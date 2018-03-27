'Rus diplomatları sınırdışı etme kervanına' katılan son ülke Avustralya

İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de zehirlenmesi gerekçesiyle İngiltere, ABD ve 16 AB ülkesinin Rus diplomatları sınırdışı etme kararı almasının ardından topraklarındaki bazı Rus diplomatları sınırdışı edeceğini açıklayan bir diğer ülke Avustralya oldu.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Rusya'yı küresel güvenliğe zarar veren ve kimyasal silah kullanımına ilişkin kuralları ihlal eden 'umursamaz ve kasti' eylemlerde bulunmakla suçlayarak gizli istihbarat üyeleri olduğunu öne sürdüğü 2 Rus diplomata ülkeden ayrılması için 7 gün verildiğini belirtti.

© REUTERS/ David Gray Yeni Zelanda Başbakanı: Sınırdışı edecek Rus casusu bulamadık

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop da, Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2018 Dünya Kupası'nı boykot edebileceklerini ifade etti.

Rusya'ya verilecek tepkiler için farklı seçenekler üzerinde durduklarını kaydeden Bishop, 2018 Dünya Kupası'nın boykot edilmesinin de bunlardan biri olduğunun altını çizdi.

© AFP 2018/ CHRIS KLEPONIS ABD, İngiltere'yle dayanışma adına 60 Rus diplomatı sınırdışı ediyor

Rusya'nın Canberra Büyükelçiliği, Avustralya hükümetinin kararının üzüntü verici olduğunu ve ikili ilişkilere zarar verdiğini belirtti.

Elçiliğin açıklamasında, "İngiltere'nin müttefiklerinin uygar ikili diyalog ve uluslararası ilişkiler normlarına ve sağduyuya aykırı biçimde Londra'yı bu kadar kolayca körü körüne takip etmesi şaşkınlık verici" dendi.

© Sputnik/ Alexey Druzginin/Anton Denisov/Russian Presidential Press Office 16 AB üyesi ülke, Rus diplomatları sınırdışı edecek ABD (60), Ukrayna (13), Almanya (4), Fransa (4), Polonya (4), Kanada (4); Çekya (3) Litvanya (3), İspanya (2), Hollanda (2), Danimarka (2), İtalya (2), Arnavutluk (2), Avustralya (2); Hırvatistan (1), Finlandiya (1), İsveç (1), Estonya (1), Letonya (1), Macaristan (1), Romanya (1), Norveç (1), Makedonya (1).

Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı almış ve ilk adımda 23 diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya da cevap olarak aynı sayıda İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.

Diğer yandan İngiltere'nin soruşturma henüz tamamlanmadan ve herhangi bir kanıta dayanmadan Moskova'yı suçlaması, iki ülke arasındaki ilişkileri krize sokmuştu.