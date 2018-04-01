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    Kuzey Kore- Güney Kore

    Kuzey Kore için bir ilk daha: K-Pop yıldızları söyledi, lider Kim dinledi

    © REUTERS/
    Asya & Pasifik
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    Kuzey Koreliler, Güney Kore'nin sınırdaki hoparlörlerle dinlettiği K-Pop'u 2005'ten bu yana ilk kez kendi topraklarında dinledi. Güney Koreli sanatçıların sahneye çıktığı organizasyona lider Kim de katıldı. Gözlerin Red Velvet ve Seohyun'da olduğu etkinlik, ABD ve Güney Kore ile iki tarihi zirveden kısa süre önce düzenlenmesi açısından da önemli.

    Genelde 'nükleer deneme' ve 'yaptırım' konulu haberlerde adının geçmesine alışık olunan Kuzey Kore, bu 'döngüyü' kırmak için Güney Kore'nin ev sahipliğindeki PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'nda atmaya başladığı adımlarını sanat dünyasında devam ettiriyor.

    9-25 Şubat'taki Oyunlar'da Kuzey Koreli sporcuların yanı sıra lider Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'u da ağırlayan Güney Kore, iade-i ziyaret düzenliyor. Aralarında 11 şarkıcı, dansçı ve tekvando performansı sergileyecek kişilerden oluşan ve dün Kuzey Kore'ye giden kalabalık bir grup bugün sahneye çıktı.

    Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in
    © REUTERS/ Kim Hong-Ji
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    Başkent Pyongyang'da 1500 kişilik East Pyongyang Grand Theater'de düzenlenen 'Bahar Geliyor' adlı etkinlik 2 saat sürdü. Grubun en çok konuşulan isimleri olan Red Velvet grubu ve Seohyun'un (Girls' Generation- SNSD grubundan) yanı sıra Cho Yong-pil ve Lee Sun-hee'nin verdiği konser, 2005'ten bu yana bir ilk özelliği taşıyor. Bununla birlikte Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı, Kim ve eşi Ri Sol-ju'nun da konser salonunda yerini aldığını duyurdu.

    Böylece Kim, ilk kez Güney Koreli sanatçıların yer aldığı kültürel bir etkinliğe katılmış oldu. Güney Kore Kültür Bakanı Do Jong-whan'ın aktardığına göre Kim şova büyük ilgi gösterdi ve şarkılarla sözleri hakkında sorular sordu.

    Konser veren diğer isimler ise şöyle: Choi Jin-hee, Yoon Do-hyun, Baek Ji-young, Jungin, Ali, Kang San-eh ve Kim Kwang-min. Bu arada 'Gangnam Style' şarkısıyla tüm dünyayı etkisi altına alan Psy'a da teklif götürüldüğü ama Kuzey Kore'nin 'Psy'ın provokatif performans stilinden' dolayı buna sıcak bakmadığı aktarılmıştı.

    PyeongChang- Kuzey Kore- Güney Kore
    © REUTERS/
    Güney ve Kuzey Kore'yi 'birleştiren' PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları başladı
    Bugün tek başlarına sahneye çıkan Güney Koreli sanatçılar salı günü ise Ryugyong Jong Ju Yong Gymnasium'da Kuzey Koreli meslektaşlarıyla birlikte performans sergileyecek.

    Kuzey Kore'de en son konser veren isim, bugün de sahneye çıkan Cho Yong-pil. K-Pop'un çınarlarından olan ve müzik dünyasına 1968'de gitarist olarak adım atan Cho, mayısta 50. sanat yılını kutlamak adına turneye çıkacak. Turneyi organize eden komitenin 'ikon' ve 'tüm nesiller arasında popüler kalmayı başaran tek müzisyen' olarak nitelediği Cho, 2003'te 19. albümündeki 'Bounce' şarkısıyla, Billboard'un K-Pop Hot 100 listesinin ilk sırasında bulunan Psy'ın tahtını ele geçirmişti.

    Bu arada Kuzey Kore lideri Kim'in babası Kim Jong-il'in de Cho hayranı olduğu biliniyor.

    Öte yandan Kuzey Kore'de 4. konserine çıkan Choi Jin-hee, Kim Jong-il'in favori şarkılarından olduğu söylenen 'Maze of Love'ı, Güney Kore dizisi sevenlerin 'Secret Garden'ın müziklerinden tanıdığı Baek Ji-young da 'Like Being Hit by A Bullet' şarkılarını seslendirdi.

     

    Kuzey Kore'ye gidecek sanatçıların listesinin belli olmaya başladığı ilk günden bu yana en dikkat çeken isim ise, çıkışlarını 2014'te 'Happiness' albümüyle yapan ve K-Pop'un en ünlü gruplarından Red Velvet oldu.

