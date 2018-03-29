Nobel Barış Ödüllü Malala Yusufzay 6 yıl sonra ilk kez ülkesinde

Nobel Barış Ödüllü Malala Yusufzay kız çocuklarının eğitim hakkını savunduğu için 2012 yılında Taliban'ın silahlı saldırısına uğradığı ülkesi Pakistan'a 6 yıl sonra ilk ziyaretini yaptı. Yusufzay ayağının tozuyla Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ve diğer yetkililerle görüştü.

© AP Photo/ Matt Dunham Nobel ödüllü Malala, Oxford'da okuyacak

20 yaşındaki Yusufzay'ın ziyareti daha önce kamuoyuna duyurulmadı. Yusafzay'ın ebeveynleri ile birlikte başkent İslamabad'daki Benazir Butto Uluslararası Havalimanı'na varışı nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Yusufzay kız çocuklarının eğitimi konusundaki çabaları nedeniyle uluslararası arenada saygı görse de ülkesi Pakistan'da muhafazakar kesimden bazı kişiler Yusuafzay'ın 'Pakistan'ı utandırmayı amaçlayan Batılı bir ajan' olduğunu öne sürüyor.

Pakistan'da iktidardaki Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) partisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada Yusuafzay'ın, İslamabad'daki konutunda Başbakan Şahid Hakan Abbasi'nin yanı sıra bazı Pakistanlı yetkililer ile bir araya geldiği duyuruldu.

Yerel medyaya göre Yusufzay'a ziyaretinde kurduğu 'Malala Fonu'ndan yetkililer de eşlik ediyor. Yusafzay sıklıkla ülkesine birgün geri döneceğini de söylüyordu.

Nobel Laureate Malala Yousafzai calls on Prime Minister Shahid Khaqan Abbasi at Prime Minister’s Office.



MoS Ms. Maryam Aurangzeb, Ms. Anusha Rehman, Ms. Marvi Memon also present in the meeting. pic.twitter.com/7XggOFVzfZ — PML(N) (@pmln_org) March 29, 2018

​'PAKİSTAN'IN İYİLİĞİ İÇİN KADINLARI GÜÇLENDİRMEK GEREKİYOR'

Yusufzay, ulusal televizyona yaptığı kısa konuşmada kız çocuklarının eğitimi için çalışmayı sürdüreceğini belirterek Pakistanlılar'a daha iyi eğitim ve sağlık hizmeti sağlanması gibi konularda birleşmeleri çağrısında bulundu.

Saldırının ardından ülkesinden ayrılmak zorunda kalmasını hatırladığını ve dönmek için 5 yıldan uzun süredir beklemenin zor olduğunu söyleyen Yusufzay konuşması sırasında gözyaşlarını da tutamadı.

"Son 5 yılda ülkeme ayak basmayı hayal ettim. Bu hayatımın en mutlu günü. Bunun olduğuna inanamıyorum. Bu şu anda oluyor, buradayım" diyen Yusafzay, kendisine kalsa asla ülkesinden ayrılmayacağını belirterek "Normalde ağlamam. Henüz 20 yaşındayım ama yaşamımda çok fazla şey gördüm. Pakistan'ın iyiliği için kız çocuklarını eğitmek ve kadınları güçlendirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

​Başbakan Abbasi de "Evine hoş geldin. Evladımız geri döndüğü için çok mutluyuz. O gittiğinde 12 yaşındaki bir çocuktu. Şimdi Pakistan'ın en seçkin vatandaşı olarak geri döndü" dedi.

PROGRAMI GÜVENLİK GEREKÇESİYLE AÇIKLANMADI

Yusufzay'ın 4 günlük ziyareti boyunca yakından korunacağı belirtiliyor. Pakistan Dışişleri Sözcüsü Muhammed Faysal "Bir dizi yetkiliyle görüşmeler yapacak ancak çalışma programı güvenlik nedeniyle açıklanmadı" diyerak Yusuafzay'ı ' genç ve parlak kız çocuklarımızdan biri' diye niteledi. Faysal "Biz Malala'ya hoş geldin diyoruz. Yuvasına döndü. Bu olumlu bir gelişme" ifadelerini kullandı.

