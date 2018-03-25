Kuzey Kore, Güney'in teklifini kabul etti: 29 Mart'ta görüşecekler

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore ve Güney Kore’ye ait iki heyetin 29 Mart’ta bir araya geleceğini duyurdu.

© REUTERS/ Damir Sagolj Kuzey Kore lideri Kim ile Güney Koreli mevkidaşı Moon nisandaki zirvede ilk kez görüşecek

Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore Barışçıl Yeniden Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon liderliğinde üç yetkiliden oluşan bir komite, 29 Mart’ta sınırdaki Panmunjom’da Güney Kore yetkilileriyle bir araya gelecek.

Bakanlık açıklamasında konuyla ilgili "Bu sabah Panmunjom’daki iletişim kanalları yoluyla Kuzey Kore’den Kore ile ilgili üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek için yaptığımız önerinin onayını aldık" denildi.

İki ülke sınırında Şubat 2016’dan beri kapalı olan iletişim hattı ocakta yeniden açılmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında nisan ayında yapılması planlanan ve bir ilk niteliğindeki zirve öncesinde Güney Kore, Kuzey'e 29 Mart'ta yüksek düzeyli bir görüşme yapılmasını önermişti.