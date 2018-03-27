Çin'den ABD'ye: Diyaloga varız, ancak ticaret savaşına da hazırız

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ürünlerine getirdiği devasa gümrük vergileri yüzünden çıkması olası ticaret savaşını frenleme misyonuyla Kongre'den bir heyet Pekin'i ziyaret etti. Çin Başbakanı Li Kıçiang ''Diyalog için çalışıyoruz, ama ticaret savaşına da hazırız'' mesajını verdi.

© AFP 2018/ Nicolas ASFOURI Çin'den ABD'ye: Ticaret savaşı yapmak istemiyoruz ama böyle bir savaştan da korkmuyoruz

Çin'i ziyaret eden ABD Kongresi'nden heyeti ağırayan Başbakan Li Kıçiang ''ABD ile diyalog kurulması yönünde çalışıyoruz, ama ticaret savaşına da hazırız'' dedi. Çin devlet televizyonunda yayımlanan görüşmede Li, ABD'li senatörlere, Trump yönetiminin ticaret meselesiyle ilgili akıllı ve mantıklı bir tutum takınmasını, Çin'le ortak çözüm bulmak için çalışmasını umduklarını belirtti.

BORSALAR OLUMLU ALGILADI

Bu sözler genelde borsalar üzerinde olumlu etki yaptı.

'KAZANAN OLMAZ'

Li, Çin Kalkınması Üst Düzey Forumu'nda yaptığı konuşmada da Çin ile ABD arasındaki ticari ilişkilerden söz ederken piyasa gücü ve ticari kurallar sayesinde bugünkü ticaret hacminin elde edildiğini, bunun özünde karşılıklı yarar ve ortak kazanç bulunduğunu söyledi.

''Ticari savaşta kazanan olmaz'' vurgusu yapan Çin Başbakanı, ticaretteki dengesizliği ele alırken rasyonel ve gerçekçi bir tutum almaya çağırdı.

'YABANCI YATIRIMLARA KOLAYLIK'

Li, bir yandan yurtdışındaki ileri teknoloji ve yönetim deneyimlerini öğrenerek ürün, bilgi, teknoloji ve hizmet alanlarındaki işbirliğini genişletmeye devam ederken, diğer yandan yabancı yatırımların piyasaya girişini genişleteceklerini, kolaylaşan bir ticari ortam oluşturmaya çalışacaklarını söyledi.

China will continue to promote its reform and opening up drive, improve investment environment for foreign companies: premier https://t.co/iayUiTzuWV pic.twitter.com/9dBul6qH7k — China Xinhua News (@XHNews) 27 Mart 2018

© REUTERS/ Stringer ABD'den Çin'e 'yapılacaklar listesi'

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i etkileyecek şekilde ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini yükseltmesinin ardından Çin'in yaklaşık 1300 ürününe 60 milyar dolara varan gümrük vergiis getirmiş ve Çin’in ABD’deki yatırımlarını kısıtlamamıştı.

ABD’nin en fazla ticaret açığı bulunan ülkeler sıralamasında 2017 yılı verilerine göre Çin başı çekiyor, ikinci sırada Meksika geliyor. ABD’nin Çin ile ticaret açığı 375 milyar dolar.

Çin de misilleme olarak 3 milyar dolara kadar ithal Amerikan ürününe ilave gümrük vergileri koyma planını açıklamıştı.

KAPALI KAPILAR ARDINDAKİ PAZARLIKLAR Damir Sagolj Çin lideri Şi'den Kongre'nin kapanış konuşmasında sert uyarı: Anavatanı bölmek için yapılan eylemler tarih tarafından cezalandırılacak

Karşılıklı bu adımların ardından ABD'li ve Çinli yetkililerin, tansiyonu düşürmek üzere kapalı kapılar ardında görüşmeler yürüttüğü medyaya yansıdı.

Wall Street Jornal gazetesi, ABD'nin Çin pazarına erişimini artırma taleplerini içeren bir liste ilettiğini ve iki ülke yetkililerinin sessiz sedasız şekilde pazarlıklara başladığını yazdı.

Buna göre pazarlıklar ekonomiden sorumlu Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer arasında yürütülüyor.

Nitekim Li'den evvel Mnuchin de Çin'le diyalog halinde olduklarını söyleyerek "Ticaret savaşından korkmuyoruz, ama amacımız bu değil" dedi.