'EVİNE ÇOK DAHA ÖNCE DÖNMELİYDİ'

© REUTERS/ Chris Wattie Kanada fahri vatandaşlığı verilen Malala da Başbakan Trudeau'ya ilgisiz kalamadı

Yusafzay'ın memleketi olan ve Taliban tarafından başından silahla vurulana kadar yaşadığı Svat Vadisi'nin sakinleri de genç kadının dönüşüne sevindiklerini aktardı.

AFP'nin aktardığna göre Yusufzay'ın eski arkadaşlarından Rida Niyal adlı öğrenci "Onun geri döneceğini hayal edemezdim. Korkunun karanlık gücünü yendi. Geri dönüşü nedeniyle memnunuz" diye konuştu.

Yusufzay'ın babasının arkadaşı olduğunu belirten Ahmed Şah adlı Pakistanlı da Yusufzay'ı 'cesaretin simgesi' diye niteleyerek "Evine çok daha önce dönmeliydi" diye konuştu.

Yusuafzay'ın Svat Vadisi'ni ziyaret edip etmesine güvenlik gerekçesiyle izin verilmesi beklenmiyor.

Malala Welcome Back home! pic.twitter.com/YELoWbhPih — Marriyum Aurangzeb (@Marriyum_A) March 29, 2018

​NOBEL BARIŞ ÖDÜLLÜ ALAN EN GENÇ İSİM OLMUŞTU

Yusufzay henüz 11 yaşındayken takma adla BBC Urdu servisi için Svat Vadisi'nde Taliban yönetimi altındaki yaşam hakkında yazılar yazıyordu. 2007'de bölgeye ele geçiren örgüt kız çocuklarının okula gitmesini yasaklamıştı.

Taliban'a karşı çıkanlar şeriat kanunları uyarınca sert şekilde cezalandırılıyor ya da öldürülüyordu.

9 Ekim 2012'de ise bir Taliban militanı Svat Vadisi'nde bir okul otobüsünü durdurmuş, 'Malala hanginiz?' diye sorduktan sonra genç kadını başından vurmuştu.

Saldırının ardından uzun süre İngiltere'nin Birmingham kentindeki hastanede tedavi gören Yusuafzay iyileştikten sonra eğitimine de bu ülkede, Oxford Üniveristesi'nde devam etti.

2014'te kız çocuklarının eğitimi için yaptığı çalışmalar nedeniyle 17 yaşındayken Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Yusafzay bu ödülü alan en genç isim olmuştu.

Pakistanlı yetkililer Yusufzay'a saldıran militanlardan bazılarını yakaladıklarını açıklamıştı. Ancak Pakistan Taliban'ının lideri Molla Fazlullah'ın kaçarak Afganistan'da saklandığı sanılıyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER: 'DÜŞMANINIZ MALALA DEĞİL'

Sosyal medyada kız çocuklarının eğitimine karşı olan bazı kesimler ile bu sorunun ülke dışında dile getirilmesinden rahatsız olanlar Yusufzay'ın ziyaretiyle ilgili olumsuz yorumlar yapsalar da çok sayıda olumlu yorum Twitter'da kendine yer buldu.

Siyasetçi Seyid Ali Raza Abidi "Pakistan'ın cesur ve metanetli evladı Malala Yusufzay'a hoş geldin diyorum" diye yazarken önde gelen gezetecilerden Hamid Mir muhalif milletvekillerine ve yorumculara seslenerek "Uluslararası medya onun dönüşüne odaklanmış durumda, kullanılan kötü sözler Pakistan'ın imajına zarar verecek" dedi.

Şahira Laşari adlı Twitter kullanıcısı ise "Sevgili Pakistanlılar. Malala sizin düşmanınız değil. Sizin düşmanlarınınz onu okula giderken yakın mesafeden vuran canavarlar" dedi.