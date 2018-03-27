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    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

    Yeni Zelanda Başbakanı: Sınırdışı edecek Rus casusu bulamadık

    © REUTERS/ David Gray
    Asya & Pasifik
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    İngiltere'deki 'Skripal olayı' gerekçesiyle 24 ülke 'Rus casusları' oldukları suçlaması eşliğinde 100'den fazla Rus diplomatı sınırdışı ederken Yeni Zelanda bu furyaya katılmadı. Başbakan Jacinda Ardern ironik bir açıklama yaptı: ''Ortak karara katılmak istiyoruz, ancak sınırdışı edecek Rus casus bulamıyoruz.''

    Jacinda Ardern
    © AP Photo/ Greg Bowker/New Zealand Herald
    Yeni Zelanda Başbakanı'ndan 'tarihe geçecek' açıklama: Hamileyim
    Batı alemi 'tarihin en büyük Rus diplomat sınırdışı etme kampanyasını' yürütürken Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile Dışişleri Bakanı Winston Peters dikkat çekici bir açıklama yaptı.

    'ULUSLARARASI EYLEMİ DESTEKLİYORUZ'

    Ardern ile Peters ''Saldırıyı kınıyoruz, uluslararası eylemi destekliyoruz, Rusya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırıp ciddi endişelerimizi ilettik. Ancak Yeni Zelanda'da sınırdışı edecek Rus istihbarat ajanı yok'' dedi.

    'PROFİLE UYAN KİMSE YOK'

    Yeni Zelanda
    © REUTERS/ Charlotte Greenfield
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    Ekim 2017'de 37 yaşındayken Yeni Zelanda Başbakanı olan ve dünyanın en genç kadın hükümet başkanı ünvanına sahip olan Ardern şöyle konuştu:

    ''Diğer ülkeler, ajan olduklarını beyan etmemiş Rus istihbaratçıları sınırdışı edeceklerini açıklasa da, buradaki yetkililer bu profile uyan kimsenin olmadığı konusunda uyarıda bulundu. Olsaydı, biz de adım atardık.''

    SKRİPAL VAKASI NEYDİ?

    Yeni Zelanda Başbakanı Bill English
    © AFP 2018/ Marty Melville
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    İngiliz istihbaratına bilgi satmaktan Rusya'da mahkum edilen, 2010'da ABD ile casus takasında serbest kalıp İngiltere'ye yerleşen ve İngiltere vatandaşı olan eski Rus askeri istihbarat ajanı Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın 4 Mart'ta Salisbury kentinde zehirlenmesi vakasıyla ilgili İngiliz hükümeti Rusya'yı suçlamıştı. Moskova'nın 'İngiliz topraklarında sinir gazı saldırısı düzenleyerek İngiliz egemenliğini ihlal ettiği' iddiası eşliğinde 23 Rus diplomatı sınırdışı eden Londra, müttefiklerine de dayanışma çağrısında bulundu.

    REKOR TRUMP'A AİT

    ABD Başkanı Donald Trump hepsini 'casuslukla' suçladığı 60 Rus diplomatı sınırdışı ederek başlıbaşına bir rekora imza atarken diğer 23 ülke de sembolik sayılarda sınırdışı kararları açıkladı.

    AVUSTRALYA KATILDI

    Eminem
    © REUTERS/ PIERRE ANDRIEU
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    Eski İngiliz sömürgesi ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir üyesi olan Avustralya da bu zincirin son halkası oldu.

    'BAŞKA NE ADIMLAR ATABİLİRİZ, BAKIYORUZ'

    Avustralya ile aynı konumda bulunan Yeni Zelanda ise İşçi Partili Başbakan Ardern'in ironik açıklamasıyla kampanyaya şimdilik katılmama yoluna gitti. Ardern, açıklamasında ''Saldırıya yönelik uluslararası eylemi desteklemek için başka ne gibi adımlar atabileceğimizi gözden geçiriyoruz. Salisbury sinir gazı saldırısıyla ilgili endişeleri paylaşma konusunda uluslararası ortaklarımızla sarsılmaz biçimde birlikte duruyoruz'' vurgusu yaptı.

    Etiketler:
    Sergey Skripal, Winston Peters, Jacinda Ardern, Yeni Zelanda
    Topluluk kurallarıTartışma
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