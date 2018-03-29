Kore Yarımadası'nda 11 yıl sonra bir ilk niteliğindeki zirve 27 Nisan'da

Kuzey Kore lideri Kim ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon arasında nisan sonunda yapılacağı açıklanan ve bir ilk özelliği taşıyacak görüşmenin tam tarihi belli oldu.

© REUTERS/ Damir Sagolj Kuzey Kore lideri Kim ile Güney Koreli mevkidaşı Moon nisandaki zirvede ilk kez görüşecek

Güney Kore yetkilileri, Kuzey ve Güney Kore'nin 10 yıldan uzun süredir ilk kez düzenleyecekleri zirvenin 27 Nisan'da gerçekleşeceğini açıkladı. Böylece Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ilk kez bir araya gelmiş olacak.

Moon'un bu ayın başında Kim ile görüşmek üzere Pyongyang'a gönderdiği heyetin yaptığı temaslarda, Kuzey ve Güney Kore'nin Panmunjom sınır köyünde bir zirve yapmaları konusunda anlaşmaya varılmıştı.

© REUTERS/ CCTV 'Pekin'deki tren telaşı' perdesi aralandı: Kuzey Kore lideri Kim, ilk yurtdışı ziyaretini Çin'e yaptı

1950-53 Kore Savaşı'ndan bu yana Güney Kore ve Kuzey Kore liderleri yalnızca iki kez bir araya gelmişti: 2000 ve 2007.

Bilinen ilk yurtdışı ziyaretini 25-28 Mart'ta Çin'e yapan Kim'in yine nisan sonuna kadar ABD Başkanı Donald Trump'la da görüşmesi planlanıyor. Kim'in Çin ziyaretini Twitter hesabından yorumlayan Trump da bu görüşmeyi dört gözle beklediğini belirtmişti.