Kuzey Kore lideri Kim, ilk yurtdışı ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2011'de iktidara gelmesinden beri ilk kez yurtdışı ziyareti gerçekleştirdiği ileri sürülmüştü. Çin ve Kuzey Kore'nin devlet medyası, Kim'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü doğruladı.

Kim Jong-un ve eşinin Çin'e ziyarette bulunduğunu hem Çin medyası hem de Kuzey Kore resmi haber ajansı doğruladı.

Xi Jinping, Kim Jong Un hold talks in Beijing https://t.co/uCJX76DSHA pic.twitter.com/VshbzqqWoI — China Xinhua News (@XHNews) 27 March 2018

Ziyaret sırasında Şi ile görüşen Kim, ABD ile görüşme niyetinde olduklarını teyit etti. İki lider, Kore Yarımadası'ndaki gerilimin düşürülmesini ve ikili ilişkileri görüştü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nisanda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayısta ABD Başkanı Donald Trump ile yapması planlanan zirveler öncesinde Kuzey Kore'den Çin'e üst düzey bir ziyaret gerçekleştirildiği iddiası birkaç gündür gündemdeydi.

Kim'in Trump ABD Başkanı seçildiğinden beri nükleer silah ve füze denemelerini tırmandırması, Trump'ın buna savaş tehditleriye yanıt vermesi nedeniyle Pyonyang-Pekin ilişkilerinin bozulduğuna dair spekülasyonlar yapılıyordu.

DPRK's leader #KimJongUn visits Beijing on 26th March pic.twitter.com/UhSgpTeK0L — gongjiejames (@jamesgongchina) 26 March 2018

​Çin devlet medyasının doğruladığı ziyaret, henüz Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le yüz yüze görüşmemiş olan Kim Jong-un'un Pekin'e ilk resmi ziyareti anlamını da taşıyor.