    Irene, Seulgi, Wendy, Joy ve gruba sonradan katılan Yeri'den oluşan grup, konserde 'Red Flavour' ve 'Bad Boy' şarkılarını söyledi. Üyelerden Joy ise oynadığı 'Great Seducer' dizisinin çekimleri sebebiyle organizasyona katılamadı.

    Henüz Kuzey Kore'ye gitmeden hangi şarkıları söyleyecekleri ve ne giyecekleri tartışma konusu olan Red Velvet, ülkede sahneye çıkan 5. Güney Koreli idol grup oldu: Sechskies ve Fin.K.L. (1999), TRT'de 'Düşlerimin Prensi' adıyla yayınlanan 'Goong' ve 'Coffee Prince' dizilerindeki Yoon Eun-hye'nin üyesi olduğu ama 2006'da dağılan Baby Vox ve kariyerinin 20. yılını kutlayan Shinhwa (2003). 

    K-Pop'un dünyaya açılmasında en büyük rol oynayan gruplardan SNSD'nin Seohyun'u da Kuzey Koreli şarkıcı Kim Kwang-sook'un 'Blue Willow Tree' şarkısını söyledi. Seohyun, kendi performansının yanı sıra Kuzey Kore Samciyon Orkestrası ile de sahneye çıktı. Seohyun, PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları esnasında Güney Kore'ye giden performans sergileyen Kuzey Koreli şarkıcılara da eşlik etmişti. 

    Güney Kore- Kuzey Kore- Müzik- DMZ
    © AFP 2018/ JUNG YEON-JE
    Güney Kore'ye kaçan Kuzey Koreli asker: Sizin şarkılarınızı dinlemek istiyorum
    Kuzey Kore'nin K-Pop'a bakışı ise ayrı bir inceleme konusu olmayı sürdürüyor. Zira Güney Kore, sınıra yerleştirdiği dev hoparlörlerle, dizi ve şarkıların başını çektiği 'Kore dalgası'nı (Hallyu) pek sevmediği yazılan 'kuzeydeki kardeşine' K-Pop şarkıları dinletiyor.

    BTS- AMA
    © REUTERS/ Mario Anzuoni
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    Güney Kore ilişkilerde son dönemdeki gelişmelerden dolayı bu yayınlarda Kim'in adını kullanmayı bırakmış olsa da şarkıların sınırdaki Kuzey Koreli askerler üzerinde etkisi olduğu düşünülüyor. Örneğin Kasım 2017'de Güney Kore tarafına geçmek isterken vurulan bir Kuzey Koreli askerin gözlerini açtığında ilk söylediği şeylerden biri "Sizin şarkılarınızı dinlemek istiyorum" olmuştu.

    Güney Kore basınına göre Kuzey Kore'nin liderler için kullanılan 90 özel vagonu bulunuyor. Bir yurtdışı ziyareti söz konusu olduğunda 3 tren kullanıldığı biliniyor: Rayları kontrol etmek için önden gönderilen bir tren, lideri taşıyan tren ve geri kalanları taşıyan diğer bir tren. Liderin emir vermesi, haberleri takip etmesi ve brifinglerde bulunması için de kendisini taşıyan trene gelişmiş iletişim sistemleri monte ediliyor. Kim'in uçakta uçmaktan korktuğu bilinen babası Kim Jong-il de trenle uzun yolculuklara çıkmıştı.
    © REUTERS/
    Kore Yarımadası'nda 11 yıl sonra bir ilk niteliğindeki zirve 27 Nisan'da
    Bu organizasyon, 2005'ten bu yana bir ilk olmasının yanı sıra zamanlaması açısından da önem taşıyor. Öyle ki Kuzey Kore lideri Kim ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in 27 Nisan'da görüşecek, 11 yıl sonra ilk kez Kore Yarımadası'nda liderler bir araya gelmiş olacak. Kim'İn yine bu ay 'kendisiyle görüşmeyi dört gözle beklediğini' söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'la masaya oturması planlanıyor. 

    Nitekim Busan'daki (Güney Kore) Dong-a Üniversitesi'nden profesör Kang Dong-wan da Bloomberg'e verdiği demeçte "Bu kültürel alışverişin tüm amacı, Kuzey ve Güney arasında daha iyi ilişkiler kurulmasının önünü açmak" dedi.

    Etiketler:
    K-POP, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları, Girls Generation, Red Velvet, Do Jong-whan, Kim Kwang-min, Kang San-eh, Ali, Jungin, Baek Ji-young, Yoon Do-hyun, Choi Jin-hee, Seohyun, Donald Trump, Ri Sol-ju, Moon Jae-in, Kim Jong-un, ABD, Güney Kore, Kuzey Kore
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