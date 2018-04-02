Kuzey Kore-ABD zirvesi öncesi Japonya Başbakanı Abe, Trump'la görüşecek

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 17-20 Nisan'da Başkan Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Abe, Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapılması planlanan buluşmasında geçmişte Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japonya vatandaşları konusunu gündeme getirmesini isteyebileceğini söyledi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 17-20 Nisan'da Başkan Donald Trump ile görüşmek için ABD'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Abe, Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapılması planlanan buluşmasında geçmişte Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japonya vatandaşları konusunu gündeme getirmesini isteyebileceğini söyledi.

Kuzey Kore ile Güney Kore liderleri 27 Nisan'da bir araya gelmeyi planlıyor.

Kim Jong-un ile Trump arasında yapılacak zirvenin ise henüz tarihi açıklanmadı ancak görüşmenin mayıs ayında yapılacağı tahmin ediliyor.

Kim Jong-un ilk yurtdışı ziyaretini geçen hafta Çin'e yapmış ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmişti.

Kim dün Kuzey'i ziyaret eden ve aralarında Red Velvet ve Seohyun gibi grupların olduğu Güney Koreli K-pop ve rock yıldızlarını izlemiş, sanatçılarla sahne arkasında görüşmüştü.

10 yıldan aradan sonra ilk kez müzisyenlerden oluşan bir heyet Pyongyang'ı ziyaret etmişti.