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    Hindistan-Dalit-Eylem

    Hindistan'da Dalit ayaklanması: 9 kişi öldü

    © AP Photo/ Ajit Solanki
    Asya & Pasifik
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    Hindistan'da kast sisteminin en altında olan ve 'Dokunulmazlar' olarak anılan Dalitler haklarının kısıtlandığını öne sürdükleri Yüksek Mahkeme kararı nedeniyle ülke genelinde eylem düzenledi. Çıkan olaylarda 9 kişi öldü.

    Maymun
    © AP Photo/ Hau Dinh
    Hindistan polisi bebek hırsızı maymunun peşinde
    India Today'in haberine göre, Hindistan'ın Uttar Pradeş, Pencap, Madhya Pradeş, Racastan, Uttarakhand, Bihar, Carkhand ve Odişa eyaletlerinde şiddetli eylemler ve kundaklama eylemleri yaşandı.

    Federal hükümet Uttar Pradeş'teki olayları bastırmak için 800 polisi görevlendirdi.

    ÜLKE GENELİNDE 9 KİŞİ ÇIKAN OLAYLARDA HAYATINI KAYBETTİ

    Madhya Pradeş'teki çatışmalarda 5 kişi ölürken, onlarca kişi yaralandı. Eyaletteki bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    Racastan'ın Alwar kentinde 1 kişi ölürken eyaletteki Jaypur, Acmer, Udaypur ve Jodhpur kentlerinde şiddet olaylarının yaşandığı belirtildi.

    Sopa ve kılıç taşıdığı belirtilen bazı grupların Calandhar, Amritsar ve Bathinda'da da iş yerlerini kepenk kapatmaya zorladığı da açıklandı.

    Vaishali, Muzafferpur, Patnai Nawada ve Bhagalpur'da da eylemciler polisle çatıştı

    EYLEMLER NEDEN BAŞLADI?

    Hindistan'da 1989 yılında yürürlüğe giren ve  'SC/ST' olarak anılan yasa aşağı kasttakilere ve kabile üyelerine yönelik suçları engellemek için çıkarılmıştı.

    Yasa, bu kesimdekilere yönelik suçları işleyenlerin otomatik olarak gözaltına alınmasını, kefalet şartlarının sınırlandırılmasını ve suçun sicile işlenmesini sağlıyordu.

    Yasa ayrıca görevlerini ihmal eden kamu görevlilerinin yargılanmasının önünü açıyordu. Dalitler özellikle bu uygulamanın gerekli olduğunu zira suçlunun kamu görevlileriyle aynı kasttan olduğu durumlarda kendilerinin şikayetlerinin göz ardı edildiğini söylüyor.

    FEDERAL HÜKÜMET YÜKSEK MAHKEME'DEN KARARINI GÖZDEN GEÇİRMESİNİ İSTEDİ

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    © REUTERS/ ANI
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    Yüksek Mahkeme işte bu yasanın (SC/ST) 'geçmişte yanlış şekilde uygulandığı' gerekçesiyle değiştirilmesi kararını vermişti.

    Mahkeme birçok vakada kişisel husumetlerin rol oynadığını savunmuş bu nedenle de otomatik gözaltı ve suçların sicile işlenmesinin durdurulması ve polisin söz konusu suçlar hakkında 7 gün içinde ön soruşturma yapması gerektiğine karar vermişti. Ayrıca gözaltıların yapılması yazılı izne bağlanmıştı.

    Federal hükümet ise dün Dalit gruplarının eylemlerni yatıştırmak için Yüksek Mahkemeye söz konusu kararını gözden geçirmesi için bir dilekçe gönderdiğini açıkladı. 

    ÜLKEDE 200 MİLYON 'DOKUNULMAZ' YAŞIYOR

    Mahkemenin kararını eleştirenler yasanın etkisinin azlatılmasının yetkililerin aşağı kasttakilere yapılan zulme göz yummasına ve bu kesime yönelik suçların sayısının artmasına yol açacağını savunuyor.

    Ülkede 200 milyon Dalit yani 'Dokunulmaz' yaşadığı sanılıyor.

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    Etiketler:
    Kast sistemi, Dalit, Eylem, Çatışma, Hindistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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