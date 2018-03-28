Çinli şirketten çalışanına 'çok yakışıklısın' cezası

Çin'de bir havaalanı çalışanı kendisinden habersiz çekilen videosunda çok yakışıklı göründüğü için fenomen olmasının ardından maaş kesintisiyle cezalandırıldı.

Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki turistik kenti Xiamen'de 25 yaşında bir havaalanı çalışanının 'çok yakışıklı' diye cezalandırılması, tepki dalgası yarattı.

Gaoqi Uluslararası Havaalanı'nın pistinde görüntülendiğinden habersiz yürüyen teknisyenin videosu, kendisini beğenip çeken kadın yolcu tarafından internette paylaşıldı. Ve Çin'in sosyal medya sitelerinde fenomen haline geldi.

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Bir uçağın yanından havacı kulaklığı ve gözlüğü takmış halde, üniformasının tişörtü dışarda, elleri pantalon cebinde yürüyen genç adamın videosunun yoğun ilgi görmesi üzerine havaalanı işletmesi çalışanın maaşında yüzde 10 kesintiye gitti.

Şirket, cezayı, 'çalışanın görev sırasında kurallara aykırı şekilde tişörtünü içine sokmamış ve elleri cebinde dolaşırken görüntülenmesinin yol açtığı etkiyle' gerekçelendirdi.

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Ancak en çok takip edilen mikroblog sitesi Weibo ile video platformu Tik Tok'un kullanıcıları, genç adamın, 'yakışıklılığını kıskanan şirket yöneticilerinin gazabına uğradığı' görüşünde sözbirliği etti.

Weibo'da @jintianyoumeixiezuoyea isimli kullanıcı ''Patron, yakışıklılığını kıskanmış olmalı'' yorumunu yaparken @xiaohuibujiaV isimli kullanıcı ''Onun için çok üzülüyorum. Çok yakışıklı olduğu için maaşı kesilen dünyadaki ilk kişi olsa gerek'' dedi.

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Weibo ve Tik Tok'a bırakılan binlerce yorumda, havaalanı teknisyeninin, Asya çapında yürekleri hoplattıran Güney Koreli aktör Song Joong Ki'ye benzerliğine de dikkat çekildi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Resmi haber ajanslarından Çin Haber Servisi'ne konuşan 'fazlasıyla yakışıklı' teknisyen ise maaş kesintisinden ötürü kendisini görüntüleyen kadını ya da şirket patronlarını suçlamadını söyledi.

Genç adam ''Açıkçası hala kendimi oldukça mutlu hissediyorum, çünkü bu kadar kolay ünlü olmak kolay değildir. Şirketim yanlış bir şey yapmadı. Giyim ve davranış standartlarına uymamak benim hatam'' diyerek ekledi:

''Videoyun internete yükleyen kadına da kızmayın. Ben onu asla suçlamıyorum, çünkü niyeti zarar vermek değildi.''