakistan’daki Peştunların haklarını savunan protestocuların çadırı önünde meydana geldi.
Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı
Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Afgan 1TV kanalının haberine göre, olay Kabil’in Çamani Huzori bölgesindeki Gazi Stadyumu yakınlarında, Pakistan’daki Peştunların haklarını savunan protestocuların çadırı önünde meydana geldi.
Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı
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