Kayıt
22:58 27 Mart 2018
Ankara+ 5°C
İstanbul+ 13°C
Canlı Yayın
    Arama
    Çin - ABD

    Çin'den ABD'ye: Diyaloga varız, ancak ticaret savaşına da hazırız

    © REUTERS/ Hyungwon Kang
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ürünlerine getirdiği devasa gümrük vergileri yüzünden çıkması olası ticaret savaşını frenleme misyonuyla Kongre'den bir heyet Pekin'i ziyaret etti. Çin Başbakanı Li Kıçiang ''Diyalog için çalışıyoruz, ama ticaret savaşına da hazırız'' mesajını verdi.

    Çin-Borsa
    © AFP 2018/ Nicolas ASFOURI
    Çin'den ABD'ye: Ticaret savaşı yapmak istemiyoruz ama böyle bir savaştan da korkmuyoruz
    Çin'i ziyaret eden ABD Kongresi'nden heyeti ağırayan Başbakan Li Kıçiang ''ABD ile diyalog kurulması yönünde çalışıyoruz, ama ticaret savaşına da hazırız'' dedi. Çin devlet televizyonunda yayımlanan görüşmede Li, ABD'li senatörlere, Trump yönetiminin ticaret meselesiyle ilgili akıllı ve mantıklı bir tutum takınmasını, Çin'le ortak çözüm bulmak için çalışmasını umduklarını belirtti.

    BORSALAR OLUMLU ALGILADI

    Bu sözler genelde borsalar üzerinde olumlu etki yaptı.

    'KAZANAN OLMAZ'

    Pekin'deki tren istasyonunda nöbet tutan polis memurları
    © REUTERS/ Jason Lee
    'Kuzey Kore lideri Kim ilk yurtdışı ziyareti için Çin'de'
    Li, Çin Kalkınması Üst Düzey Forumu'nda yaptığı konuşmada da Çin ile ABD arasındaki ticari ilişkilerden söz ederken piyasa gücü ve ticari kurallar sayesinde bugünkü ticaret hacminin elde edildiğini, bunun özünde karşılıklı yarar ve ortak kazanç bulunduğunu söyledi.

    ''Ticari savaşta kazanan olmaz'' vurgusu yapan Çin Başbakanı, ticaretteki dengesizliği ele alırken rasyonel ve gerçekçi bir tutum almaya çağırdı.

    'YABANCI YATIRIMLARA KOLAYLIK'

    Li, bir yandan yurtdışındaki ileri teknoloji ve yönetim deneyimlerini öğrenerek ürün, bilgi, teknoloji ve hizmet alanlarındaki işbirliğini genişletmeye devam ederken, diğer yandan yabancı yatırımların piyasaya girişini genişleteceklerini, kolaylaşan bir ticari ortam oluşturmaya çalışacaklarını söyledi.

    Çin otomobil fuarı
    © REUTERS/ Stringer
    ABD'den Çin'e 'yapılacaklar listesi'
    TRUMP YUMRUĞU VURMUŞTU

    ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i etkileyecek şekilde ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini yükseltmesinin ardından Çin'in yaklaşık 1300 ürününe 60 milyar dolara varan gümrük vergiis getirmiş ve Çin’in ABD’deki yatırımlarını kısıtlamamıştı.

    ABD’nin en fazla ticaret açığı bulunan ülkeler sıralamasında 2017 yılı verilerine göre Çin başı çekiyor, ikinci sırada Meksika geliyor. ABD’nin Çin ile ticaret açığı 375 milyar dolar.

    Çin de misilleme olarak 3 milyar dolara kadar ithal Amerikan ürününe ilave gümrük vergileri koyma planını açıklamıştı.

    KAPALI KAPILAR ARDINDAKİ PAZARLIKLAR

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
    Damir Sagolj
    Çin lideri Şi'den Kongre'nin kapanış konuşmasında sert uyarı: Anavatanı bölmek için yapılan eylemler tarih tarafından cezalandırılacak

    Karşılıklı bu adımların ardından ABD'li ve Çinli yetkililerin, tansiyonu düşürmek üzere kapalı kapılar ardında görüşmeler yürüttüğü medyaya yansıdı.

    Wall Street Jornal gazetesi, ABD'nin Çin pazarına erişimini artırma taleplerini içeren bir liste ilettiğini ve iki ülke yetkililerinin sessiz sedasız şekilde pazarlıklara başladığını yazdı.

    Buna göre pazarlıklar ekonomiden sorumlu Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer arasında yürütülüyor.

    Nitekim Li'den evvel Mnuchin de Çin'le diyalog halinde olduklarını söyleyerek "Ticaret savaşından korkmuyoruz, ama amacımız bu değil" dedi.

    Etiketler:
    ticaret savaşı, Çin Kalkınması Üst Düzey Forumu, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Başbakanı Li Kıçiang, ABD, Çin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Van Gölü Ekspresi ile 5 yıl sonra yolcu taşındı
    Van Gölü Ekspresi geri döndü
    Karikatür
    Rusya'daki AVM'de yangın faciası
    İnfografik
    2017'de Türkiye, Rus turistlerin gözdesi oldu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam