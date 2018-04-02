Kuzey Kore-ABD zirvesi öncesi Japonya Başbakanı Abe, Trump'la görüşecek

Kuzey Kore ile Güney Kore liderleri 27 Nisan'da bir araya gelmeyi planlıyor.
Kim Jong-un ile Trump arasında yapılacak zirvenin ise henüz tarihi açıklanmadı ancak görüşmenin mayıs ayında yapılacağı tahmin ediliyor.
Kim Jong-un ilk yurtdışı ziyaretini geçen hafta Çin'e yapmış ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmişti.
Kim dün Kuzey'i ziyaret eden ve aralarında Red Velvet ve Seohyun gibi grupların olduğu Güney Koreli K-pop ve rock yıldızlarını izlemiş, sanatçılarla sahne arkasında görüşmüştü.
10 yıldan aradan sonra ilk kez müzisyenlerden oluşan bir heyet Pyongyang'ı ziyaret etmişti.
Seohyun and Red Velvet on brazilian news! They mentioned that it was the first time in over a decade that south korean singers performed in North Korea and that Kim Jong-un took pictures with the artists after the concert. pic.twitter.com/n8tp9vwLqQ— Glucose Guardian (@yulahollic) April 1, 2018
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