Fiili lider Suu Kyi'ye yakın Win Myint, Myanmar'ın yeni devlet başkanı oldu

Myanmar parlamentosu bugün ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi'nin yakın müttefiği Win Myint'i ülkenin yeni devlet başkanı olarak seçti. Böylece Suu Kyi'nin hükümet üzerindeki egemenliği devam edecek.

© REUTERS/ Soe Zeya Tun Suu Kyi'nin yakın arkadaşı Myanmar Devlet Başkanı Kyaw istifa etti

Myanmar'da devlet başkanlığına, Dışişleri Bakanı ve Devlet Danışmanı Aung San Suu Kyi'nin yakın müttefiklerinden Win Myint seçildi.

Parlamentonun iki kanadının ortak oturumunda yapılan ve 3 adayın yarıştığı seçimde Win Myint, 403 oyla devlet başkanlığı görevine getirildi.

Oturumda ordunun adayı Myint Swe 211, Devlet Başkanı Yardımcısı Henry Van Tio ise 18 oy aldı.

Devlet Başkanı Htin Kyaw, geçen hafta kötüleşen sağlığını gerekçe göstererek görevinden ayrılmıştı. 66 yaşındaki Win Myint, Htin Kyaw'un görevden ayrılmasının hemen ardından parlamento başkanlığından istifa etmişti.

Vefat eden eşi ve çocukları yabancı ülke vatandaşı olduğu için ordunun 2008'de hazırladığı Anayasa'ya göre Devlet Başkanı olamayan Suu Kyi için Devlet Danışmanı makamı özel olarak oluşturulmuştu.

Sivil hükümete geçilmesinden önce ülkeyi 50 yıl boyunca yönetmiş olan ordu parlamentonun yüzde 25'ini ve Kabine'de güvenlikle ilgili 3 makamı kontrol altında tutuyor.

2015'teki seçimlerde Suu Kyi'nin ve yeni devlet başkanı Win Myint'in partisi 'Demokrasi için Ulusal Birlik' (NLD) zafer kazanmıştı.