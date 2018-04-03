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    Eski Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye

    30 yıl hapsi istenen eski Güney Kore liderinin karar duruşması canlı yayınlanacak

    © REUTERS/ Kim Hong-Ji
    Asya & Pasifik
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    Güney Kore'de mahkeme, yolsuzluk ve yetkilerini kötüye kullanmaktan cezaevinde bulunan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin karar duruşmasının canlı yayınlanmasına onay verdi.

    Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Park'ın davasıyla ilgilenen 3 yargıcın, kamu çıkarları gibi çeşitli faktörleri göz önüne alınarak, cuma günü cezanın açıklanacağı duruşmanın canlı yayınlanmasına onay verdiğini açıkladı.

    Mahkemenin, duruşma salonunda düzeni sağlamak ve medyanın aşırı ilgisinin önüne geçmek için görüntüyü kendi araçlarıyla servis edeceği kaydedildi.

    Savcılık, eski Devlet Başkanı Park için 30 yıl hapis cezası talep ediyor.

    Park'ın ve savcıların, cuma günü verilecek kararın ardından temyize başvurma hakkı bulunuyor.

    Güney Kore eski Devlet Başkanı Park Geun-hye
    © REUTERS/ Ahn Young-joon
    Güney Kore'nin eski lideri Park'ın 30 yıl hapsi istendi
    Eski Devlet Başkanı'nın, Mayıs 2013 ve Eylül 2016 döneminde Ulusal İstihbarat Servisinden (NIS) toplam 3.43 milyon dolar rüşvet aldığını ileri süren savcılık, üç istihbarat şefinin Park'a her ay para verdiğini belirlemişti.

    Savcılık, yıl başında Park'a yönelik rüşvet ve zimmete para geçirme suçlamalarını iddianameye eklemişti.

    Eski Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye
    © REUTERS/ Kim Hong-Ji
    Güney Kore'nin azledilen ilk seçilmiş devlet başkanı Park, 2 ay sonra hakim karşısına çıktı
    Park'ın Güney Kore'de görevinden azledilen ilk devlet başkanı olmasına yol açan skandal, yakın dostu Choi Soon-sil'in, resmi görevi bulunmamasına rağmen devlet işlerine müdahil olduğunun, Park ile ilişkisini kullanarak iş adamlarını bazı vakıflara bağış yapmaya zorladığının ortaya çıkmasıyla patlak vermişti.

    Güney Kore Parlamentosu, 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti. Anayasa Mahkemesi, 10 Mart 2017'de Park'ın devlet başkanlığı görevinden azledilmesine hükmetmişti.

    Park, 30 Mart 2017'den bu yana Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde tutuklu yargılanıyor.

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    Etiketler:
    Choi Soon-sil, Park Geun-hye, Güney Kore
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