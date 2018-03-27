Yeni Zelanda Başbakanı: Sınırdışı edecek Rus casusu bulamadık

'ULUSLARARASI EYLEMİ DESTEKLİYORUZ'
Ardern ile Peters ''Saldırıyı kınıyoruz, uluslararası eylemi destekliyoruz, Rusya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırıp ciddi endişelerimizi ilettik. Ancak Yeni Zelanda'da sınırdışı edecek Rus istihbarat ajanı yok'' dedi.
'PROFİLE UYAN KİMSE YOK'
Ekim 2017'de 37 yaşındayken Yeni Zelanda Başbakanı olan ve dünyanın en genç kadın hükümet başkanı ünvanına sahip olan Ardern şöyle konuştu:
''Diğer ülkeler, ajan olduklarını beyan etmemiş Rus istihbaratçıları sınırdışı edeceklerini açıklasa da, buradaki yetkililer bu profile uyan kimsenin olmadığı konusunda uyarıda bulundu. Olsaydı, biz de adım atardık.''
SKRİPAL VAKASI NEYDİ?
REKOR TRUMP'A AİT
ABD Başkanı Donald Trump hepsini 'casuslukla' suçladığı 60 Rus diplomatı sınırdışı ederek başlıbaşına bir rekora imza atarken diğer 23 ülke de sembolik sayılarda sınırdışı kararları açıkladı.
AVUSTRALYA KATILDI
Eski İngiliz sömürgesi ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir üyesi olan Avustralya da bu zincirin son halkası oldu.
'BAŞKA NE ADIMLAR ATABİLİRİZ, BAKIYORUZ'
Avustralya ile aynı konumda bulunan Yeni Zelanda ise İşçi Partili Başbakan Ardern'in ironik açıklamasıyla kampanyaya şimdilik katılmama yoluna gitti. Ardern, açıklamasında ''Saldırıya yönelik uluslararası eylemi desteklemek için başka ne gibi adımlar atabileceğimizi gözden geçiriyoruz. Salisbury sinir gazı saldırısıyla ilgili endişeleri paylaşma konusunda uluslararası ortaklarımızla sarsılmaz biçimde birlikte duruyoruz'' vurgusu yaptı.
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