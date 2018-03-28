Çin’de helal ürünlere Arapça etiket yasağı

© AA/ Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arapça tabelalarda Türkçe karakter zorunluluğu

Wuzhong ve Yinchuan sakinleri, restoran ve dükkanların Arapça yazan ürün isimlerini değiştirmesi gerektiği yönünde bir talimat geldiğini doğruladı. Buna göre, ürünlerin etiketlerinde yer alan ‘helal ürün’ yazısının, arap harfleriyle değil, hiyeroglif ve pinyin kullanılarak yazılması koşulu getirildi. Bazı süpermarketler, etiketleri değiştirmek için ürünleri geçici olarak raflardan kaldırmak zorunda kaldı.

Bunun bölgedeki tek değişiklik olmadığı kaydedildi. Örneğin, Yinchuan’de geçtiğimiz günlerde Arap ve geleneksel Çin mimarilerinin birleştiği caddelerde rekonstrüksiyon çalışmaları başladı. Planlara göre, uyumun sağlanması amacıyla yapılar geleneksel Çin tarzında yapılacak.