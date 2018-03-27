Çin'den ABD'ye: Diyaloga varız, ancak ticaret savaşına da hazırız

BORSALAR OLUMLU ALGILADI
Bu sözler genelde borsalar üzerinde olumlu etki yaptı.
'KAZANAN OLMAZ'
''Ticari savaşta kazanan olmaz'' vurgusu yapan Çin Başbakanı, ticaretteki dengesizliği ele alırken rasyonel ve gerçekçi bir tutum almaya çağırdı.
'YABANCI YATIRIMLARA KOLAYLIK'
Li, bir yandan yurtdışındaki ileri teknoloji ve yönetim deneyimlerini öğrenerek ürün, bilgi, teknoloji ve hizmet alanlarındaki işbirliğini genişletmeye devam ederken, diğer yandan yabancı yatırımların piyasaya girişini genişleteceklerini, kolaylaşan bir ticari ortam oluşturmaya çalışacaklarını söyledi.
China will continue to promote its reform and opening up drive, improve investment environment for foreign companies: premier https://t.co/iayUiTzuWV pic.twitter.com/9dBul6qH7k— China Xinhua News (@XHNews) 27 Mart 2018
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i etkileyecek şekilde ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini yükseltmesinin ardından Çin'in yaklaşık 1300 ürününe 60 milyar dolara varan gümrük vergiis getirmiş ve Çin’in ABD’deki yatırımlarını kısıtlamamıştı.
ABD’nin en fazla ticaret açığı bulunan ülkeler sıralamasında 2017 yılı verilerine göre Çin başı çekiyor, ikinci sırada Meksika geliyor. ABD’nin Çin ile ticaret açığı 375 milyar dolar.
Çin de misilleme olarak 3 milyar dolara kadar ithal Amerikan ürününe ilave gümrük vergileri koyma planını açıklamıştı.
KAPALI KAPILAR ARDINDAKİ PAZARLIKLAR
Karşılıklı bu adımların ardından ABD'li ve Çinli yetkililerin, tansiyonu düşürmek üzere kapalı kapılar ardında görüşmeler yürüttüğü medyaya yansıdı.
Wall Street Jornal gazetesi, ABD'nin Çin pazarına erişimini artırma taleplerini içeren bir liste ilettiğini ve iki ülke yetkililerinin sessiz sedasız şekilde pazarlıklara başladığını yazdı.
Buna göre pazarlıklar ekonomiden sorumlu Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer arasında yürütülüyor.
Nitekim Li'den evvel Mnuchin de Çin'le diyalog halinde olduklarını söyleyerek "Ticaret savaşından korkmuyoruz, ama amacımız bu değil" dedi.
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