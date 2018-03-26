Pekin'in gizemli ziyaretçisi 'Kim'?

Pekin'e gelen özel trenden inenlerin çok büyük bir başkanlık konvoyuyla geçiş yaptığına dair görüntüler Kuzey Kore lider Kim Jong-un'un ilk Çin ziyaretini gerçekleştiriyor olabileceğine dair spekülasyon yarattı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nisanda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayısta ABD Başkanı Donald Trump ile yapması planlanan zirveler öncesinde Kuzey Kore'den Çin'e üst düzey bir ziyaret gerçekleştirildiği iddiası gündeme düştü.

Japon medya organlarının Çin'in başkenti Pekin'e olağanüstü güvenlik önlemleri altında özel bir trenin ulaştığına dair haberler geçmesi, trenin içinde Kim'in olduğu spekülasyonlarını da beraberinde getirdi.

North Korean train arrives in Beijing under heavy guard, sparking claims Kim Jong-Un on secret China visit https://t.co/vQwMqwQzoQ — The Independent (@Independent) 26 Mart 2018

​Haberlere göre özel zırhlı trenin Kuzey Kore'den Çin'e geçmesi öncesi Dostluk Köprüsü üzerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı, pek çok istasyondan geçerek Pekin'e ulaşan özel tren Kim Jong-un'un babası ve selefi Kim Jong Il'in 2011'de Pekin'e giderken kullandığı yeşil-sarı çizgili, 21 vagonlu trene çok benziyordu.

Japanese TV reporting high-security train arrived from North Korea in Beijing today. Daily NK reported, meanwhile, that security was tight around Dandong station. If confirmed, who is on board seems mystery so far… pic.twitter.com/4UDL5yvsK9 — Chad O'Carroll (@chadocl) 26 Mart 2018

Pekin'deki Dangdong tren istasyonunda Çinli askerlerin tören yürüyüşü yapması, istasyon önünden siyah limuzinlerin motorlu eskortlarla kalkıp çok büyük bir konvoy halinde şehrin içinden geçmesine dair görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

Someone important from North Korea arrived in Beijing. Locals are speculating if it is Kim. pic.twitter.com/X9wHfcRvYx — Taiyi Sun 孙太一 (@suntaiyi) 26 Mart 2018

Pekin sakinlerinin de gelenin Kuzey Kore lideri olup olmadığını aralarında konuştuğu aktarıldı. Pekin'de daha önce Kuzey Kore liderlerinin kaldığı konukevi önünde bir konvoy, Ulusal Halk Kongresi önünde Kuzey Kore Büyükelçiliği plakalı bir araç görüldüğü öne sürüldü.

DPRK's leader #KimJongUn visits Beijing on 26th March pic.twitter.com/UhSgpTeK0L — gongjiejames (@jamesgongchina) 26 Mart 2018

ÇİN DIŞİŞLERİ: BİLGİMİZ YOK

Çin Dışişleri'nden bir sözcü ise böyle bir durumun farkında olmadığını söylemekle yetinip başka yorum yapmadı. Kuzey Kore resmi medyası, bir heyetin Çin'i ziyaret ettiğine dair herhangi bir habere yer vermedi. Kim'in Pekin'de Çin liderliğiyle zirve planladığına dair bugüne dek bir bilgi gelmemişti.

İKTİDARA GELDİĞİNDEN BERİ YURTDIŞI ZİYARET YAPMAMIŞTI



Kim'in Trump ABD Başkanı seçildiğinden beri nükleer silah ve füze denemelerini tırmandırması, Trump'ın buna savaş tehditleriye yanıt vermesi nedeniyle Pyonyang-Pekin ilişkilerinin bozulduğuna dair spekülasyonlar yapılıyor.

Yeni iddia doğruysa, bu, Kuzey Kore liderinin 2011'de iktidara gelmesinden beri ilk kez yurtdışı ziyaret gerçekleştirmesi anlamına gelecek.

İLK PEKİN ZİYARETİ Mİ?

Henüz Çin Devlet Başkanı Şi Cingpin'le yüz yüze görüşmemiş olan Kim Jong-un'un Pekin'e ilk resmi ziyareti anlamını da taşıyacak.