'Rus diplomatları sınırdışı etme kervanına' katılan son ülke Avustralya

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Rusya'yı küresel güvenliğe zarar veren ve kimyasal silah kullanımına ilişkin kuralları ihlal eden 'umursamaz ve kasti' eylemlerde bulunmakla suçlayarak gizli istihbarat üyeleri olduğunu öne sürdüğü 2 Rus diplomata ülkeden ayrılması için 7 gün verildiğini belirtti.
Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop da, Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2018 Dünya Kupası'nı boykot edebileceklerini ifade etti.
Rusya'ya verilecek tepkiler için farklı seçenekler üzerinde durduklarını kaydeden Bishop, 2018 Dünya Kupası'nın boykot edilmesinin de bunlardan biri olduğunun altını çizdi.
Rusya'nın Canberra Büyükelçiliği, Avustralya hükümetinin kararının üzüntü verici olduğunu ve ikili ilişkilere zarar verdiğini belirtti.
Elçiliğin açıklamasında, "İngiltere'nin müttefiklerinin uygar ikili diyalog ve uluslararası ilişkiler normlarına ve sağduyuya aykırı biçimde Londra'yı bu kadar kolayca körü körüne takip etmesi şaşkınlık verici" dendi.
Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.
İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı almış ve ilk adımda 23 diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya da cevap olarak aynı sayıda İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.
Diğer yandan İngiltere'nin soruşturma henüz tamamlanmadan ve herhangi bir kanıta dayanmadan Moskova'yı suçlaması, iki ülke arasındaki ilişkileri krize sokmuştu.
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